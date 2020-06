Najtańsza opaska fitness od Huawei kosztuje mniej, niż myślałeś. Za niecałe 70 zł otrzymasz pełnoprawnego smartband'a.

Huawei Band 3e pomimo bardzo przystępnej ceny startowej zachęca mnogością funkcji oraz nietypowymi rozwiązaniami.

Najtańsze urządzenie chińskiego producenta posiada specjalny tryb dla biegaczy. Po zdemontowaniu korpusu opaski i umieszczeniu go w specjalnym uchwycie do buta możemy dokładnie monitorować naszą aktywność i dokładniej śledzić przebieg treningu. Niestety z wiadomych powodów nie skorzystamy wtedy z pulsometru, ale to żadna strata - opaska Band 3e nie posiada go na wyposażeniu.

Huawei Band 3e posiada specjalną aplikację treningową, która zintegrowana została z 6 osiowym czujnikiem położenia.

Poza obecnością funkcji pozwalających śledzić naszą aktywność Band 3e przekaże najważniejsze powiadomienia z telefonu wprost na nasz nadgarstek. Połączenie z telefonem odbywa się za pośrednictwem Bluetooth, a opaską zarządza się z poziomu aplikacji Zdrowie Huawei, która do poprawnego działania wymaga doinstalowania usług HMS na nasze urządzenie.

W pełni naładowany Huawei Band 3e może śledzić naszą aktywność przez 40 godzin bez przerwy. W trybie czuwania czas ten wydłuża się do 14 dni. Jeżeli zależy nam na jeszcze większej wytrzymałości baterii możemy uruchomić tryb oszczędzania baterii, który zaoferuje nam dodatkowe 7 dni pracy.