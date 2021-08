Haus&Luft HL-OP-20 - oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji i z pilotem [TEST]

Szukasz wydajnego i prostego w obsłudze oczyszczacza powietrza do mieszkania lub niewielkiego biura? Interesującą propozycją może okazać Haus&Luft HL-OP-20 - urządzenie wyposażone w zaawansowany system filtracji, lampę UV oraz jonizator powietrza. Podczas testów miałam okazję sprawdzić, jak radzi sobie w praktyce i czy warto zdecydować się na ten model. Poniżej znajdziecie kilka istotnych informacji na ten temat.

Oczyszczacz powietrza to najlepszy sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu i szkodliwych substancji z naszego otoczenia, a także gwarancja lepszego samopoczucia oraz zdrowia. Musimy mieć świadomość, że zamknięci w czterech ścianach wciąż jesteśmy narażeni na działanie niebezpiecznych zanieczyszczeń, które przedostają się z zewnątrz oraz powstają w naszych mieszkaniach. Częstą przyczyną problemów z oddychaniem czy alergii jest domowy kurz, rozwijające się w mieszkaniu drobnoustroje (bakterie, grzyby, pleśń) czy wirusy. Dlatego o kwestię świeżego powietrza w mieszkaniu powinni zadbać przede wszystkim alergicy, astmatycy czy osoby ze zmniejszoną odpornością. Aby zapewnić najlepszą jakość powietrza w swoim otoczeniu, powinniśmy pomyśleć o zakupie odpowiedniego oczyszczacza powietrza - dopasowanego do naszych indywidualnych potrzeb oraz warunków, w których będzie pracował.

Jedną z propozycji może być oczyszczacz Haus&Luft HL-OP-20, który miałam okazję przetestować we własnym mieszkaniu. Sprawdziłam przede wszystkim, jakie funkcje i możliwości posiada, a także oceniłam jego wygodę użytkowania oraz budowę. Podpowiadam także, gdzie najlepiej sprawdzi się tego typu urządzenie.

Zobacz również:

Jak deklaruje producent, urządzenie jest w stanie obsłużyć powierzchnię do 50 m², zapewniając maksymalny przepływ powietrza (CADR) na poziomie 481 m³/h. To oznacza, że oczyszczacz sprawdzi się zarówno w domowych warunkach, jak i w pomieszczeniach biurowych. Podczas testów urządzenie pracowało w jednym z warszawskich mieszkań, głównie w jednym pomieszczeniu o całkowitej powierzchni 30 m².

Haus&Luft HL-OP-20 - wygląd i budowa

Zacznijmy od wyglądu oraz budowy urządzenia Haus&Luft HL-OP-20. Biała, połyskliwa obudowa, wykonana z mocnego plastiku, prezentuje się całkiem dobrze - po wyjęciu z pudełka czuć, że to solidna konstrukcja, co jednak przekłada się na dość wysoką wagę, bo aż 12 kg. Z pewnością udogodnieniem byłyby tu dodatkowe kółka w podstawie. Zamiast tego mamy uchwyt, a właściwie poręczną część obudowy, na której znajduje się dotykowy panel sterowania. Rozmiary urządzenia to 68 x 44 x 25 cm (wysokość x szerokość x głębokość).

Sam design urządzenia jest dość ciekawy - głównie za sprawą oddzielonej części z panelem sterowania oraz podświetlenia - choć osobiście uważam, że nie do końca wpisuje się w styl nowoczesnych, minimalistycznie urządzonych wnętrz.

W zestawie znalazł się pilot zdalnego sterowania oraz instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Lampa UV-C

Haus&Luft HL-OP-20 - system filtracji

Za skuteczność oczyszczania odpowiada 5-stopniowy system filtracji OxyFrish, na który składają się:

Filtr wstępny odpowiedzialnego za pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt,

odpowiedzialnego za pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu i alergenów, włosów i sierści zwierząt, Filtr z węglem aktywnym , który eliminuje formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy,

, który eliminuje formaldehyd, benzen, szkodliwe gazy oraz zapachy, Filtr HEPA (H13) umożliwiający zasadniczą filtrację z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów oraz dymu,

umożliwiający zasadniczą filtrację z kurzu, pyłków, alergenów, zarodników grzybów oraz dymu, Lampa UV , która pozwala na biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminację bakterii, wirusów oraz mikroorganizmów.

, która pozwala na biologiczne oczyszczanie powietrza, eliminację bakterii, wirusów oraz mikroorganizmów. Jonizator, który generuje jony ujemne, równoważąc niekorzystne dla samopoczucia jony dodatnie, emitowane przez obiekty elektryczne (TV, komputer).

