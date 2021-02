Budżetowa klawiatura mechaniczna dla najbardziej oszczędnych graczy.

Niemiecki producent Hama, postanowił kilka lat temu wejść na rynek urządzeń dla graczy, a to za sprawą linii produktów uRage. Wchodząca w jej skład klawiatura mechaniczna uRage Exodus 900, to jeden z najtańszych modeli na rynku, który pomimo swojej ceny potrafi pozytywnie zaskoczyć.

Hama uRage Exodus 900 może się pochwalić klasycznym, utrzymanym w czerni, designem. Konstrukcja urządzenia została wykonana z dobrej jakości materiałów i raczej nie powinniśmy się obawiać o jej trwałość. Miłym dodatkiem jest również aż 13 dodatkowych klawiszy multimedialnych i funkcyjnych oraz pokrętło do regulacji głośności.

Dbałość o detale i dodatki to zresztą główna cecha produktów niemieckiego producenta. Sporym zaskoczeniem (szczególnie w tym przedziale cenowym) jest obecność odłączanej podpórki pod nadgarstki. Dzięki magnetycznym zaczepom idealnie dopasowuje się ona do klawiatury, co pozytywnie wpływa na komfort i wygodę jej użytkowania.

Pora na najważniejsze – przełączniki. W przypadku Hama uRage Exodus 900 zastosowano modele Outemu Blue, które bardzo dobrze sprawują się zarówno podczas rozgrywki, jak i pracy. Ich największym mankamentem jest ich głośność. Użytkownicy uczuleni na charakterystyczny „klik” przycisków klawiatur mechanicznych nie będą zadowoleni. Podczas dłuższego użytkowania modelu odkryliśmy jeszcze jeden mankament związany klawiaturą, a konkretnie z przyciskiem spacja. Po wciśnięciu wydaje on z siebie dość nieprzyjemny, a nawet irytujący dźwięk. Być może jest to spowodowane złym spasowaniem niektórych elementów klawiatury bądź użyciem nieco tańszych materiałów. Tego niestety nie możemy jednoznacznie stwierdzić. Niestety, ale przez ten mankament pisanie dłuższych tekstów jest po prostu utrapieniem. W przypadku gier wygląda to znacznie lepiej, szczególnie jeśli nie musicie zbyt często wciskać spacji.

Klawiatura uRage Exodus 900 została oczywiście wyposażona w podświetlenie RGB, które możemy regulować już z poziomu samego urządzenia bądź za pomocą bardzo prostej aplikacji. Ta ostatnia pozwoli nam również na tworzenie profili i makr.

Hama uRage Exodus 900 to ciekawa alternatywa dla często znacznie droższych sprzętów konkurencji. Nie jest ona pozbawiona wad, ale przy tej cenie większość z nich możemy wybaczyć (no może poza „hałaśliwą” spacją).