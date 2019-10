Huawei Band 4 - test pogromcy Xiaomi Mi Band 4

Testujemy najnowszą opaskę sportową od Huawei z wbudowanym wyświetlaczem i portem USB. Czy Xiaomi Mi Band 4 powinien czuć się zagrożony?

Chiński gigant nie poprzestaje na produkcji smartfonów, komputerów oraz urządzeń sieciowych. Huawei pomimo problemów związanych z podejrzeniem o szpiegostwo przez rząd Stanów Zjednoczonych nadal się rozwija. Firma skupia się obecnie na projektowaniu własnego autorskiego systemu operacyjnego Harmony OS, produkcji nowych smartfonów i rozwoju sieci 5G, ale nie zapomina również o rynku wearables. Ostatnio Huawei zaprezentował smartwatch'a Watch GT 2 z systemem Lite OS i świetną baterią, którego recenzję możecie przeczytać tutaj, a teraz do portfolio dołącza kolejna generacja taniej opaski sportowej, która z pewnością konkurować będzie z niezwykle popularnym w naszym kraju Mi Band'em od Xiaomi. Co ciekawe oba rozwiązania posiadają zbliżoną nie tylko funkcjonalność, cenę, ale także nazwę.

Huawei Band 4 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Applo 3

Applo 3 Pamięć RAM: 8 MB

8 MB Pamięć wbudowana: 32 MB

32 MB Typ wyświetlacza: TFT

TFT Przekątna wyświetlacza: 0,96 cala

0,96 cala Rozdzielczość wyświetlacza: 160 x 80 px

160 x 80 px Łączność: Bluetooth

Bluetooth Czujniki: Pulsometr, Żyroskop

Pulsometr, Żyroskop Rodzaje aktywności: Bieganie, Fitness, Marsz

Bieganie, Fitness, Marsz Funkcje informacyjne: Alarm dźwiękowy

Alarm dźwiękowy Funkcje telefoniczne: Znajdź mój telefon, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail

Znajdź mój telefon, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail Funkcje śledzenia aktywności: Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna

Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, Krokomierz, Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie tętna Plany treningowe: Pomiar dystansu, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu

Pomiar dystansu, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu Powiadomienia o braku aktywności: tak

tak Raporty z treningu: tal

tal Trening interwałowy: tak

tak Funkcje biegowe: Dostępne profile: bieganie, bieganie na bieżni, biegi przełajowe, Treningi biegowe

Dostępne profile: bieganie, bieganie na bieżni, biegi przełajowe, Treningi biegowe Funkcje rowerowe: Dostępne profile: jazda rowerem, jazda na rowerze stacjonarnym, jazda rowerem górskim

Dostępne profile: jazda rowerem, jazda na rowerze stacjonarnym, jazda rowerem górskim Funkcje fitness i siłownia: Automatyczne liczenie powtórzeń

Automatyczne liczenie powtórzeń Pozostałe funkcje: Alarm zgubienia telefonu

Alarm zgubienia telefonu Budowa i wykonanie: Koperta z tworzywa sztucznego, Silikonowy pasek

Koperta z tworzywa sztucznego, Silikonowy pasek Odporność: Wodoszczelność 5 ATM

Wodoszczelność 5 ATM Bateria: Litowo-polimerowa 91 mAh

Litowo-polimerowa 91 mAh Czas pracy na baterii: do 9 dni normalnego użytkowania

do 9 dni normalnego użytkowania Obwód nadgarstka: 140 - 210 mm

140 - 210 mm Typ paska: Opaska sportowa

Opaska sportowa Kompatybilność z systemami: Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym

Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym Dodatkowe informacje: Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną Zdrowie Huawei (Huawei Health)

Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną Zdrowie Huawei (Huawei Health) Szerokość: 18,5 mm

18,5 mm Wysokość: 56 mm

56 mm Grubość: 12,5 mm

12,5 mm Waga: 12 g

12 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Jak widać powyżej specyfikacja techniczna Huawei Band 4 jest przeciętna i brakuje w niej elementów takich, jak chociażby GPS, ale trzeba pamiętać, że opaska sportowa ma być tania, wygodna w użyciu i prosta w obsłudze. Te funkcje Band 4 realizuje bardzo dobrze o czym więcej w dalszej części tekstu.

