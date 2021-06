W domu i podróży - wszędzie się przyda

Huawei B311 obsługuje do 32 podłączonych urządzeń jednocześnie, a dzięki specjalnej aplikacji Huawei HiLink można zarządzać routerem bezprzewodowo, używając smartfona lub tabletu. Urządzenie posiada złącza LAN i WAN, co niewątpliwie wyróżnia go na tle innych routerów.

Częstotliwość pracy: 2.4 Ghz

Standard WiFi: 802.11n

Maks. prędkość do: 150 Mbps

Złącza: LAN x1, Sim x1, WAN x1