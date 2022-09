Hisense 55U8HQ - telewizor 4K nie tylko dla miłośników piłki nożnej [RECENZJA]

Nowa propozycja Hisense to oficjalny telewizor nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze, który jednak będzie doskonale nadawać się nie tylko dla miłośników sportu.

Jakie cechy powinien mieć telewizor, aby można było nazwać go przyjaznym dla sportu? Oprócz wysokiej rozdzielczości obrazu powinien oferować także duży współczynnik odświeżania. A skoro Hisense 55U8HQ to oficjalny telewizor piłkarskich mistrzostw świata, zakładamy z definicji, że ma wszystko, co potrzeba, aby dynamiczne akcje na boisku wyglądały jak żywe. Czy tak jest rzeczywiście? Dowiesz się tego z naszej recenzji.

Hisense 55U8HQ - cena i dostępność

W chwili pisania tego tekstu z nabyciem telewizora Hisense nie ma problemu. Jest on dostępny w wielu sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń RTV, a jego cena to 5 tysięcy złotych bez złotówki, czyli 4999 zł. Dużo to czy mało? Jak na samo 4K to średnio, jednak producent oferuje również modele z tą rozdzielczością o połowę tańsze, jeśli więc komuś nie jest potrzebna matryca obsługująca dynamiczne akcje - w filmach, transmisjach sportowych czy grach - może mieć prawie to samo za znacznie mniejszą kwotę.

Co jednak najważniejsze, model ten to przede wszystkim dynamika - o czym nie zapominajmy. Ponadto miłośnikom sportu posłuży nie tylko na jeden mundial, ale przyda się także podczas innych transmisji, a różnego rodzaju wydarzeń w przyszłych latach zdecydowanie nie zabraknie. Z tego powodu jest to inwestycja w wiele miesięcy cieszenia się dynamicznym obrazem wysokiej klasy.

Hisense 55U8HQ - specyfikacja techniczna

Patrząc na specyfikację techniczną Hisense 55U8HQ można stwierdzić krótko: jest solidna. Kontrast 1200:1, odświeżanie 120 Hz, dźwięk Dolby Atmos czy obsługa technologii HLG to jego największe atuty - pomijając oczywiście rozdzielczość 4K. Jako że HGL nie jest jeszcze rozpowszechnioną technologią, wypada wyjaśnić, że rozwiązanie to pozwala na wyświetlanie obrazu HDR ze zrównoważoną jasnością obrazu oraz wpływa bardzo pozytywnie na jego jakość. Ponadto w tym modelu zastosowano rozwiązanie Mini-LED. Zamiast tradycyjnych diod LED zastosowano ich aż pięćdziesięciokrotnie mniejsze odpowiedniki, dzięki czemu możliwe jest lepsze sterowanie ustawieniami każdego obszaru matrycy - do czego służy technologia Full Array Local Dimming Pro.

Telewizor osiąga jasność do 1300 nitów, co w połączeniu ze wspomnianymi rozwiązaniami powinno gwarantować perfekcyjne oddanie kolorów oraz kontrast. "Na papierze" całość wygląda następująco:

Rozmiar ekranu 55" Rozdzielczość: Ultra HD 3840 x 2160 px Kontrast: 1200:1 Cyfrowa redukcja szumów: TAK Częstotliwość synchronizacji: 120 Hz HDR: HDR10, HDR10+, HLG Technologia dźwięku: Dolby Atmos Tuner cyfrowy: DVB-T2/T/C/S2/S Oprogramowanie: VIDAA U5.0 Złącza USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 Złącza HDMI: HDMI2.0 x 4 Wyjście optyczne: TAK Eternet RJ45 TAK WiFi: TAK Bluetooth: TAK Rozmiary z podstawą (WxHxD)(mm): 123,3 × 78,4 × 30 cm Waga: 19,4 kg VESA: Kompatybilny z VESA 300 x 200 mm Poziom zużycia energii w trybie maksymalnego poboru: 230 W Inne Upscaling Ultra HD, filtr digital 3D, redukcja szumów MPEG

Hisense 55U8HQ - budowa i jakość wykonania

Jest to mój trzeci (jak dotąd) testowany telewizor Hisense i muszę zauważyć, że każda propozycja miała inną podstawę. Ten model ma przykręcaną podstawkę, której ciężar mnie zaskoczył - daje odczuwalne obciążenie, co z kolei gwarantuje, że po zamontowaniu jej z telewizorem całość będzie stać stabilnie i pewnie. Montaż wymaga użycia dłuższego śrubokręta, ponieważ śrubki montażowe wkręcane są głęboko w plastikowy uchwyt. Telewizor można również powiesić.

