Honor Band 4 to opaska sportowa z barwnym ekranem AMOLED, stworzona z myślą o wielu rodzajach aktywności. Jakie są jej zalety?

Honor Band 4 to wodoodporna opaska sportowa z ekranem AMOLED 0,95 cala, który przykryto odpornym na zarysowania szkłem 2.5D. Obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 240 x 120 pikseli. Wysokie zagęszczenie pikseli (282 ppi) sprawia, że jest on bardzo ostry. Urządzenie nie zostało wyposażone w czujnik światła, a więc należy je dopasowywać ręcznie do sytuacji. Wbudowany akumulator 100 mAh pozwala na pracę opaski nawet przez 17 dni na jednym ładowaniu - ale w praktyce, jeśli korzystamy z monitorowania snu, będzie to ok. 6-7 dni. Producent podaje, że Band 4 została stworzona z myślą o różnego rodzaju aktywnościach, jak pływanie, jazda na rowerze czy bieganie. I rzeczywiście - wbudowany pulsometr Truseen 3.0 wykorzystuje technologie podczerwieni, co pozwala monitorować pracę serca w czasie rzeczywistym. Na plus należy zaliczyć intuicyjną obsługę oprogramowania, zaś na minus - brak modułu GPS. Co gorzej, po sparowaniu ze smartfonem telefonem nie da się wykorzystać znajdującego w nim GPS-a, a szkoda. Pomiary dystansu wykonywane są w oparciu o długość kroku, co może być bardzo nieprecyzyjne.

Oprócz śledzenia aktywności fizycznej, smartband Honor Band 4 umożliwia również monitorowanie snu - wykrywa sześć typów problemów z wypoczynkiem. Dane prezentowane są w formie wykresów wraz z poradami, jak można poradzić sobie z danym problemem. Sparowany z telefonem wyświetla powiadomienia o połączeniach przychodzących i nowych wiadomościach. Potrafi także identyfikować nieznane numery, a zaletą jest możliwość odszukania zagubionego urządzenia poprzez uruchomienie sygnału dźwiękowego. Posłuży również do zdalnej kontroli aparatu w telefonie.

Podsumowując: jeśli nie oczekujesz zaawansowanych funkcji od opaski sportowej, a chcesz mieć podręczne urządznenie do monitorowania aktywności i snu, Honor Band 4 może być dobrym nabytkiem.