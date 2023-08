HiSense 55E7KQ PRO - nowa propozycja 4K dla graczy i miłośników dynamicznych akcji

Jeśli chcesz kupić telewizor do domowego salonu, powinien on zapewniać najwyższej jakości obraz niezależnie od rodzaju wyświetlanych treści. Te zaś bywają różne - oglądamy serwisy informacyjne, filmy, seriale z platform streamingowych czy podpinamy konsolę lub PC i gramy w gry. Można także przeglądać zdjęcia i korzystać z aplikacji. Sprawdzam, jak telewizor HiSense 55E7KQ PRO sprawdzi się w roli "ekranu do wszystkiego".

HiSense 55E7KQ PRO - cena i dostępność

W momencie pisania tego tekstu telewizor HiSense 55E7KQ PRO jest dostępny w sprzedaży w cenie 3999 złotych. Jak za telewizor QLED w wielkości 55" to cena bardzo przystępna, tym bardziej, że specyfikacja (o której za chwilę) prezentuje się bardzo obiecująco.

Fot.: H Tur/PC World

HiSense 55E7KQ PRO - specyfikacja techniczna

Czy w specyfikacji HiSense 55E7KQ PRO coś zwraca szczególną uwagę? Oczywiście. Przede wszystkim podstawowa częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz, która podnosi się aż do 240 Hz, a więc jest idealna dla graczy preferujących dynamiczne rozgrywki, miłośników sportu i osób często oglądających filmy akcji. Potem sterowanie głosem - i to po polsku! Po trzecie - system dźwięku 2.1 o mocy 40 W. A skoro 2.1, to oznacza zarówno głośniki wysokotonowe i subwoofer. Cała specyfikacja wygląda następująco:

Typ telewizora: QLED Smart TV Rozmiar przekątnej ekranu (cale): 55 Proporcje obrazu: 0,67291666666667 Maksymalna rozdzielczość: 3840x2160 px (4K Ultra HD) Kąt widoczności: 178° Częstotliwość synchronizacji: 120 Hz Kontrast: 3000 - 1 Jasność: 350 nitów Technologia Backlight: DLED Technologia HDR: HDR, HDR10, HDR 10+, HDR10+ Adaptive, 4K HDR Immersive Technologia HLG: tak Dolby: Dolby vision IQ Quantum Dot Colour: tak Inne: Upscaling Ultra HD, filtr digital 3D, redukcja szumów, Opóźnienie wejściowe w trybie gier: ≤ 13 ms Wyjściowa moc dźwięku: 2x10 W + 20 W Technologia dźwięku: Dolby Atmos, DTS Virtual X decoding System: VIDAA Aplikacje (wybrane): Game Center, Netflix, YouTube, UEFA TV, Prime Video, Deezer, Disney+, NBA, YouTube Kids, Apple TV+, VIDAA Free Screen sharing: tak Cyfrowy i analogowy tuner: DVB-T2/T/C/S2/S Kontrola rodzicielska: tak Złącza: 4x HDMI2.1, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x L/P, 1 x CI+ 2.0, 1 x słuchawkowe, 1 x AV, 2 x RF, 1 x Eternet RJ45, Technologia WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G Bluetooth: tak Klasa energetyczna: G Poziom zużycia energii w trybie maksymalnego poboru: 160 W Waga netto telewizora z podstawą: 14,2 kg Wymiary (z podstawą): 1230 x 274 x 763 mm

HiSense 55E7KQ PRO - budowa i jakość wykonania

Zacznę najpierw od podstaw - i to dosłownie. Jak dotąd miałem przyjemność testować różne telewizory HiSense. Ich podstawy były różne - od nóżek po długie szyny przykręcane na 4 śruby z każdej strony. W przypadku modelu 55E7KQ PRO postawiono na łatwe rozwiązanie - z lewej i prawej strony montowane są dwie nóżki, a każda wymaga wkręcenia zaledwie dwóch śrubek. Całość stoi bardzo stabilnie i cała konstrukcja jest bardzo sztywna, czyli nie kołysze się, co ma miejsce przy niektórych propozycjach i człowiek nigdy do końca nie jest pewien, czy ekran nie przeważy w którąś stronę. W przypadku tego modelu nie musimy się niczego obawiać.

