Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - sprawdzam telewizor stworzony na Mundial w Katarze [RECENZJA]

Piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze budzą sporo kontrowersji, jednak telewizor stworzony na potrzebę emocjonowania się futbolem nie powinien budzić żadnych. I już na samym papierze wszystko w 55U7HQ wygląda bardzo ciekawie - 4K, specjalny tryb sportowy, a także szereg aplikacji pozwalających na łatwy dostęp do wszystkich platform streamingowych. Ale po to jest recenzja, żeby sprawdzić, czy obietnice mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego postanowiłem dokładnie przyjrzeć się wszystkim wspomnianym aspektom. Nie jest to pierwszy telewizor producenta, który sprawdzam i jak dotąd każdy model oceniłem bardzo pozytywnie.

Czy Hisense i tym razem udało się zdobyć moją sympatię?

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - cena i dostępność

Zaczynamy tradycyjnie, czyli od sprawdzenia ceny telewizora w polskich sklepach. Najtańsze oferty zaczynają się od 3499 złotych, ale w niektórych miejscach może to być nawet 4800 zł.

Zobacz również:

Porównywarka Telewizor HISENSE 55U7HQ 55" ULED 4K 120Hz Full Array HDMI 2.1 DVB-T2/HEVC/H.265 3 499 zł Cena całości: ~3 499 zł

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - specyfikacja techniczna

Smart TV 55U7HQ od Hisense prezentuje bardzo solidną specyfikację, w której oczywiście kluczową rolę stanowi rozdzielczość 4K, czyli 3840x2160 pikseli. Ale do tego mamy także rozmaite sposoby na jego dodatkowe podrasowanie, z obsługą HDR włącznie. Zwraca również uwagę spora liczba portów, dzięki którym można w tym samym czasie podpiąć komputer, konsolę i dekoder, a także bezpośrednio antenę oraz kabel ethernetowy. Jeśli korzystasz z wielu urządzeń i chcesz każde mieć gotowe do pracy z telewizorem - nie będzie to żadnym problemem.

Rozmiar ekranu 55" Rozdzielczość: Ultra HD 3840 x 2160 px Kontrast: 1200:1 Cyfrowa redukcja szumów: TAK Częstotliwość synchronizacji: 120 Hz HDR: HDR10, HDR10+ Dźwięk: 2x10 W, korektor Technologia dźwięku: Dolby Atmos Tuner cyfrowy: DVB-T2/T/C/S2/S Oprogramowanie: VIDAA U6.0 Złącza USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 Złącza HDMI: 4 x HDMI2.1/ALLM Wyjście optyczne: TAK Eternet RJ45 TAK WiFi: TAK Rozmiary z podstawą (WxHxD)(mm): 123 × 71 × 23 cm Waga: 20,2 kg VESA: Kompatybilny z VESA 300 x 200 mm Klasa energetyczna: G Poziom zużycia energii w trybie maksymalnego poboru: 160 W Inne Quantum Dot Colour, technologia HLG, Upscaling Ultra HD,

Do wymienionych cech muszę dodać jeszcze dwie uwagi. Pierwsza - urządzenie samoczynnie skaluje obraz, starając się podciągnąć go tak "w górę", jak to tylko możliwe. Druga - zastosowanie Ambient Light Adaptive. Jak podaje Hisense, są to "autorskie algorytmy, które optymalizują ustawienia telewizora, takie jak kontrast i kolor, w zależności od warunków oświetleniowych panujących w salonie." Całość zapowiada się bardzo obiecująco, ale sama specyfikacja to nie wszystko, dlatego zanim przejdę do sprawdzenia jakości obrazu, przyjrzyjmy się innym aspektom.

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - budowa i jakość wykonania

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ pod względem konstrukcji wypada świetnie. Po wyjęciu z pudełka, w którym jest solidnie zabezpieczony styropianem, widzimy urządzenie z dobrze spasowaną obudową z tworzywa sztucznego oraz tak cienkimi ramkami, że praktycznie znikają na tle wyświetlacza. Stabilną podstawę przykręcamy czterema śrubkami (po dwie z każdej stronie), co zajmuje dosłownie kilka minut i już można stawiać telewizor na honorowym miejscu. Inna opcja to zawieszenie go na ścianie dzięki uniwersalnemu systemowi mocowania VESA. W wersji stojącej podstawa ma kształt podkowy, na której, w tylnej części, znajdują się uchwyty pozwalające na zachowanie porządku wśród kabli.

