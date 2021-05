Długi czas działania, dzięki bardzo wydajnej baterii.

Urządzenie od HTC posiada duży ekran o przekątnej 6.7 cala i rozdzielczości FullHD+ (2400x1080 pikseli). Kinowe proporcje ekranu (20:9) idealnie nadają się do oglądania filmów i seriali. Wyświetlacz posiada matrycę IPS, o częstotliwości odświeżania 90 Hz oraz umożliwia odtwarzanie w formacie HDR+. W ekran wbudowany jest także czytnik linii papilarnych.

HTC Desire 21 Pro 5G wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 690 5G oraz układ graficzny Adreno 619L. Pamięć RAM to 8 GB, a wbudowana pamięć masowa to 128 GB. Przestrzeń tą możemy dodatkowo powiększyć o kartę pamięci o maksymalnej pojemności 512 GB. Telefon posiada także miejsce na dwie karty nanoSIM, wejście USB Typu C oraz wejście słuchawkowe. HTC Desire 21 Pro 8 działa na systemie Android 10.

Smartfon posiada także cztery obiektywy aparatu. Główny 48 MP z dodatkowym wspomaganiem sztucznej inteligencji, szerokokątny 8 MP, 2 MP do zdjęć w skali macro oraz dodatkowy 2 MP. Zaawansowana sztuczna inteligencja pozwala na automatyczny wybór odpowiedniego kadru oraz optymalnych ustawień. Przedni aparat do natomiast 16 MP z funkcjami rozpoznawania twarzy, upiększania oraz portretowania. Urządzenie pozwala także na nagrywanie filmów w jakości 4K.

Telefon posiada baterię o mocy 5000 mAh oraz możliwość ładowania 18 W. Sama bateria jest więc bardzo pojemna i do tego możemy ją błyskawicznie naładować. Dodatkowo smartfon HTC oferuje płynne przejścia między sieciami 4G i 5G, aby zredukować zużycie baterii.