Jak zaznacza producent, dzięki zastosowaniu kombinacji filtrów, w tym HEPA13, skuteczność oczyszczenia powietrza osiąga 99,98%. Kolejne elementy wewnętrznego sytemu separują cząstki stałe z przepływającego powietrza i zatrzymują je na powierzchni filtrów. System OxyFrisch powoduje likwidację zanieczyszczeń, alergenów, gazów, zapachów na poziomie mikrocząsteczek. Uzupełnieniem procesu oczyszczania są fale ultrafioletowe emitowane przez lampę UV, niwelujące bakterie i wirusy obecne w powietrzu. Jonizator, odpowiedzialny za wytwarzanie anionów tlenu, odpowiada za efekt świeżości powietrza i lekkości w oddychaniu. Warto podkreślić, że jonizacja wykorzystywana jest także w placówkach medycznych, szczególnie teraz w czasach pandemii.

Żywotność zintegrowanego filtra 3-warstwowego (wstępny, węglowy, HEPA), szacowana jest na ok. 9 miesięcy, natomiast, jak podkreśla producent, lampa UV oczyszczacza powinna być wymieniana co dwa lata.

Filtr wstępny Filtr węglowy Filtr HEPA

Haus&Luft HL-OP-20 - funkcje i możliwości

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL-OP-20 został wyposażony w 4 tryby prędkości, umożliwiające regulację pracy wentylatora: Low (mała prędkość), Med (średnia prędkość), High (wysoka prędkość) i Turbo (największa dostępna prędkość); wybrana prędkość oczyszczania widoczna jest na wskaźniku prędkości umieszczonym na wyświetlaczu. Możemy także uruchomić tryb AUTO - w zależności od stanu powietrza w danej chwili urządzenie będzie automatycznie dobierało najbardziej optymalną prędkość filtrowania - oraz funkcję SLEEP, która pozwala wyciszyć pracę urządzenia do minimalnego poziomu (29 dB) oraz wygasić panel sterowania (wszystkie diody i iluminacje zostają wygaszone). Oprócz tego, urządzenie posiada TIMER, dzięki któremu możliwe jest zaprogramowanie czasu pracy urządzenia na dwie, cztery lub osiem godzin - po danym czasie oczyszczacz wyłączy się samoczynnie.

Na panelu urządzenia znajdziemy również wskaźnik wymiany filtra 3-warstwowego (wstępny, węglowy, HEPA) oraz wskaźnik jakości powietrza w otoczeniu – w zależności od poziomu zanieczyszczenia, urządzenie emituje poświatę w adekwatnym kolorze - czerwony oznacza, że powietrze jest mocno zanieczyszczone, kolor pomarańczowy wskazuje powietrze nieodpowiednie, żółty - normalne, a kolor niebieski pojawia się, gdy powietrze jest maksymalnie oczyszczone.

Dodatkowo, istnieje możliwość zablokowania panelu sterującego, aby chronić urządzenie przed przypadkowym wyłączeniem lub zmianą parametrów. To istotne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą mieć pewność, że ich pociecha nie będzie bawiła się przyciskami. Aby zablokować panel sterowania, należy przytrzymać przez ok. 5 sekund przycisk SLEEP.

Poza tym, na panelu znajdziemy także przycisk uruchamiający działanie lampy UV. Jeśli chodzi o jonizator - działa on zawsze po włączeniu oczyszczacza i nie ma możliwości jego wyłączenia.

Za pomocą pilota możemy włączyć i wyłączyć urządzenie, zmienić prędkość oczyszczania powietrza, uruchomić działanie lampy UV, ustawić czas pracy oczyszczacza, aktywować tryb AUTO oraz funkcję SLEEP.

Haus&Luft HL-OP-20 - specyfikacja techniczna

Maks. CADR lub przepływ powietrza [m³/h] 481 Zalecana maks. powierzchnia [m²] 50 Głośność [dB] 29 dB (Low), 45 dB (Med), 57 dB (High), 62 dB (Turbo) Pobór mocy [W] 70 Liczba prędkości wentylatora 4 Filtr wstępny tak Filtr HEPA H13 Skuteczność filtracji 0.9998 Filtr węglowy tak Żywotność filtrów do 9 miesięcy Zdalne sterowanie tak, za pomocą pilota Moduł Wi-Fi nie Wbudowana lampa UV tak Funkcja timera tak, 2, 4, 8 godzin Jonizacja tak (jony ujemne) Waga [kg] 12 kg Rozmiar [cm] (wysokość x szerokość x głębokość) 68 x 44 x 25 cm

Haus&Luft HL-OP-20 - skuteczność oczyszczania/testy

Podczas testów nie napotkałam żadnych problemów jeśli chodzi o pracę urządzenia. Sprawdziłam przede wszystkim przybliżony czas redukcji zanieczyszczeń do bezpiecznego poziomu (przy prędkości wentylatora ustawionej na TURBO). Aby to zweryfikować musiałam doprowadzić do "sztucznego" zanieczyszczenia pomieszczenia, używając aerozolu zapachowego oraz dymu z kadzidła, ponieważ stan jakości powietrza w mieszkaniu był dobry lub bardzo dobry. Aby pomiary były bardziej szczegółowe, skorzystałam z profesjonalnego detektora smogu Benetech GM8803, który precyzyjnie określał aktualne stężenie pyłów PM2,5.

