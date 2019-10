Home.pl - Hosting WordPress SSD Start

Home.pl oferuje kilka rozwiązań dla WordPress. Jak sprawdza się najtańszy?

Nazwa: Hosting WordPress SSD Start

Rejestracja: 1,18 zł w promocji - 615,00 zł bez promocji / odnowienie 615,00 zł (rok)

Home.pl oferuje trzy różne hostingi dla WordPressa: Start, Profesjonalny oraz Premium. Główna różnica pomiędzy nimi to pojemność serwera w abonamencie - wynosi ona odpowiednio 25, 50 i 100GB - oraz ilość bazy MySQL (5/50/50). Wszystkie trzy opcje są dość kosztowne, a co dostajemy w najtańszej opcji? Hosting na dyskach SSD, brak limitu transferu danych, do pięciu WordPressów, serwer FTP, możliwość wyboru katalogu dla konta FTP, WebFTP, nieograniczoną liczbą kont e-mail (poczta przez SSL), a także możliwość utworzenia do 20 list mailingowych. Przy skrzynce pocztowej oferowana jest opcja autoryzacji SMTP. A czego brak w stosunku do bardziej zaawansowanych planów? Konsoli SSH, własnego adresu IP oraz multipoczty (duplikacji loginów). W cenie abonamentu znajdują się zaawansowane certyfikaty bezpieczeństwa, jednak za SSL należy dodatkowo dopłacić.

Miłym dodatkiem jest autoinstalator WordPressa z opcją e-sklepu, kreatora stron, dodatków SEO i cache. Mechanizmy backupu pozwalają na stworzenie kopii zapasowej do siedmiu dni wstecz. Można samodzielnie wybrać, które elementy mają zostać zarchiwizowane. Użytkownik otrzymuje Web Application Firewall, który wprowadza dodatkowe zabezpieczenie przed próbami ataków. Mechanizm działa w tle i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Usługami można zarządzać z poziomu smartfona - responsywny panel dostosuje się do ekranu Twojego telefonu.

Podsumowując: Hosting WordPress SSD Start oferuje wiele możliwości, jednak za dość wysoką cenę.