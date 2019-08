Huawei Band 3 Pro to sportowa opaska z GPS oraz dotykowym ekranem AMOLED. Czy warto ją nabyć?

Huawei Band 3 Pro to opaska sportowa z kolorowym ekranem AMOLED, pokazującym obraz w rozdzielczości 120 x 240 pikseli. Wbudowany system GPS o niskim zużyciu energii, przystosowany do długich biegów umożliwia ocenę efektów treningowych w czasie rzeczywistym. Opaska Huawei Pro oferuje mierzenie parametrów pływackich, takich jak: kalorie czy liczba obrotów, dzięki czemu użytkownik może monitorować swoje wyniki. Opaska zapewnia wodoszczelność do 50 metrów i wodoodporność 5 ATM. Wykorzystuje światło podczerwone oraz wsparcie sztucznej inteligencji do precyzyjnego monitorowania Twojego tętna. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitorowania serca HUAWEI TruSeen 3.0, potrafi gromadzić dane tętna w dzień i w nocy. Narzędzia do monitorowania i prezentacji danych, opracowane dzięki dogłębnej współpracy z centrum CDB Harvard Medical School, mają pomagać zidentyfikować i skorygować sześć najczęstszych problemów związanych ze snem. Ta funkcja oferuje ponad 200 potencjalnych rozwiązań i sugestii, które pomogą lepiej spać i ułatwią poranne wstawanie. Nie do końca się jednak sprawdza i czasem nie zlicza przebudzeń.

Huawei Band 3 Pro umożliwia ocenę efektów treningowych w czasie rzeczywistym, a także pomaga oszacować maksymalne VO2 i czas regeneracji. Maksymalny czas działania bez przerwy to 7 godzin. Używając opaski można korzystać z funkcji znajdowania telefonu, zobaczyć połączenia przychodzące, wiadomości, a także - dzięki zdalnemu sterowaniu - robić zdjęcia.

Podsumowując: Huawei Band 3 Pro to opaska udana, zwłaszcza dla osób aktywnych. Zaletą są zwłaszcza bardzo dokładne pomiary, jakich dokonuje. Bez zastrzeżeń spisuje się także wbudowany nadajnik GPS.