W pierwszym przypadku, po rozpyleniu aerozolu zapachowego, miernik sygnalizował, że poziom PM2.5 wzrósł do ok. 76 µg/m³ (na urządzeniu wskaźnik zmienił się na czerwony). Urządzenie pracowało (z maksymalną prędkością wentylatora) ok. 15 min. do osiągnięcia 10 µg/m³.

Po rozprowadzeniu w pomieszczeniu dymu z kadzidła poziom PM2.5 (na mierniku) wzrósł do ok. 100 µg/m³. W tym czasie uruchomiłam oczyszczacz, wybierając prędkość wentylatora ustawioną na najwyższą. Czas, jaki upłynął do osiągnięcia bezpiecznego poziomu PM2.5 (ok. 15 µg/m³) to ok. 25 min.

Sprawdziłam również, ile prądu zużywa urządzenie działając z maksymalną i minimalną mocą. Pracując z prędkością wentylatora w trybie TURBO odnotowałam wynik ok. 60 W; z ustawieniem na tryb LOW - ok. 10 W.

Jeśli chodzi o głośność - maksymalny poziom hałasu, jaki odnotowałam to ok. 57 dB.

Haus&Luft HL-OP-20 - wrażenia z użytkowania

Oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL-OP-20 to proste w obsłudze urządzenie, które zostało wyposażone szereg funkcjonalnych rozwiązań. Oprócz zaawansowanego systemu filtracji (filtr wstępny, węglowy i HEPA13), urządzenie zostało wyposażone w lampę UV, której zadaniem jest eliminacja bakterii, wirusów i mikroorganizmów, a także w jonizator, generujący jony ujemne, które równoważą niekorzystne dla samopoczucia jony dodatnie. Tutaj warto podkreślić, że pierwszą funkcję możemy wyłączyć zarówno na panelu sterowania, jak i za pomocą pilota, natomiast jonizator działa cały czas po uruchomieniu oczyszczacza. Osobiście uważam, że ciężko w praktyce odczuć działanie tych dwóch opcji, ale wierząc producentowi i korzystając z oczyszczacza we właściwy sposób przez dłuższy czas, możemy liczyć, że ma to znaczący wpływ na jakość powietrza w naszym otoczeniu.

Cieszy również obecność timera oraz możliwość uruchomienia trybu nocnego. Poza tym, do dyspozycji mamy cztery prędkości mocy działania, które możemy dostosowywać w zależności od poziomu zanieczyszczenia i naszych indywidualnych potrzeb. Zatem jeśli chodzi o funkcjonalność urządzenia - znajdziemy wszystkie podstawowe opcje, łącznie ze wskaźnikiem zanieczyszczeń. Poziom zanieczyszczeń możemy odczytywać za pomocą podświetlenia oraz na wyświetlaczu. Niestety na ekranie nie wyświetlają się szczegółowe parametry, jak np. poziom cząstek PM2.5, a jedynie czterostopniowa skala. Oczywiście dla wielu osób nie będzie to stanowiło wady - zazwyczaj i tak sugerujemy się kolorami, które widoczne są już z daleka.

Zabrakło niestety modułu komunikacji bezprzewodowej, co oznacza, że urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą aplikacji mobilnej. W nowoczesnych urządzeniach to raczej standard, dlatego niektóre osoby mogą być zawiedzione, że zabrakło takiego rozwiązania. Niemniej, do dyspozycji mamy pilota, który umożliwia zdalne sterowanie oczyszczaczem. Dzięki temu nie musimy za każdym razem podchodzić do urządzenia w celu zmiany ustawień. Moim zdaniem ten model oczyszczacza to idealna propozycja np. dla starszych osób, nieposługujących się smartfonem, dla których brak aplikacji mobilnej nie stanowi żadnego problemu. Choć oczywiście może przypaść do gustu także tym, którzy po prostu stawiają na prostotę obsługi.

Jak wspominałam wyżej, oczyszczacz powietrza Haus&Luft HL-OP-20 to solidna konstrukcja, która charakteryzuje się ciekawym wyglądem, głównie za sprawą oddzielonego panelu sterowania, który jest dodatkowo podświetlany przez wskaźnik zanieczyszczeń. Mimo to uważam, że design urządzenia jest nieco przestarzały i nie wpasuje się w nowoczesne, minimalistycznie urządzone wnętrza. Oczywiście wybór pod względem wyglądu, pozostawiam do własnej oceny.

Podsumowując, oczyszczacz Haus&Luft HL-OP-20 to funkcjonalne i wydajne urządzenie, które spodoba się użytkownikom stawiającym na prostotę obsługi oraz niewygórowaną cenę - zarówno samego sprzętu, jak i dodatkowych filtrów (wymiana zalecana jest co 9 miesięcy).

Haus&Luft HL-OP-20 - cena i dostępność