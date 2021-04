Harman Kardon FLY TWS

Konstrukcja stworzona z myślą o użytkownikach ceniących sobie wysoką jakość wykonania.

Harman Kardon to marka premium należąca aktualnie do Samsunga. Posiada w swoim portfolio m.in. innego giganta audio - firmę JBL. Taka charakterystyka nakazuje oczekiwać sprzętu wykonanego z największą możliwą pieczołowitością. Pierwsze wrażenia z modelem FLY TWS są faktycznie wyśmienite. Starannie zaprojektowane pudełko kryje słuchawki i etui - obydwa elementy wykończono skórą. Obudowa słuchawek spełnia ponadto normę IPX5. Nie bez powodu są to najcięższe słuchawki w teście.

Sterowanie odbywa się tu za pomocą paneli dotykowych ukrytych pod skórzanym wykończeniem. Wygoda obsługi wypada bez zarzutów. Do dyspozycji użytkowników oddano również aplikację na urządzenia mobilne. Jest to prosty program o dość skromnych możliwościach z których najistotniejszą wydaje się być opcja samodzielnego skonfigurowania gestów do obsługi.

Zastosowane akumulatory zapewniają zdaniem producenta 6 h nieprzerwanej pracy bądź do 20 h z przerwami na ładowanie w etui. Nasze testy wskazały jednak na dość słaby rezultat 4:36 bez ładowania.

Słuchawki zapewniają dość precyzyjne odwzorowanie dźwięku, problemem są małe ubytki w niektórych tonacjach i dość przeciętna separacja. Rezultat jest jednak zadowalający. Bardzo mocną stroną słuchawek Harman Kardon okazuje się jednak mikrofon, który niezwykle precyzyjnie reprodukuje dźwięk jednocześnie wycinając niepotrzebne elementy z otoczenia.