Fot.: H Tur/PC World

Ramka wokół ekranu jest wykonana z tworzywa sztucznego i tak cienka, że gdy na ekranie dominuje czerń, możemy uwierzyć, ze dysponujemy telewizorem bezramkowym. Listwy są precyzyjnie spasowane, co jest kolejną zaletą.

Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Jeśli chodzi o tył, mamy tu grubszą wyspę w dolnej części konstrukcji. Wszystkie porty znajdują się po lewej stronie (patrząc od strony wyświetlacza), a po prawej umieszczono jedynie gniazdo na kabel zasilania. Co ciekawe i charakterystyczne dla tej marki, wyspa ma estetyczny wzór. Choć nie widać tego na co dzień, takie szczegóły sprawiają, że człowiek docenia dbałość HiSense o każdy element i spodziewa się podobnej jakości przy audio i wideo.

Fot.: HiSense Fot.: H Tur/PC World Fot.: H Tur/PC World

Czy czegoś mi zabrakło? W sumie jednej rzeczy - w poprzednich modelach mieliśmy systemy prowadzenia kabli, tutaj zaś takiego rozwiązania brak. Szkoda, ponieważ gdy pojawia się kilka, wiszą nam za telewizorem, co nieco psuje ogólny klimat.

Wypada dodać kilka słów o pilocie. Długawy, komunikuje się z telewizorem zarówno przez Wi-Fi, jak i Bluetooth. Mamy tu przyciski numeryczne, przyciski otwierające aplikacje platform streamingowych, a także funkcjonalne. Co jednak ciekawe - do sterowania nie musimy niczego naciskać, wystarczy sam głos. Można by się obawiać, czy będzie rozumiał polską mowę - i słusznie. Nie zrozumie, jeśli wybierzemy Amazon Alexa, jednak jeśli zdecydujemy się korzystać z VIDAA, sytuacja ulega zmianie, a pilot od razu staje się naszym przyjacielem.

Fot.: H Tur/PC World

Dodam jeszcze, że mamy na nim specjalny przycisk, który możemy spersonalizować. Dzięki temu będzie albo uruchamiał wybraną przez użytkownika aplikację, albo odbierał sygnał z ustalonego źródła. Jeśli często podpinasz np. konsolę czy odtwarzacz DVD albo często korzystasz z jakieś platformy streamingowej, to znacznie ułatwia życie.

HiSense 55E7KQ PRO - matryca i obraz

Jeśli kupujemy telewizor 55", spodziewamy się obrazu najwyższej jakości. Jak wypada pod tym względem HiSense 55E7KQ PRO? Odpowiedź jest prosta: świetnie. Wysoki kontrast w połączeniu z rozdzielczością 4K oraz obsługą technologii odpowiedzialnych za żywą, bogatą kolorystyką o milionach odcieni dają wspaniałe efekty. Należy koniecznie wziąć pod uwagę, że model ten ma czujniki oświetlenia, co pozwala dopasować optymalną jasność obrazu w zależności od warunków otoczenia. Maksymalna to 350 nitów.

Badania kolorymetrem pokazały, że wszystko sprawuje się najlepiej w środku wyświetlacza, na bokach mamy jednak pewne problemy z równomiernością podświetlenia. Choć podczas oglądania filmów czy grania w gry nie jest to odczuwalne, fakt ten należy odnotować. Całościowo obraz był taki, jakiego się spodziewałem - ostry jak brzytwa, z głębią kolorów i pokazujący pełne możliwości 4K.

Fot.: HiSense

Nie mogę nie wspomnieć o specjalnych trybach, znajdujących się w ustawieniach, które umożliwiają jeszcze lepsze dopasowanie jakości obrazu do rodzaju treści, jak sportowy czy gier. W wielu telewizorach uruchomienie danego tryby wprowadza jedynie zmiany "kosmetyczne". W modelu HiSense po wprowadzeniu wybranego trybu wiele się zmienia - od ostrości obrazu po kolorystykę. Tu dobór naprawdę ma znaczenie i wpływa na nasz odbiór oglądanych treści.

