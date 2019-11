Flagowy model Honora na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy znacząco staniał.

Honor View 20 to flagowy model submarki Huawei'a. Co ważne urządzenie to zostało zaprezentowane jeszcze przed problemami Huawei'a z rządem Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu jego użytkownicy nie muszą obawiać się o dostęp do usług Google i aktualizacji oprogramowania układowego. Smartfon wykonany został z dwóch szklanych paneli, które połączono za pomocą aluminiowej ramki. Jakość wykonania oraz spasowanie poszczególnych elementów stoi na najwyższym poziomie. Pod tym względem View 20 spokojnie może konkurować z Galaxy S10 lub iPhone'm 11.

Z przodu łatwo zauważyć gigantyczny panel All-View z osadzonym w środku aparatem do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,4 cala i nie posiada wycięcia w ekranie. Rozdzielczość to Full HD+. Tylny panel wykonany został ze szkła pokrytego nanopowłoką Aurora, która powoduje ciekawy holograficzny efekt. To cecha charakterystyczna smartfonów Huawei'a, która ostatnimi czasy została podpatrzona przez konkurencje.

Za wydajność Honor'a View 20 odpowiada autorski procesor Kirin 980 posiadający łącznie osiem rdzeni. To jeden z najwydajniejszych procesorów, jakie można spotkać w smartfonach z 2019 roku. Odpowiednią wydajność graficzną zapewnia układ Mali-G76 MP10. Urządzenie ma również aż 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Takie liczby robią wrażenie. Nawet znacznie droższe smartfony w standardzie oferują mniej przestrzeni dyskowej.

Honor 20 View pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie. Producent wyposażył urządzenie w dual-SIM i sporą baterię o pojemności 4000 mAh.