Horizon Zero Dawn: Raróg - recenzja komiksu

Zalety: dynamiczne, kolorowe ilustracje

nowe typy maszyn

rozwinięcie postaci Talanah Khane Padish

przedsmak Horizon Forbidden West Wady: mało głównej bohaterki gry - Aloy

nie wnosi zbyt wiele do całej historii

spoiler dla nowych graczy

Pierwszy album z serii "Horizon Zero Dawn", który trafił do TOP20 w USA i sprzedał się w ponad stutysięcznym nakładzie. To historia, która łączy dwie części popularnej gry o charakterze postapokaliptycznym. Czy warto ją poznać?