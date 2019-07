Honor 20 - test budżetowego odpowiednika Huawei P30 Pro

Honor 20 oferuje wydajność Huawei'a P30 Pro oraz znakomite aparaty, a to wszystko w dużo niższej cenie. Niestety, ale nie obyło się bez kilku kompromisów.

Honor 20 jest następcą modelu Honor 10. Huawei już od kilku lat wykorzystuję starą praktykę sprzedawania pod marką Honor tańszych urządzeń, które są bardzo podobne do modeli z logo Huawei na obudowie. Flagowe modele Honor'a są wprowadzane na rynek zazwyczaj kilka miesięcy po premierze flagowych smartfonów z serii P. Nowe urządzenia submarki Honor posiadają te same kluczowe podzespoły - procesor, grafikę oraz pamięć RAM, różnią się nieco wyglądem oraz są sprzedawane w zauważalnie niższej cenie.

Źródło: techadvisor

W tym roku Huawei wyjątkowo wprowadził na rynek trzy modele z serii Honor 20 - wersję Lite, zwykły model 20 oraz Pro. Wszystko działo się w trakcie sporu na linii Huawei-USA i nie mieliśmy 100 procentowej pewności co do przyszłości chińskiego producenta. Dziś wydaje się, że sytuacja została już opanowana i wszystko powinno niedługo wrócić do normy, ale nie możemy być tego pewni w 100 procentach.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem Honor'a 20, ale boisz się o konsekwencje ewentualnego zakazu wymiany towarów pomiędzy amerykańskimi firmami, a Huawei powinieneś wiedzieć, ze nie będzie on miał wpływu na działanie Honor'a 20, ponieważ jest to urządzenie, które zostało już certyfikowane przez Google. Oznacza to, że nie straci ono dostępu do usług wyszukiwarkowego giganta. Jedynym problemem mogą być ewentualne aktualizacje do nowszych wersji Androida, ale producent twierdzi, że niepewna sytuacja w żadnym stopniu nie wpłynie na dostęp do przyszłych wersji Androida dla istniejących już urządzeń.

Honor 20 - Specyfikacja techniczna

Procesor: HiSilicon Kirin 980 (7 nm), ośmiordzeniowy, 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55, układ graficzny Mali-G75 MP10

HiSilicon Kirin 980 (7 nm), ośmiordzeniowy, 2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55, układ graficzny Mali-G75 MP10 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 128 GB, brak możliwości rozbudowy

128 GB, brak możliwości rozbudowy Wyświetlacz: 6,26 cala, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), IPS LCD

6,26 cala, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli), IPS LCD System operacyjny: Android 9.0 Pie wraz z nakładką Magic UI 2.1

Android 9.0 Pie wraz z nakładką Magic UI 2.1 Aparat tylny: 48 MP, f/1.8, OIS + 16 MP Ultra Wide, f/2.2 + 2 MP sensor głębi + 2 MP Macro obiektyw

48 MP, f/1.8, OIS + 16 MP Ultra Wide, f/2.2 + 2 MP sensor głębi + 2 MP Macro obiektyw Przedni aparat: 32 MP, f/2.0

32 MP, f/2.0 Łączność: 802.11ac dual-band Wi-Fi, Bluetooth: 5.0, LTE 4G, GPS, Dual-SIM

802.11ac dual-band Wi-Fi, Bluetooth: 5.0, LTE 4G, GPS, Dual-SIM Porty: USB Typu C (USB 2.0)

USB Typu C (USB 2.0) Bateria: 3750 mAh, szybkie ładowanie 22,5 W

3750 mAh, szybkie ładowanie 22,5 W Waga: 174 gram

174 gram Wymiary: 154.3 mm x 74 mm x 7.9 mm

Honor 20 - Cena

Przedsprzedaż Honora 20 rozpoczyna się w naszym kraju 1 lipca 2019 roku. Za urządzenie trzeba będzie zapłacić 1999 zł. Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup do końca wakacji (31.08.2019) otrzymają w prezencie voucher na bilety lotnicze (w obie strony) do wykorzystania na przelot do jednej z 16 destynacji w obrębie całej europy. Na liście znajdują się między innymi Londyn, Paryż, Barcelona, Berlin, Bruksela, Kopenhaga, Dublin, Madryt, Mediolan, Praga czy Rzym.

Cena jest naprawdę atrakcyjna, a dodatkowo dostajemy cenny prezent w przedsprzedaży, chociaż jesteśmy świadomi, że niektórzy użytkownicy woleliby zestaw akcesoriów zamiast biletów lotniczych.

Honor ma już w swojej ofercie model, który będzie konkurował z nowym urządzeniem. Jest nim oczywiście Honor 20 View, który w porównywalnej wersji z 6GB RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje w oficjalnej dystrybucji 2499 zł, ale w większości sklepów da się go kupić w okolicach 2000 zł. Ma on podobny ekran z wbudowanym przednim aparatem, ale nie posiada szerokokątnego obiektywu. Do zakupu Honora 20 View zamiast Honora 20 może przekonać Cię obecność złącza Jack w pierwszym modelu.

