HotSpot Shield to siec VPN z USA. Jak sprawuje się w praktyce i jaki poziom anonimowości zapewnia?

Dziwny interfejs, ale ustawienia wzorowe

HotSpot Shield Premium to sieć VPN z siedzibą w USA. Jest to usługa płatna, która ma także wersję darmową - dzięki niej możesz przetestować zastosowane tu rozwiązania. Bezpłatnie umożliwia obsługę jednego urządzenia i brak możliwości wyboru Wirtualnej Lokalizacji (Virtual Location) oraz transfer ograniczony do 500 MB dziennie. Pojawiają się także reklamy. W wersji płatnej wszystkie niedogodności znikają, zwiększa się również znacząco szybkość transferu danych. Po uruchomieniu aplikacji widzimy dużą ikonkę zasilania - po jej naciśnięciu łączymy się domyślnie z USA (przy pierwszym uruchomieniu) lub ostatnio używaną lokalizacją. Po tej czynności interfejs zmienia się - wyświetlany licznik, mierzący czas połączenia (który zajmuje sporo miejsca), a po lewej pojawiają opcje. Trochę to niecodziennie i nieco dezorientujące.

Aby zmienić lokalizację, należy wybrać rozwijaną listę w dolnej części - do wyboru 25 krajów. W ustawieniach można wybrać takie rzeczy, jak domyślne uruchamianie sieci po włączeniu systemu oraz włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie przeciwko wyciekom IP - co jest bardzo ważną rzeczą dla VPN. Można również wybrać automatyczne stosowanie sieci przy wykryciu niezabezpieczonych sieci Wi-fi. To przyda się użytkownikom laptopów i smartfonów. Producent podaje, że aplikacja VPN potrafi ochronić przed malware w internecie oraz przeciwko stronom phishingującym i spamowi. Ma także "opatentowane sposoby" na ukrycie połączenia VPN tak, aby wyglądało jak normalne, więc niczym nie wyróżnia się w sieci. HotSpot Shield ma swoje edycje dla Windows, MacOS, Androida oraz iOS. Są także rozszerzenia dla przeglądarek Chrome i Firefox.

HotSpot Shield Premium - wydajność

HotSpot Shield działa po prostu szybko. Kilkanaście testów wykazało, że prędkość transferu danych nie ulega zmianom, a producent tłumaczy to zastosowaniem protokołu Hydra, opartym na TLS i OpenSSL. Podobno zwiększa on dwukrotnie prędkość pobierania plików i podnosi czas pingów. Jedyny wyjątek to Australia i Japonia - podczas łączenia się z tamtejszymi serwerami szybkość nieco spada. Jednak i tak jest to w tej chwili jeśli nie najszybsza, to jedna z najszybszych sieci VPN na rynku.

HotSpot Shield Premium - anonimowość i prywatność

Podczas rejestracji podaje się adres e-mal i ustala hasło, czyli wykonuje standardowe czynności. Płacić można kartą lub za pomocą PayPal - niestety, anonimowo nabyć sieci nie można. Jeśli chodzi o logi, producent deklaruje, że nie gromadzi używanych adresów IP, ale - anonimowo zbiera dane o tym, jakich aplikacji się używa i jakie strony odwiedzamy. Uzasadnienie? Analityka oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów. Choć brzmi to dziwnie, należy pamiętać, że np. zapisane odwiedziny na tej czy tamtej stronie nie są powiązane z żadnym konkretnym użytkownikiem. Może to trochę psuć humor. Dla jego polepszenia AnchorFree deklaruje, że nie może dostarczyć władzom informacji o odwiedzanych przez użytkowników stronach, ani też tożsamości swoich klientów.

Patrząc na tę politykę, wypada stwierdzić, że HotSpot Shield Premium nie jest wzorem na anonimowość online, jednak nadrabia to szybkością transferu oraz szyfrowaniem danych.

Koszt to 95,88 USD za rok lub 12,99 USD za miesiąc. Plan abonamentowy możesz wybrać tutaj.