Producent informuje, że telewizor wyposażony został w powłokę antyrefleksyjną. I w sumie tak jest, chociaż działa ona tylko do pewnego poziomu natężenia światła w pomieszczeniu. Po jego przekroczeniu wyświetlacz zmienia się w lustro. Dlatego jeśli chcesz oglądać coś w słoneczny, letni dzień - zalecam zasłonięcie okien.

HiSense 55E7KQ PRO - oprogramowanie i dźwięk

Jak wspomniałem wcześniej, HiSense 55E7KQ PRO to model działający pod kontrolą systemu VIDAA. Konfiguracja wstępna jest bardzo szybka - wprowadzamy dosłownie kilka parametrów, jak język menu czy strefa czasowa. Ekran główny pokazuje nam dostępne aplikacje oraz podsuwa proponowane treści. Warto zauważyć, że oprócz globalnych gigantów, jak Amazon, Netflix czy Disney+, mamy także bardzo popularne w Polsce CDA oraz Polsat Box Go. Pod tym względem nikt nie powinien być rozczarowany.

Ustawienia są porządnie posegregowane, a choć ilość opcji może wydawać się uboga, to tylko mylne pierwsze wrażenie. Każda opcja prowadzi do kilku kolejnych, dzięki czemu możemy dłubać w ustawieniach do woli, dopasowując obraz tak, jak się nam to najbardziej podoba. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać tylko z ustawień domyślnych - są one uniwersalne.

Jeśli chodzi o dźwięk, oferowane 40 W mocy rozkłada się następująco: po 10 W na każdy głośnik wysokotonowy oraz 20 W na subwoofer. Pozwala to na stworzenie dużej sceny, na której tony nie gryzą się ze sobą, a wszystkie doskonale słychać we właściwych miejscach. Przestrzenność dźwięku będzie zaletą zwłaszcza przy graniu i oglądaniu filmów, ale daje wspaniałe efekty również przy muzyce czy oglądaniu teledysków.

HiSense 55E7KQ PRO - gry i rozrywka

Jeśli jesteś graczem i chcesz bawić się na 55 calach - HiSense 55E7KQ PRO będzie do tego wręcz wymarzony i to z kilku powodów. Po pierwsze - jeśli podepniesz do niego konsolę od razu zostanie to wykryte. W związku z tym telewizor samoczynnie włączy tryb niskich opóźnień. Ale jeśli mamy złącze HDMI 2.1, wówczas możemy wybrać rozszerzony tryb działania i ustawić odświeżanie na poziomie 240 Hz, czyli tyle, ile mają najlepsze monitory dla graczy! Co jeszcze bardziej istotne - mamy tu wsparcie zarówno dla FreeSync Premium, jak i G-SYNC Compatible. To obiecuje doskonałe efekty bez nieprzyjemnych zjawisk typu rozrywanie obrazu.

Testowałem ten model przy kilku grach i nie można mieć mu nic do zarzucenia. A jeśli w samych grach wybierzemy rozdzielczość 4K, obraz jeszcze zyskuje na realizmie i możemy poczuć się naprawdę w centrum akcji.

Fot.: H Tur/PC World

HiSense 55E7KQ PRO - podsumowanie

Modelem 55E7KQ PRO HiSense pokazuje, że umie w smartTV 4K - i to udowadnia nie pierwszy raz. Jednak po raz pierwszy mamy tu tak funkcjonalny ekran dla graczy. Nie chodzi tu tylko o możliwość zabawy przy odświeżaniu 240 Hz, ale także obsługę formatów HDR. Dlatego z czystym sumieniem mogę polecić ten model zarówno osobom, które chcą mieć telewizor do oglądania filmów, jak i miłośnikom cyfrowej zabawy. W każdym przypadku satysfakcja gwarantowana!