Wycena na poziomie 2000 zł powoduje, że Honor 20 będzie konkurował z tańszymi flagowcami takimi, jak np. Xiaomi Mi 9 oraz zeszłorocznymi modelami Premium z Samsungiem Galaxy S9 i OnePlus 6T na czele.

Honor 20 - Funkcje, design

Źródło: techadvisor

Biorąc pod uwagę sporą różnice w cenie pomiędzy Honor 20, a modelem Pro (niedostępnym obecnie w Polsce) można wyobrażać sobie, że to znacznie ograniczone urządzenie. Nic bardziej mylnego w kluczowych obszarach specyfikacji technicznej Honor 20 niczym nie różni się od droższej wersji. Na pokładzie znajdziesz ten sam procesor i oprócz obiektywu zmiennoogniskowego, który jest w modelu Pro praktycznie takie same aparaty.

Jeżeli chodzi o wzornictwo prawie niemożliwe jest odróżnienie obu urządzeń chyba, że trzymasz w rękach inne, niż czarne wersje kolorystyczne - każdy model wykonany jest w innym odcieniu.

Zarówno Honor 20, jak i Honor 20 Pro posiadają czytniki linii papilarnych wbudowane w przycisk zasilania, podwójną tackę na karty SIM z lewej strony i pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi niedaleko portu USB Typu C.

Źródło: techadvisor

Niestety nie zabrakło również kilku kompromisów. Nie znajdziemy złącza słuchawkowego Jack, ani gniazda na karty pamięci, a urządzenie nie wspiera bezprzewodowego ładowania i nie jest wodoodporne. Musimy jednak pamiętać, że większość tegorocznych podobnie wycenionych smartfonów, jak na przykład Xiaomi Mi 9 posiada identyczne braki.

Podobnie, jak w modelu Pro również w podstawowej wersji Honora 20 do dyspozycji posiadamy pojedynczy głośnik - ten nad ekranem wykorzystywany jest jedynie do rozmów. W jego maskownicy sprytnie i estetycznie ukryto diodę powiadomień, co jest sporym plusem. To w czasach pełnoekranowych telefonów rzadko spotykane już rozwiązanie.

Honor 20 - Wyświetlacz

Honor 20 ma taki sam ekran IPS LCD o przekątnej 6,26 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli, jak model Pro. Niestety nie jest to panel OLED, jak w droższych modelach Huawei'a, ale w cenie do 2000 zł nie mamy na co narzekać. Producent zdecydował się na umieszczenie aparatu w ekranie, dzięki czemu urządzenie jest kompaktowe, ponieważ wyświetlacz wypełnia niemalże cały panel przedni.

Źródło: techadvisor

Nie jest to najmniejsze i najwygodniejsze w użyciu urządzenie, jakie znajdziemy na półkach sklepowych, ale daleko mu do zdecydowanie nieporęcznego Huawei'a P30 Pro.

Honor 20 - Aparat

Główną nowością i wyróżnikiem Honora 20 są jego aparaty. Urządzenie posiada aż cztery obiektywy, które wyglądają podobnie do tych z modelu Pro. Trzy z nich wraz z lampą błyskową umieszczono na pleckach, a 32 MP kamera do selfie została wbudowana w ekran.

Źródło: techadvisor

Musisz wiedzieć, że obiektywy znajdujące się na pleckach znacznie wystają poza obrys urządzenia. Aby uniknąć przypadkowego ich uszkodzenia polecamy zakup etui.

Główna matryca to 48 MP obiektyw od Sony znany już z innych modeli smartfonów. Znajdziemy go również w Honorze 20 Pro, ale z jedną istotną różnicą. Droższe urządzenie legitymuje się przysłoną f/1.4, a testowany przez nas Honor 20 f/1.8. Na papierze może wydawać się, że zmiana jest istotna, ale w rzeczywistości oba urządzenie wykonują świetnej jakości zdjęcia z dużą ilością szczegółów i realistycznym odwzorowaniem kolorów. Domyślnie urządzenie wykonuje fotografie w 12 MP i jest to dobre ustawienie do użytkowania na co dzień. Jeżeli chcesz osiągnąć najlepsze rezultaty możesz zmienić w ustawieniach rozdzielczość na 48 MP.

W przypadku wykonywania krajobrazów lub zdjęć na ograniczonej przestrzeni obiektyw szerokokątny jest bardzo przydatny. Do jego działania nie mamy żadnych uwag.

Zamiast obiektywu z trzykrotnym zoomem optycznym w zwykłym modelu zastosowano obiektyw z sensorem głębi. Nie można więc za jego pomocą wykonywać zdjęć. Służy on jedynie do ocenienia odległości od fotografowanych przedmiotów, co pozwala na utworzenie lepszych zdjęć portretowych z rozmytym tłem.

