Honor Band 6 - poważna konkurencja dla Huawei?

Honor Band 6 jest doskonałą budżetową opaską treningową, której cena jest zdecydowanie niższa niż konkurencyjnych produktów dostępnych na rynku. Idą za nią jednak pewne ograniczenia.

Honor Band 6 - Konstrukcja i wygląd

Największą zmianą w porównaniu do Honor Band 5 z 2019 roku jest przejście na większy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala, który wypełnia niemal całą dostępną przestrzeń. Ekran jest duży, jasny i kolorowy, jednak nie powoduje on, że całe urządzenie wydaje się być zbyt toporne. Ułatwia natomiast poruszanie się po menu, a korzystanie z niego jest wygodniejsze niż w poprzednim modelu.

Ze względu na większy ekran, urosła także sama koperta. Całość mierzy 43 mm długości i 11 mm grubości, jednak rekompensuje to bardzo niska waga: zaledwie 18 g.

Sama obudowa jest czarna z logiem Honor umieszczonym na jednym boku oraz dużym przyciskiem na drugim. Minusem jest z pewnością brak możliwości odczepienia paska, które dostępne są w trzech kolorach: czarnym, szarym oraz różowym. Testowany model był czarny, co, być może nie jest najbardziej stylowym wyborem, jednak z pewnością jest bardzo praktyczne. Oczywiście, na rynku możemy znaleźć opaski, które wizualnie prezentują się lepiej, jednak ich ceny są zdecydowanie wyższe, a oryginalny wygląd może być okupiony brakiem kilku funkcji. Wodoodporność 5 ATM sprawia, że bez problemu możemy korzystać z niej w basenach oraz podczas kąpieli.

Warto tutaj podkreślić, że Honor Band 6 wygląda niemal identycznie jak Huawei Band 6. Nie jest to przypadek, ponieważ Honor do 2020 roku podlegał chińskiej firmie, a testowana opaska była w produkcji jeszcze zanim Honor został sprzedany. Oczywistym jest więc, że obie opaski będą do siebie uderzająco podobne.

Honor Band 6 jest konstrukcją wyjątkowo lekką i przyjemną w użytkowaniu, więc użytkownik nie powinien mieć problemu z noszeniem jej w zasadzie w każdym momencie, korzystając z jej wodoodporności oraz funkcji monitorowania snu.

Honor Band 6 - Śledzenie treningu

Pomimo dość niskiej ceny (ok. 220 złotych w polskich sklepach) Honor Band 6 oferuje nam sporo możliwości monitorowania naszego treningu. Poza standardowym krokomierzem urządzenie rozpozna także dziesięć rodzajów treningu: bieganie, spacer, kolarstwo (zarówno w pomieszczeniu i na zewnątrz), wioślarstwo, trening ogólny, siłownia oraz ćwiczenia na orbitreku. Jest to zdecydowanie krótsza lista niż w przypadku konkurentów, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że monitoring na zewnątrz działa jedynie we współpracy z iPhonem lub smartfonami Honor, a z pozostałymi urządzeniami z systemem Android już nie. Dla porównania Huawei Band 6 rozpozna aż 96 rodzajów ćwiczeń.

Honor Band 6 wyposażony jest także w funkcję automatycznego wykrywania treningu, jednak nie zawsze się ona sprawdza, a opaska Honor nie jest tutaj wyjątkiem. Jest to z pewnością dobre rozwiązanie awaryjne, jednak lepiej zawsze pamiętać o ręcznym rozpoczęciu pomiaru, aby uniknąć utraty danych z pierwszych kilku minut ćwiczeń. Kolejną wadą tego urządzenia jest też brak wbudowanego GPS-u oraz brak możliwości płatności zbliżeniowych.

Opaska oferuje nam stały pomiar tętna, dzięki czujnikowi TruSeen 4.0 od Huawei i w większości przypadków odczytuje pracę naszego serca bardzo dokładnie. Te informacje są też wykorzystywane przy monitorowaniu stresu oraz snu. Ta druga z opcji podaje nam uśredniony wynik w skali od 1 do 100 w regularnych okresach czasu w ciągu dnia. Czujnik stresu już tak precyzyjny nie jest i nie zawsze poprawnie odczyta poziom naszego zdenerwowania.

Monitorowanie snu włącza się automatycznie, rozpoznaje trzy fazy snu: głęboką, lekką oraz REM i podaje nam co rano uśredniony wynik w skali 1-100. Warto także podkreślić, że Honor Band 6 jest w stanie rozróżnić kiedy po prostu leżymy w łóżku, a kiedy faktycznie śpimy.

Dodatkowo opaska jest w stanie sprawdzić poziom utlenienia krwi. Tę opcję musimy jednak uruchomić ręcznie, a test trwa około 30 sekund. Wyniki tych pomiarów nie zawsze są jednak precyzyjne, ponieważ w ciągu minuty możemy otrzymać wyniki na poziomie 99% oraz 86%, co zdecydowanie wykracza poza dopuszczalny margines błędu. Honor Band 6 posiada także opcje dedykowane paniom, jak śledzenie cyklu.

Honor Band 6 - Żywotność baterii

Smartband Honor posiada zaskakująco mocną baterię, czym wyróżnia się na tle opasek w podobnych cenach. Producent przekonuje, że urządzenie może działać nieprzerwanie nawet przez 14 dni, a w przypadku częstego użytkowania 10 dni i wydaje się, że dotrzymał słowa. Bateria jest bardzo żywotna i czasem można nawet zapomnieć, że faktycznie trzeba ją raz na jakiś czas doładować.