Co jednak może się nie podobać, a jest rzeczą identyczną we wszystkich telewizorach producenta, to charakterystyczny, gruby tył. Na tylnej ścianie boki są wąskie, jednak większość środka zdecydowanie odstaje, na co trzeba zwrócić uwagę zarówno przy wieszaniu, jak i stawianiu tego modelu. Patrząc od strony wyświetlacza, po prawej stronie znajdziemy wgłębienie zawierające tylko port na kabel zasilania. Cała reszta złączy kryje się po lewej stronie i są one wygodnie pogrupowane. Niektóre znajdują się poza kieszenią, bezpośrednio na tylnej obudowie. Takie rozplanowanie pomaga w zachowaniu porządku w okablowaniu oraz umożliwia wygodne podpinanie urządzeń zewnętrznych.

Fot.: H Tur/PC World

Pilot jest sporych gabarytów, a oprócz zwykłych klawiszy nawigacji mamy na nim również przyciski umożliwiające szybkie włączenie popularnych platform, jak YouTube, Amazon Prime Video czy Netflix. Są tu także proponowane przez producenta Vidaa tv oraz Vida free. Nie ma jednak niektórych popularnych w Polsce, jak HBO GO czy Canal+. To może być dla wielu użytkowników minusem, wszystko jednak zależy od tego, z jakich serwisów streamingowych się korzysta.

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - matryca i obraz

A teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszej, czyli zbadania parametrów telewizora. Pomiary wykonujemy za pomocą kolorymetru SpyderX Pro. Ponieważ mamy tu odświeżanie 120 Hz, matryca przystosowana jest do częstego odnawiania obrazu, co ma umożliwić zachowanie pełnej dynamiki ruchu. Sprawdzi się to nie tylko podczas oglądania meczów piłki nożnej czy innych sportów, ale także filmów pełnych akcji czy też grania w dynamiczne gry.

Fot.: H Tur/PC World

Pomiary podstawowe mówią nam, że kontrast wynosi 1354,7:1, zaś jasność 245,7 cd/m3. I... zdecydowanie nie jest to wynik, który mógłby sprawić, że powiem "wow, ależ to dobre!". Dlaczego? Dla porównania pierwszy z brzegu telewizor z tej samej rodziny. Model Hisense 55E76GQ miał w pomiarach podstawowych kontrast 3825,8:1 oraz jasność 321,8 cd/m3. W pierwszym przypadku to wynik ponad dwa razy lepszy.

Fot.: H Tur/PC World

A jak wygląda podświetlenie? Tu mamy lepszą sytuację, choć nieco nierówną. Większość stref wypada zadowalająco, jednak pięć nie spełnia kryteriów. Cztery z nich znajdują się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Tu przywołany przez mnie dla porównania model 55E76GQ wypadał znacznie gorzej - zdecydowana większość, a dokładnie 15 z 25 stref, była poniżej zadowalających wyników. Tak więc na tym polu wygrywa.

Fot.: H Tur/PC World

Dlatego można by się spodziewać, że odwzorowanie kolorów wypadnie co najmniej tak sobie. Ale jest wręcz przeciwnie - od najgłębszej czerni po największą jasność Hisense 55U7HQ wypada doskonale. To chyba najlepsze wyniki, jakie miałem okazję zobaczyć podczas badań telewizorów. I zdradzę, że w praktyce to również się sprawdza. Podczas oglądania różnego rodzaju audycji, filmów czy korzystania z telewizora jako ekranu do gier nie można mieć ani przez chwilę jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości kolorów.