Huawei Band 4 - Cena

Huawei Band 4 to prosta opaska sportowa z małym wyświetlaczem i podstawowymi funkcjami, więc nikogo nie powinno zaskoczyć, że jest ona całkiem tania. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na 199 zł, dzięki czemu na Band'a 4 może pozwolić sobie prawie każdy. Z drugiej strony segment inteligentnych opasek jest bardzo nasycony. Na rynku znajdziemy Xiaomi Mi Band 4, który kosztuje około 149 zł. Nieco droższy jest Samsung Galaxy Fit e oraz Honor Band 4. Gdzieniegdzie da się kupić również starszego Huawei Band 2 Pro z wbudowanym GPS'em. Szybki rzut oka na konkurencję wskazuje, że Huawei Band 4 w porównaniu do innych modeli jest droższy od 20 zł do 50 zł. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych - różowej, czerwonej oraz czarnej. Do testów otrzymaliśmy ostatni wariant.

Huawei Band 4 - Zawartość zestawu

Huawei Band 4 dostarczany jest w minimalistycznym białym pudełku z kolorowymi nadrukami. Poza logo producenta i nazwą modelu znajdziemy również informacje o możliwości ładowania za pomocą wbudowanego portu USB oraz zmiennych tarczach. To cechy charakterystyczne Band 4. Podoba nam się, że producent umieścił z boku kod QR pozwalający pobrać aplikację Zdrowie Huawei (Huawei Health), za pomocą której paruje się opaskę z urządzeniem mobilnym.

W środku kartonika nie znajdziemy zbyt wielu elementów. Producent pokusił się o dostarczenie opaski z trzema naklejkami z modelem i numerem seryjnym oraz kawałkiem papieru, na którym narysowano instrukcję ładowania urządzenia. W pudełku na próżno szukać ładowarki lub kabla USB - są to zbędne elementy, ponieważ Band 4 posiada wbudowany port USB.

Huawei Band 4 - Wygląd i jakość wykonania

Huawei Band 4 pozytywnie zaskakuje jakością wykonania. Oczywiście producent nie pokusił się o zastosowanie materiałów najwyższej jakości takich, jak szkło lub stal nierdzewna. Band 4 wykonano w głównej mierze z plastiku a pasek jest silikonowy. Mimo doboru materiałów nie można mieć jakichkolwiek zastrzeżeń do spasowania poszczególnych elementów. Ponieważ Band 4 jest opaską sportową wykorzystanie plastiku i silikonu ma wymierne korzyści. Po treningu można łatwo i skutecznie wyczyścić urządzenie.

Band 4 nie wyróżnia się wyglądem. Opaska jest bardzo podobna do innych tego typu urządzeń dostępnych w sklepach. Na froncie umieszczono mały niespełna calowy ekran, pod którym znajduje się dotykowy przycisk. Całość otoczona jest szarą ramką.

Spód opaski w całości wykonany jest z plastiku. Zaleźć tam można czujniki oraz oznaczenia producenta. Nie zabrakło również informacji o porcie USB, który znajduje się w jednym z mocowań paska.

Warto zaznaczyć, że urządzenie jest wodoodporne do 5 ATM, a pasek pozwala na założenie opaski na nadgarstek o obwodzie od 140 mm do 210 mm.

Huawei Band 4 - Wyświetlacz

Huawei zastosował prosty wyświetlacz typu TFT o rozdzielczości 160 x 80 pikseli i przekątnej 0,96 cala. Oczywiście jest on dotykowy oraz kolorowy. Jak łatwo się domyśleć ekran nie jest najlepszej jakości. Poszczególne pikseli są dobrze widoczne nawet z dalszej odległości, ale to normalne w tego typu urządzeniach. Dotyk działa dobrze, a cały ekran pomimo tego, że zabezpieczony jest plastikiem nie porysował się podczas naszych testów.

Jedyny problem, jaki napotkaliśmy to bardzo słaba czytelność wyświetlacza w świetle słonecznym, co jest doskonale widoczne na poniższym zdjęciu.

