Heartstone: Morderstwo w Twierdzy Nathria - czy warto kupić dodatek?

Mieliśmy okazję przetestować najnowszy dodatek do gry Heartstone, czyli Morderstwo w Twierdzy Nathria. Czy warto w niego zainwestować?

Morderstwo w Twierdzy Nathria to najnowszy dodatek do gry Heartstone. Podczas rozgrywki trafiamy do obszaru inspirowanego World of Warcraft, a konkretnie dodatkiem Shadowlands. W ramach rozszerzenia otrzymujemy dostęp do 135 nowych kart. Czy Blizzard stanął na wysokości zadania?

Heartsone: Morderstwo w Twierdzy Nathria

Morderstwo w Twierdzy Nathria to całkowicie nowa przygoda. Wcielamy się w niej w postać Murloka Holmesa, słynnego detektywa. Naszym zadaniem jest zbadanie przypadku śmierci sir Denatriusa. Podczas rozgrywki trafiamy do nowego miejsca, jakim są lokacje. Jest to nic innego, jak nowy rodzaj kart, które możemy aktywować. Każda z klas postaci posiada odrębną kartę lokacji, która przedstawia prawdopodobne miejsce morderstwa. Są one oczywiście widoczne na planszy, jednak przeciwnik może wpływać na nie jedynie za pomocą innych, specjalnie przygotowanych do tego kart. Czas odnowienia takiej karty to jedna tura. Jeśli nam się uda, uzyskujemy dodatkowe korzyści.

Heartstone: Morderstwo w Twierdzy Nathria (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Warto zwrócić uwagę także na nasycanie. Jest to nic innego jak wzmacnianie bohatera za pomocą animy. Jest to energia życiowa pochodząca ze zbłąkanych dusz. Karty stają się potężniejsze, jeśli zginie odpowiednio duża ilość stronników. Moc karty uwalnia się w momencie, kiedy mamy ją w ręce.

Oczywiście DLC Morderstwo w Twierdzy Nathria to także mnóstwo nowych kart, zarówno przypisanych dla konkretnych klas postaci, jak i karty neutralne. Trzeba przyznać, że otwieranie pakietów zajmuje trochę czasu a nowe karty bardzo odświeżają rozgrywkę.

Heartstone: Morderstwo w Twierdzy Nathria (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Zarówno w przypadku osób, które do tej pory nie miały styczności z Heartstone (lub miały długą przerwę w grze) jak i weteranów gry, Morderstwo w Twierdzy Nathria to dodatek, którym warto się zainteresować. W przypadku tej pierwszej grupy osób, otrzymają one dostęp do bardzo rozbudowanej gry karcianej, która zatrzymuje przy sobie na długo i jest niezwykle satysfakcjonująca. Warto od razu zainteresować się wersją z rozszerzeniem, ponieważ możliwość kombinacji jest teraz większa niż kiedykolwiek. Nawet pozornie przegrana bitwa może zmienić swój bieg i przechylić szalę zwycięstwa na naszą stronę. Dla osób, które przez cały czas grają w Heartstone, Mordestwo w Twierdzy Nathria to możliwość poczucia powiewu świeżości dzięki nie tylko nowym, bardzo ciekawym kartom, ale także dzięki lokacjom i nasycaniu, które wymagają od nas nie tylko skupienia i doświadczenia, ale także sprytu i wyczucia, aby w odpowiedni sposób wykorzystać karty dla naszych korzyści.