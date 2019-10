Czy zakup Honor'a w obecnej sytuacji to dobry pomysł?

Honor to submarka Huawei'a, która skupia się na produkcji nieco tańszych urządzeń. Wizerunek Honor'a znajdziemy zarówno na flagowcach, jak i budżetowcach, ale każdy model będzie tańszy od odpowiednika z logo Huawei'a.

Honor 10 Lite to nic innego, jak inne wcielenie popularnych Huawei'i z serii Lite. To jeden z ciekawszych modeli, jakie można kupić mając ograniczony budżet. Dzięki problemom Huawei'a z Departamentem Handlu USA cena Honor'a 10 Lite mocno poszybowała w dół. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zakaz nie dotyczy urządzeń zaprezentowanych przed jego wprowadzenie,. Przedstawiany przez nas model się do nich zalicza.

Smartfon wyróżnia się bardzo dobrą żywotnością baterii oraz sensowym ekranem. Na minus można zaliczyć plastikowe wykonanie oraz słabą wydajność aparatów w niesprzyjających warunkach oświetleniowych, ale to wada każdego budżetowego smartfona. Urządzenie wyposażone jest w układ Kirin 710 z kartą graficzną Mali-G51 MP4. To zestaw, który zapewnia przyzwoitą wydajność nawet w połączeniu z ekranem o rozdzielczości Full HD+. Co ważne w przeciwieństwie do konkurencji z logo Xiaomi, Honor 10 Lite posiada wbudowane NFC, dzięki czemu może być wykorzystany jako nośnik karty płatniczej. W zamian za to oferuje o 1 GB RAM'u mniej. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką EMUI, która słynie z agresywnego zarządzania pamięcią operacyjną, dzięki czemu nie ma problemów z wydajnością.

Urządzenie wyróżnia się holograficznymi wzorami na obudowie i zastosowaniem archaicznego już portu microUSB.

Z pełną recenzją Honor'a 10 Lite można zapoznać się tutaj.