Fot.: H Tur/PC World

Ostatni test to odwzorowanie przestrzeni barw. Tutaj przy każdym profilu po prostu czapki z głów. Zwraca uwagę zwłaszcza "kinowa" DCI P3, odpowiadająca za jakość kolorystyki w filmach i materiałach multimedialnych. Z kolei wysoki wynik Adobe RGB gwarantuje to samo, ale przy grach wideo. A sRGB - po prostu pierwsza klasa. A więc za matrycę dałbym w skali szkolnej 4, ale kolorystka zasługuje na 6.

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - oprogramowanie i dźwięk

Jak można było się spodziewać, Hisense 55U7HQ korzysta z autorskiego oprogramowania producenta - VIDAA. Platforma otrzymała wreszcie szereg przyjaznych polskiemu użytkownikowi aplikacji, jak np. CDA, oprócz tego mamy tu wszystko, co powinno znaleźć się na podkładzie Smart TV - od YouTube zaczynając, na Disney+ kończąc. Ponadto użytkownik może dowolnie dostosować kolorystykę interfejsu do swoich indywidualnych preferencji. Ogólnie nie ma się do czego przyczepić, a miłośnicy platform streamingowych nie powinni znaleźć zbyt wielu powodów do narzekań.

Fot.: Hisense

Jeśli chodzi o dźwięk - jest po prostu dobrze. Mamy głęboki, czysty i oferujący pewną przestrzeń audio. Oczywiście nie ma co oczekiwać cudów - to tylko dwa głośniki po 10 W każdy, ale w zależności od oryginalnych ustawień dźwięku w filmach czy grach da się zlokalizować kierunek jego źródła. Podnosi to komfort płynący z rozrywki, świetnie sprawdza się także przy słuchaniu muzyki - czuć obecność Dolby Atmos. Jednak muszę zauważyć, że im głośniej, tym traci na jakości. Na szczęście dotyczy to tylko bardzo głośnego słuchania - a za takie możemy uznać powyżej 15 punktów na 100-stopniowej skali.

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - gry i rozrywka

Hisense 55U7HQ to oficjalny telewizor Mundialu w Katarze, toteż istotne jest, jak wypada przy transmisjach piłkarskich. Odświeżanie 120 Hz obiecuje nam płynny obraz, a mamy dodatkowo możliwość oglądania w specjalnym trybie sportowym. I muszę przyznać, że o ile często w innych telewizorach spotyka się sytuację, że takie tryby usprawniają jakość obrazu tylko z nazwy, tutaj rzeczywiście ogląda się jakby inaczej. A jak inaczej? Dynamiczniej, płynniej, z nieco inną kolorystyką. Moje wrażenia - zdecydowanie na plus. Dotyczy to nie tylko piłki nożnej, ale również gier czy dynamicznych filmów.

Fot.: Hisense

Właśnie, skoro przy filmach jesteśmy, to warto tu dodać, że skalowanie do 4K wypada wręcz genialnie. Nawet oglądając stare, czarno-białe filmy ma się wrażenie ich "wygładzenia", usunięcia wszelkich niedoskonałości i usterek. W przypadku nowszych produkcji efekt jest jeszcze lepszy i czasem oglądając film można odnieść wrażenie, że siedzi się w teatrze i patrzy na scenę. W połączeniu ze wspaniałą kolorystyką daje nam to "efekt wow" i sprawia, że czegokolwiek byśmy nie oglądali - czy będzie to serwis informacyjny czy film wojenny - można naprawdę osiągnąć pełną immersję.

Hisense ULED Smart TV 55U7HQ - podsumowanie

Co tu dużo mówić - Hisense ULED Smart TV 55U7HQ jest modelem zdecydowanie wartym uwagi dla każdej osoby, która chce mieć wysoką jakość za przystępną cenę. Doskonale nadaje się do wszelakich zastosowań - od oglądania sportu zaczynając, kończąc na graniu w gry. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby np. podpiąć do niego komputer czy laptopa i przeglądać zdjęcia na naprawdę dużym ekranie. Osobiście jestem zachwycony, ale pół punktu muszę odjąć za problem z jakością dźwięku przy wysokiej głośności. Na szczęście rzadko kiedy wykroczymy poza 10 stopień - a więc nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe.

Polecam z czystym sumieniem - nie tylko do oglądania sportowych rozgrywek.