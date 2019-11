Holo Launcher to ciekawa alternatywa dla innych, popularniejszych rozwiązań. Wśród unikalnych rozwiązań monitor wydajności i Holo Boost.

Cena: Darmowa, w aplikacji pojawiają się reklamy

Darmowa, w aplikacji pojawiają się reklamy Wymagana wersja systemu operacyjnego Android: 4.1 Jelly Bean lub nowszy

Holo Launcher jest kolejną bardzo rozbudowaną nakładką graficzną, która znacząco ingeruje w system operacyjny Android. Hasłem firmy jest "mniejszy, ale większy" i jest w tym nieco prawdy. Nakładka jest niesamowicie szybka, dzięki czemu można ją zainstalować na starszych smartfonach bez obawy o spowolnienia i przycięcia. Trzeba jednak wiedzieć, że aplikacja Holo jest nieco dziwna i działa w odmienny sposób do innych przedstawionych w rankingu launcherów.

Źródło: techadvisor.co.uk

Przykładowo opcją, która wyróżnia tą nakładkę jest monitor wydajność znajdujący się na ekranie blokady, który informuje użytkownika o aktualnym stanie naładowanie baterii, wykorzystywanej pamięci operacyjnej RAM oraz ilości dostępnej pamięci masowej. Wszystkie te elementy mogą być zoptymalizowane przez wbudowanego menedżera zadań Holo Boost, który zabija nieużywane aplikacje pracujące w tle, które przyczyniają się do szybszego rozładowania baterii.

Holo Launcher posiada również własny panel z informacjami, który przypomina nieco rozwiązanie od Microsoftu. Opcja ta jest bardzo ładnie zaprojektowana oraz umożliwia wybór preferowanych źródeł wiadomości jednocześnie blokując portale, za którymi nie przepadamy. Programiści oddali użytkownikom spore możliwości personalizacji nakładki do własnych potrzeb. Można pokusić się o zmianę rozmiaru ikon i ich etykiet oraz zawartości ekranu blokad, kontroli gestów i innych elementów.

Holo Launcher jest darmową aplikacją, ale w zamian za to trzeba pogodzić się wyskakującymi od czasu do czasu reklamami. Nie są one zbytnio nachalne, ale mimo wszystko mogą zirytować. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem operacyjnym Android w wersji 4.1 lub nowszym, ale producent posiada również aplikacje na starsze wersje Androida.

Holo Launcher można pobrać z Google Play z tego linku.