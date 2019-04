Honor 10 to flagowy modele sub marki Huawei'a. Charakteryzuje się holograficzną obudową i czytnikiem linii papilarnych na froncie. W rzeczywistości jest to konstrukcja bardzo podobna do tej, którą znamy w Huawei P20. Honor posiada jednak gorszy aparat. Cieszy obecność złącza słuchawkowego Jack. Osoby lubiące małe smartfony z pewnością docenią kompaktowe wymiary - Honor 10 posiada ekran o przekątnej 5,84 cala.