Z góry i po bokach 55U8HQ ma cieniutkie ramki - mają ok. 3 mm grubości, co jest wręcz rewelacyjne. Wyświetlacz wypełnia całą powierzchnię frontową, a u dołu na całej jego długości przebiega listwa dźwiękowa. Jej szary kolor ładnie komponuje się z całością, co zresztą widać na powyższym zdjęciu.

Jeśli chodzi o tył urządzenia, mamy tu z prawej strony wgłębienie z gniazdem na kabel zasilania, a po lewej wydzielony obszar, gdzie umieszczono wszystkie porty, wejścia oraz złącza.

Całość wypada bardzo elegancko i będzie stanowić miły dla oka element wyposażenia wnętrza zarówno w mieszkaniu o aranżacji nowoczesnej, jak i klasycznej.

Hisense 55U8HQ - matryca i obraz

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości obrazu, Hisense 55U8HQ korzysta z rozwiązania Quantum Dot, mającego zapewniać "niezwykłe bogactwo barw, odcieni jak również wyjątkowa głębia i nasycenie obrazu". Do tego mamy tu kilka trybów wyświetlania obrazu: kino dzienne, kino nocne, dynamiczny, sport, tryb gry, a także Filmmaker. Ten ostatni ma dać nam kinową jakość obrazu, abyśmy mogli poczuć się w domowym zaciszu niczym w sali projekcyjnej.

I powiem tak - jakość obrazu jest doskonała w każdym zastosowaniu, aczkolwiek testy, które przeprowadziłem na matrycy przy wykorzystaniu kolorymetru SpyderX Pro, zaskoczyły mnie sporą ilością wykrytych niedociągnięć. Jakich? Zacznijmy od podstawowych parametrów.

Fot.: H Tur/PC World

Jasność 349,3 cd/m² to doskonały wynik, którym producent może się wręcz chwalić. Kontrast 2765:1 to z kolei drugi powód, aby powiedzieć: wow! Jeśli przed wykonaniem testów oglądało się programy w TV czy filmy, a potem dopiero zrobiło testy, te wyniki nie mogą dziwić. Mówiąc kolokwialnie - obraz jest ostry niczym świeżo wyostrzona brzytwa, a kolorymetr tylko to potwierdził.

Jednak gdy sprawdziłem strefy podświetlenia wyświetlacza, okazało się, że - podobnie jak w 55A7GQ - cała lewa strona ma problemy. Ogólnie na 25 zbadanych stref 8 miało przekroczony poziom dopuszczalnej tolerancji. Zaznaczę jednak, że w praktyce tego nie widać - gdybym nie wykonał testu, w życiu by mi do głowy nie przyszło, że w którymkolwiek miejscu jest coś nie tak!

Fot.: H Tur/PC World

Odwzorowanie kolorów wypada świetnie, poza... odcieniami czerni. Jak widać na poniższych wynikach, najgłębsza czerń jest bardzo dobra, jednak w miarę przechodzenia z czerni w szarość robi się coraz gorzej, aby w szczytowym momencie przekroczyć dopuszczalną, czteropunktową wartość ponad 2,5 raza. To akurat odwrotnie niż we wspomnianym telewizorze, gdzie najgłębsza czerń zaliczyła aż 11 punktów, ale odcienie były świetne.

Fot.: H Tur/PC World

Testy swoje, a ludzkie oko swoje - chociaż oglądałem różne filmy, programy i gry na tym sporym, 55-calowym wyświetlaczu, nie wychwyciłem żadnych problemów. Wręcz przeciwnie - obraz wypadał świetnie w każdej sytuacji, a o to przecież chodzi.

Hisense 55U8HQ - oprogramowanie i dźwięk

Hisense 55U8HQ korzysta z autorskiego oprogramowania VIDAA. Oprócz standardowych opcji ustawień mamy tu konfigurowalny ekran główny, na którym znajdziemy skróty do popularnych serwisów - od YouTube i CDA zaczynając, na Amazonie i Disney+ kończąc. Można także skorzystać z aplikacji Facebook Lite. Poniżej szeregu aplikacji (można dowolnie zmieniać ich kolejność oraz dodawać i usuwać) system podsuwa listę nowości, jakie pojawiły się w wybranych, dlatego możesz z ekranu głównego podejrzeć na przykład, co pojawiło się w Netflixie czy na subskrybowanych kanałach YT.

Czyli - współczesny standard w SmartTV, jednak na plus należy zaliczyć obecność polskich aplikacji, dzięki którym telewizor staje się przyjaźniejszy krajowemu użytkownikowi.