Źródło: techadvisor

Jesteśmy pewni, że będziesz zadowolony z fotografii wykonanych przy użyciu Honora 20, ale musisz wiedzieć, że oprogramowanie wspomagane przez AI nadal nie działa w 100 procentach poprawnie. Zdarza się, że aparat rozmazuje zbyt dużą lub zbyt małą część fotografii. Ten sam problem miało OPPO Reno, podczas wykonywania fotografii przy użyciu przedniej kamery.

Źródło: techadvisor

Ostatni obiektyw to 2 MP matryca do wykonywania zdjęć Makro. Nie różni się niczym od tej zastosowanej w modelu Pro i mamy wrażenie, że została zamontowana tylko po to, aby producent mógł pochwalić się, że w urządzeniu zastosowano aż cztery aparaty.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest tryb nocny z długim czasem naświetlania. Nie jest on aż tak dobry, jak w Huawei P30 Pro, ale znowu jak na telefon kosztujący 2000 zł rezultaty są bardzo zadowalające. Jakość zdjęć nocnych można porównać do fotografii wykonanych za pomocą Pixel'a 3a, który może być stawiony jako wzór dla urządzeń ze średniej półki oraz tańszych flagowców.

Honor 20 - Wydajność

Honor 20 posiada na pokładzie 6 GB pamięci RAM, 128 GB wbudowanej pamięci masowej i flagowy autorski układ Huawei'a - Kirin 980. Zestaw ten będzie wystarczający dla większości użytkowników. Niestety, ale osobom przechowującym wiele plików na telefonie może doskwierać brak czytnika kart pamięci, ale 128 GB wbudowanej pamięci masowej to dobra rekompensata. Konkurencyjne Xiaomi Mi 9 oferuje w standardzie 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: techadvisor

W popularnych testach syntetycznych takich, jak Geekbench oraz GFXBench wydajność Honora 20 jest podobna do innych flagowych urządzeń, które potrafią kosztować sporo więcej.

Honor 20 posiada o 2 GB pamięci operacyjnej mniej, niż flagowe modele chińskiego producenta, ale nie zauważysz tej różnicy podczas normalnego użytkowania urządzenia. Pamiętaj, że Honor 20 posiada procesor Kirin 980, który zastosowano także w modelach Mate 20 Pro oraz P30 Pro, co powoduje, że otrzymujesz flagową wydajność za ułamek ceny.

Bateria posiada pojemność 3750 mAh, a czas pracy na pojedynczym ładowaniu jest bardzo zadowalający. Oprogramowanie Honora znane jest z dosyć agresywnych algorytmów oszczędzania energii, dzięki czemu aplikacje nie zużywają tyle energii w tle. Przekłada się to nawet na dwa dni spokojnego użytkowania telefonu bez konieczności doładowywania baterii.

Bardziej wymagający użytkownicy, którzy intensywnie wykorzystują smartfon w ciągu dnia będą musieli ładować go codziennie. Nie musisz się jednak martwić, że będziesz musiał nerwowo szukać gniazdka lub powerbanka w ciągu dnia.

Honor 20 - Oprogramowanie

Honor 20 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie, który został mocno zmodyfikowany przy użyciu nakładki Magic UI, która w rzeczywistości jest niczym innym, jak EMUI znanym z telefonów Huawei.

Oprogramowanie jest pełne dodatkowych funkcji i przydatnych opcji. Często widać również, że nakładka wzorowana była na systemie iOS znanym z urządzeń od Apple. Doceniamy świetnie działające mechanizmy oszczędzania baterii, które faktycznie pozwalają realnie wydłużyć czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu.

Podoba nam się, że niektóre tapety zostały zaprojektowane tak, aby ukryć aparat wbudowany w ekran. Dodatkowo na pokładzie znajdziesz świetną aplikację Translator, która używa aparatu i procesora Kirin 980 do tłumaczenia tekstu w locie, dzięki czemu może szybko przetłumaczyć menu z restauracji na swój język.

Do gustu nie przypadły nam za to autorskie aplikacje Huawei takie, jak np. galeria. Jeżeli tobie też nie odpowiadają możesz szybko zainstalować odpowiedniki Google z Google Play.

Honor 20 - Podsumowanie

Honor 20 to świetnie wyceniony smartfon. Za niespełna 2000 zł otrzymujemy flagowe urządzenie. Oczywiście nie obyło się bez kompromisów takich, jak brak wodoodporności oraz bezprzewodowego ładowania, ale nie przeszkadzają one zbytnio podczas normalnego użytkowania. Nie sposób nie docenić kompaktowej obudowy oraz świetnych aparatów fotograficznych. Dodajmy do tego flagową wydajność, wytrzymałą baterię, darmowe bilety lotnicze w przedsprzedaży i okaże się, że to jeden z lepiej wycenionych smartfonów na rynku. Zdecydowanie warto zastanowić się nad zakupem nowego Honora 20.