Wydajny wentylator stojący ze śmigłem o wysokiej średnicy.

Honeywell HSF1630E to wentylator stojący o wadze 3,7 kg i regulowanej wysokości w zakresie 110 cm - 122 cm. Urządzenie to ma również możliwość zmiany nachylenia o 30 stopni. Stabilna podstawa wentylatora Honeywell HSF1630E, pomoże w odpowiednim usytuowaniu go w pomieszczeniu. Średnica śmigła wynosząca 45 cm, w połączeniu z silnikiem o mocy 45 W zapewnia wydajną i cichą (51 dB) pracę. Wentylator posiada 3-stopniową regulację siły nawiewu oraz funkcję 90 stopniowej oscylacji.