Aby skorzystać z wielu wybranych serwisów, nie trzeba nawet wchodzić na stronę główną - na pilocie znajdują się przyciski umożliwiające ich natychmiastowe odtworzenie. Ponadto VIDAA odpowiada za wyświetlanie estetycznych tapet na ekranie głównym - aktywowane są one przy bezczynności telewizora, więc wystarczy wyłączyć źródło obrazu i dźwięku, aby po chwili podziwiać wspaniałe panoramy i atrakcyjne wizualnie zdjęcia przyrody, architektury czy zwierząt.

Fot.: H Tur/PC World

Jeśli chodzi o dźwięk, złączona z telewizorem listwa obsługuje Dolby Atmos i DTS Virtual-X. Dlatego, chociaż mamy jedno źródło bez możliwości zmiany jego ukierunkowania, dźwięk cechuje dobra przestrzenność. W tym celu wykorzystywana jest m.in. technologia Room-Fitting Sound. Jej zadaniem jest analiza otoczenia i dopasowanie dźwięku do niego.

Podczas testów oglądałem filmy, teledyski na kanałach muzycznych oraz korzystałem z gier komputerowych i w żadnym przypadku nie mogłem narzekać na efekty audio. Basy słyszalne są bardzo dobrze, podobnie tony wysokie, zaś na przedzie sceny mamy tony średnie. Dodam jeszcze, że w ustawieniach telewizora możliwe jest wybranie konkretnego trybu dźwięku - do gier, filmów, muzyki. To jeszcze bardziej zwiększa i tak mocno pozytywne wrażenia.

Hisense 55U8HQ - gry i rozrywka

Telewizor stanowi w większości domów centrum multimedialnej rozrywki - do czego zresztą produkt Hisenese (ze względu na omawiane przed chwilą aplikacje) nadaje się doskonale. Ale jak do tej pory nie wspomniałem o grach. Tutaj również wszystko jest w jak najlepszym porządku. Możesz podpiąć do 55U8HQ komputer lub konsole i cieszyć się zabawą w najlepszej jakości. Pomaga w tym zaimplementowany tryb Game Pro oraz port HDMI 2.1, pozwalający na szybki transfer danych i ograniczenie lagów. Co prawda odświeżanie 120 Hz nie jest szczytowym osiągnięciem (mój monitor roboczy ma 165 Hz), ale mamy tu AMD Freesync, a funkcja ALLM automatycznie wykrywa, gdy użytkownik zaczyna grę i przełącza TV w tryb gry z najniższym opóźnieniem.

W przypadku rozgrywek online atutem jest obsługa przez telewizor Wi-Fi 6, co umożliwia błyskawiczną wymianę informacji i obiecuje brak jakichkolwiek poślizgów. A jak wiemy, podczas rozgrywek nastawionych na rywalizację jest to bardzo istotne. No i jeśli nie ma się monitora gamingowego, wyświetlacz 4K pozwoli na granie w najwyższych ustawieniach graficznych, dzięki czemu można będzie zachwycać się wszystkimi aspektami wizualnymi najnowszych tytułów.

Hisense 55U8HQ - podsumowanie

Telewizor 4K Hisense 55U8HQ to bardzo dobry, godny polecenia telewizor zarówno dla miłośników sportu, jak i dynamicznych gier komputerowych i konsolowych. Czy ma jakieś wady? Jest jedna bolączka, którą zauważyłem we wszystkich propozycjach tej marki. To brak jakiejś warstwy antyodblaskowej, co sprawia, że przy dużym nasłonecznieniu wyświetlacz zmienia się w lustro. Przeszkadza to nie tylko podczas słonecznych dni, ale również podczas używania mocniejszych świateł w trakcie korzystania z telewizora.

Nie jest to coś, z czym nie można by żyć - przy słońcu zawsze można nieco przysłonić okna, a oglądając wieczorem korzystać z małych lampek. Jednak szkoda, że nie pomyślano o takim rozwiązaniu, ponieważ byłoby po prostu bardzo praktyczne. Ale poza tym wszystko jest w jak najlepszym porządku. Osobną kwestią pozostaje cena. Jak wspomniałem, Hisense oferuje inną propozycję za połowę tej kwoty. Jest nią model 55E76GQ, wciąż dostępny w sklepach za mniej, niż 2,5 tys. zł. Dlatego jeśli nie zależy Ci na sporcie, nie oglądasz filmów z dużą dynamiką czy też grasz w gry, gdzie liczy się szybkość - może on być lepszym rozwiązaniem. Jednak jeśli jesteś miłośnikiem sportu, preferujesz kino akcji i dynamiczne rozgrywki online - będzie lepszy wyborem.