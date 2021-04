HTC Wireless Earbuds

Jedno z największych odkryć naszego testu. Dopracowana konstrukcja, dostępna w bardzo atrakcyjnej cenie.

Markowe słuchawki TWS w cenie 200 zł to nie lada gratka. Sprzęt z oferty HTC okazuje się oferować znacznie więcej niż tylko atrakcyjną cenę. Jest to najmniejszy zestaw w naszym teście. Miniaturowe etui dysponuje wbudowanym akumulatorem, zapewniającym do 24 godzin pracy na jednym ładowaniu. Realny czas pracy samych w naszych testach słuchawek to zaledwie 4 godziny i 50 minut. Zarówno słuchawki jak i etui wykonano z tworzywa o wysokiej jakości. Testowany przez nas model to wariacja biało-szara - w Polsce znajdziemy również wariant czarny. Osoby kupujące za granicą mogą znaleźć znacznie więcej opcji kolorystycznych. Wireless Earbuds świetnie się prezentują i urzekają masą poniżej 9 g. Sterowanie słuchawkami jest wygodne i odbywa się za pomocą paneli dotykowych. Prostota konstrukcji i małe rozmiary sprawiły, że były to najczęściej wybierane przez nas słuchawki do odsłuchu "po godzinach".

Malutkie przetworniki zapewniają brzmienie na dobrym poziomie. Dźwięk jest przyjemnie nasycony basem, a odwzorowanie poszczególnych instrumentów wypada bardzo dobrze. Zaskakuje również rozbudowana scena i poprawna separacja dźwięków. Charakterystyka jest w tym wypadku dość uniwersalna.

Ciekawostkę stanowi możliwość korzystania z jednej słuchawki lub połączenie 2 słuchawek z dwoma różnymi urządzeniami - idealne rozwiązanie na wspólne podróże.

Oczywiście tak tanie słuchawki mają również swoje słabości. Zastosowany mikrofon mocno zniekształca głos i zbiera niepotrzebne dźwięki z otoczenia. Ponadto sprzęt nie otrzymał dedykowanej aplikacji, a producent nie zadbał o obudowę zgodną z normami IPX.