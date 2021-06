Hit to fotel w dobrej cenie, który doskonale sprawdzi się przy wielu godzinach pracy przez monitorem. Sprawdzamy wszystkie jego zalety.

Hit to fotel biurowy, który zwraca uwagę wysokim oparciem. W swej górnej części jest ono tapicerowane siatką, co ułatwia wentylację, zaś w dalszej pokryte ekoskórą - co obejmuje również siedzisko, które dodatkowo ma tkaninę membranową, umożliwiającą przepływ powietrza. Wszystko w eleganckim, czarnym kolorze, który nadaje fotelowi estetyki i sprawia, że pasuje on do pomieszczeń o różnych wystrojach. Co ważne - oparcie fotela posiada podpórkę części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości, dzięki czemu można dopasować położenie idealnie do pleców. Fotel wyposażono w mechanizm TILT, co pozwala na bujanie się. Można go także zablokować na czas pracy.

Hit ma oczywiście podłokietniki - niestety, nie są one regulowane. Można za to zmieniać wysokość siedziska o 9 cm w pionie. Cała konstrukcja osadzona została na pięcioramiennej, chromowanej podstawie z twardymi kółkami idealnie pasującymi do powierzchni dywanowych. Można także nabyć osobno kółka miękkie - umożliwiają bezpieczne użytkowanie fotela na parkiecie, panelach lub terakocie. Rozmiary fotela i możliwości regulacji sprawdzają, że doskonale sprawdzi się dla osób o różnej posturze.

Podsumowując: Hit to bardzo solidny model, który można z czystym sumieniem polecić każdemu, kto szuka fotela do pracy biurowej.