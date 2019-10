Hekko - Hosting Student

Hekko oferuje kilka możliwości hostingu WordPress. jak wypada najtańsza?

Nazwa: Hosting Student

Rejestracja: 97,17 zł (rok)

Hekko to cztery różne pakiety do wyboru: Hosting Student (dla uczniów i studentów), Hosting Start (dla mikrofirmy/blogera), Hosting Biznes (dla firmy/sklepu) oraz Hosting Pro (dla większej firmy lub webdevelopera). Student to opcja najtańsza, oferująca 2GB przestrzeni i możliwość utworzenia 3 konta e-mail, korzystania z jednej bazy danych oraz jednej domeny. W innych pakietach jest to odpowiednio 15/50/250GB, liczba baz kont i domen nieograniczona w Biznes i Pro, a przy start 5 baz, 10 maili i 5 domen. Student korzysta HTTP/2,a hosting używa zaawansowanego silnika bazodanowego MariaDB. W pakiecie znajdziemy takie użyteczne funkcje, jak panel DirectAdmin PL (logowanie szyfrowane z SSL), kreator stron WWW, automatyczny instalator aplikacji, m.in. WordPress, PhpBB i Joomla), phpMyAdmin PL oraz automatyczne wykonanie skryptów (cron). DNS Anycast zapewnia szybkie i ciągłe połączenie z siecią, dzięki czemu strona nigdy nie będzie mieć przestojów.

Serwer poczty w Hekko oferuje dostęp przez SSL i TLS, ochronę antyspamową i antywirusową, autoryzację SMTP i własne filtry poczty. Wraz z pakietem dostarczana jest darmowa subdomena w domenie hekko24.pl, 098.pl, h2g.pl lub e90.biz. Można także zdecydować się na rozmaite płatne dodatki, jak certyfikaty SSL, zniesienie limitu transferu czy dostęp SSH. Dzięki temu można dopasować wszystkie parametry i mechanizmy do swoich potrzeb.

Podsumowując: Hekko oferuje dużą ilość ciekawych rozwiązań w rozsądnej cenie. Warto pomyśleć o tej propozycji!