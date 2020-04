Pięciostopniowa filtracja oczyszczania powietrza i bardzo cichy tryb pracy. Zobacz, jakie inne funkcje posiada Haus&Luft HL OP-20.

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL OP-20 to urządzenie przeznaczone zarówno do pomieszczeń domowych, jak i biurowych - może obsługiwać powierzchnię do 50 m2, a jego wydajność ma zasięg 481 m3/h. Urządzenie zostało wyposażone w technologię OxyFrisch, która zapewnia skuteczne oczyszczenie powietrza (99,98%). Wewnątrz oczyszczacza znajduje się 5-stopniowy system filtracji:

Filtr wewnętrzny (wymienny) 3-warstwowy

(wymienny) 3-warstwowy Filtr wstępny – pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt

– pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt Filtr z węglem aktywnym , eliminujący formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy

, eliminujący formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy Filtr HEPA13 – zasadnicza filtracja z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów, dymu

– zasadnicza filtracja z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów, dymu Lampa UV – biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminacja bakterii, wirusów, mikroorganizmów

– biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminacja bakterii, wirusów, mikroorganizmów Jonizator – generuje jony ujemne, równoważąc niekorzystne dla samopoczucia jony dodatnie, emitowane przez obiekty elektryczne (TV, komputer).

Żywotność zintegrowanego filtra szacowana jest na ok. 9 miesięcy, natomiast lampę UV oczyszczacza powinniśmy wymieniać co dwa lata.

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL OP-20 posiada 4 tryby prędkości: Low, Med, High i Turbo; wybrana prędkość oczyszczania sygnalizowana

jest przez wskaźnik prędkości. Może uruchomić również tryb Auto - w zależności od stanu powietrza w danej chwili urządzenie będzie automatycznie dobierało najoptymalniejszą prędkość filtrowania - oraz funkcję Sleep, która pozwala wyciszyć pracę urządzenia do minimalnego poziomu (29 dB) oraz wygasić panel sterownia. Oprócz tego możemy uruchomić funkcję Timer, która umożliwia zaprogramowanie czasu pracy urządzenia na dwie, cztery lub osiem godzin; po danym czasie oczyszczacz wyłączy się samoczynnie.

Na panelu urządzenia znajduje się wskaźnik wymiany filtra węglowego i filtra HEPA13 oraz wskaźnik jakości powietrza w otoczeniu – w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu, urządzenie emituje poświatę w adekwatnym kolorze.

Istnieje możliwość zablokowania panelu sterującego, aby chronić urządzenie przed przypadkowym wyłączeniem lub zmianą parametrów. W zestawie znajdziemy pilot, którym możemy obsługiwać oczyszczacz.