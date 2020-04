Huawei B525S-23A to ruter umożliwiający szybkość transferu danych do 300 Mb/s. Czym jeszcze zwraca uwagę?

Huawei B525S-23A to ruter, który powinien sprawdzić się zarówno w niewielkich firmach, jak i warunkach domowych. Może teoretycznie obsłużyć do 64 urządzeń, pracując w standardach połączeń DGE, GPRS, HSDPA, HSPA, HSPA +DC, HSPA+, HSUPA, LTE, UMTS, a także przez kabel Ethernet. W każdym wykorzystywane są szyfrowania (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK czy WPS), chroniące sieć przed dostaniem się do niej intruzów. Antena jest wbudowana w urządzenie, ale gdy chce zwiększyć się zasięg sieci, można dodać do dwóch zewnętrznych, korzystając z przygotowanych w tym celu złączy. W ruterze została zastosowana technologia Dual Band, może także pracować jako serwer wirtualny. Na plus należy policzy łatwą i intuicyjną konfigurację - nawet osoba niedoświadczona nie powinna mieć problemów z dopasowaniem wszystkich ustawień do swoich potrzeb.

W obudowie Huawei B525S-23A znajdziemy port USB, a także cztery porty LAN 10/100/1000 i po jednym micro SIM oraz WAN. Silny sygnał dociera nawet na 20 metrów; nieco dalej jest słabszy, ale potrafi być wykrywalny nawet na 50 metrów. Dlatego sprawdzi się nie tylko w mieszkaniach, ale również domach jednorodzinnych, biurowcach, itp.

Podsumowując: Huawei B525S-23A to solidny sprzęt, który można polecić każdej osobie poszukującej rutera o dużym zasięgu i stabilnym sygnale.