Samo ładowanie jest jeszcze bardziej imponujące. Magnetyczna ładowarka podłączona do standardowego portu USB-A już w nieco ponad godzinę naładuje baterię do pełna, a jeżeli potrzebujemy błyskawicznego ładowania, to zaledwie 15 minut wystarczy, aby opaska działała przez kolejne 2 lub 3 dni.

Honor Band 6 - Oprogramowanie

Honor Band 6 posiada własne dedykowane oprogramowanie, co w praktyce oznacza jednak, że wykorzystuje ona software Huawei. Duży ekran sprawia, że korzystanie z opaski jest komfortowe, a wyświetlane dane łatwe do przeczytania. Boczny przycisk pozwala na rozpoczęcie treningu. Przeciągnięcie palcem w górę otworzy ustawienia, a przesuwając w lewo lub prawo będziemy nawigować pomiędzy poszczególnymi funkcjami, jak monitor tętna, odtwarzacz, czy tabela wyników. Opaska nie posiada jednak technologii ciągłego wyświetlania obrazu i do tego nie zawsze zareaguje na odpowiedni gest, który ma za zadanie ją wybudzić, więc czasem trzeba będzie zrobić to ręcznie, aby zobaczyć progres treningu.

Honor Band 6 posiada także opcję wyłączenia wszelkich wyskakujących powiadomień, jednak wygląda na to, że nie ma możliwości zautomatyzowania tego procesu, więc musimy pamiętać o ręcznym uruchomieniu jej przed snem.

Sama opaska pozwala nam na zaledwie kilka możliwości zmiany i personalizacji wyglądu, jednak współpracująca z nią aplikacja oferuje zdecydowanie więcej opcji. Wspomniana aplikacja na smartfony to Zdrowie Huawei. Mamy więc kolejne potwierdzenie, że oryginalnie opaska powstawała dla Huawei. Póki co Honor nie wypuścił jeszcze własnej aplikacji.

Zdrowie Huawei jest jedną z najprzystępniejszych apek do śledzenia zdrowia na rynku. Już główny ekran przekazuje nam wszystkie niezbędne informacje, a zakładka ćwiczeń otwiera przed nami wiele możliwości personalizacji treningu i kilku gotowych tras biegu. Aplikacja może połączyć się także z Google Fit, Apple Health oraz MyFitnessPal, jednak żaden dodatkowy program nie jest przez nią wspierany.

Honor Band 6 - Cena

Ceny Honor Band 6 w polskich sklepach oscylują wokół 219 złotych, więc jest on o około 30 zł tańszy od Huawei Band 6. Tańszą dostępną na rynku opcją pozostaje wciąż Xiaomi Mi Band 6. Jest to więc rozsądna opcja dla osób dysponujących nieco mniejszym budżetem. W zamian otrzymujemy Smartbanda z dużym wyświetlaczem i bardzo długo działającą baterią, z którego możemy korzystać praktycznie w każdych warunkach. Do minusów z pewnością należy zaliczyć małą ilość dostępnych opcji treningu oraz brak GPS.

Honor Band 6 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Apollo 3,5 Pamięć RAM: 768 MB Pamięć wbudowana: 128 MB Typ wyświetlacza: AMOLED Przekątna wyświetlacza: 1,47 cala Rozdzielczość wyświetlacza: 368x194 pikseli Łączność: Bluetooth Nawigacja satelitarna: Nie System operacyjny: Lite OS Czujniki: Pulsometr

Czujnik natlenienia krwi Rodzaj aktywności: Bieganie

Fitness

Jazda na rowerze

Marsz

Pływanie

Siłownia

Tryb wielodyscyplinowy

Orbitrek

Chodzenie Funkcje informacyjne: Alarm dźwiękowy

Alarm wibracyjny

Budzik

Emotikony

Kalendarz

Prognoza pogody

Stoper

Timer Funkcje śledzenia aktywności: Krokomierz

Licznik spalonych kalorii

Monitorowanie snu

Monitorowanie tętna

Plany treningowe

Pomiar czasu aktywności/treningu

Pomiar dystansu

Pomiar tempa

Pomiar wydajności i obciążenia organizmu Funkcje biegowe: Dostępne profile: bieganie, bieganie na bieżni, biegi przełajowe

Dynamika biegu

Przygotowanie wydolnościowe

Treningi biegowe Funkcje rowerowe: Dostępne profile: jazda rowerem, jazda na rowerze stacjonarnym, jazda rowerem górskim

Treningi rowerowe Funkcje pływackie: Dostępne profile: Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie

Efektywność pływania

Treningi pływackie Funkcje multimedialne: Sterowanie odtwarzaczem Pozostałe funkcje: Skaner twarzy

Female Cycle Tracker Budowa i wykonanie: Koperta aluminiowa

Gumowy pasek Bateria: 180 mAh Czas pracy na baterii: do 14 dni normalnego użytkowania Obwód nadgarstka: 130 - 220 mm Długość paska: 220 mm Typ paska: Opaska sportowa Kolor paska: Czarny Kolor koperty: Czarny Kompatybilność: Smartfony z systemem Android 5,0 lub nowszym Rozmiar koperty: 25,4 mm x 43 mm x 11,45 mm Waga: 18 g Kod producenta: AragornR-B39_Meteorite Black

Grafiki: TechAdvisor