Huawei Band 4 - Oprogramowanie

Opaska sportowa ma być prosta i intuicyjna w obsłudze. Dodatkowo powinna posiadać kilka przydatnych funkcji. Oprogramowanie Huawei Band 4 spisuje się pod tym względem bardzo dobrze. Producent nie szukał udziwnień i zaprojektował lekką nakładkę obsługiwaną za pomocą gestów i jednego przycisku Home umieszczonego nieco pod ekranem. Służy on również do wybudzenia opaski z trybu uśpienia. Na głównym ekranie wyświetlana jest godzina, dzień miesiąca, pokonany dystans, ilość kroków oraz spalonych kalorii.

Pomiędzy poszczególnymi opcjami i zakładkami można przechodzić przesuwając palcem w górę lub w dół. Możemy sprawdzić dokładne statystyki dnia, tętno, czas snu, uruchomić ćwiczenie, przejść do minutnika i stopera, które są umieszczone w ustawieniach. To bardzo nielogiczne miejsce. Można również uruchomić aplikację Wiadomości, która pokazuje SMS'y.

Po kliknięciu w tarczę można szybko sprawdzić poziom naładowania baterii (w procentach), status łączności Bluetooth oraz pogodę. Przycisk główny zawsze powraca do ekranu głównego.

Huawei Band 4 - Aplikacja na smartfona

Opaska Huawei Band 4 kompatybilna jest ze smartfonami z Androidem oraz iOS. W celu sparowania urządzenia z telefonem należy pobrać aplikację Zdrowie Huawei ze Sklepu Play lub App Store. Sam proces parowania jest bardzo prosty i intuicyjny a aplikacja prowadzi użytkownika przez cały czas, aż do zakończenia łączenia. W przeciwieństwie do zegarka Watch GT 2 w tym przypadku nie mieliśmy najmniejszych problemów ze sparowaniem opaski z iPhone'm.

Aplikacja Zdrowie Huawei utrzymana jest w stylistyce znanej z nakładki EMUI. Całość oparta jest na jasnych kolorach z pomarańczowymi akcentami i może się podobać. Istotniejsze jednak, że aplikacja zarówno na iOS, jak i Androida działa dobrze, jest przejrzysta, a co najważniejsze nie powoduje wzrostu zużycia baterii w smartfonie.

Pomimo braku problemów z łącznością nie obyło się bez małych komplikacji. Aplikacja Zdrowie Huawei po sparowaniu opaski z iPhone'm nie potrafi poprawnie pokazać stanu naładowania baterii Band'a 4, co jest widoczne na zdjęciu powyżej.Opaska naładowana była w 80 procentach, ale aplikacja informuje, że jest ona całkowicie rozładowana.

Huawei Band 4 - Funkcje sportowe

Huawei Band 4 posiada całkiem szerokie spektrum treningów, które mogą być rejestrowane.

Użytkownik może wybrać jedną z poniższych opcji:

Bieganie na dworze

Bieganie w pomieszczeniu

Marsz na dworze

Spacer w pomieszczeniu

Jazda na rowerze na zewnątrz

Jazda na rowerze stacjonarnym

Orbitrek

Ergometr

Inne

Podczas treningu opaska korzysta z wbudowanych czujników. Tak, jak już wcześniej wspominaliśmy na pokładzie nie ma GPS'a, więc pomiary są bardzo orientacyjne i różnią się od rzeczywistych. Ekran podczas treningu wskazuje puls, dystans, czas treningu, godzinę, prędkość, ilośc kroków, ilość spalonych kalorii. Aby zakończyć trening należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Home. To bardzo przemyślane rozwiązanie, dzięki któremu nie ma możliwości przypadkowego zakończenia treningu w czasie jego trwania.

Huawei Band 4 - Bateria

Huawei wyposażył opaskę Band 4 w baterie litowo-polimerową o pojemności 91 mAh. Producent informuje, że powinna ona zapewnić do 9 dni pracy. W rzeczywistości użytkownicy powinni nastawić się na ładowanie co 5-6 dni w zależności od sposobu użytkowania i ilości treningów. W przypadku ich braku realne jest ładowanie opaski co 9 dni tak, jak deklaruje Huawei. Na szczęście cały proces nie jest zbytnio skomplikowany. Wystarczy zwolnić jeden zaczep opaski, aby otrzymać dostęp do portu USB. Kolejnym krokiem jest podpięcie Huawei Band 4 do jakiejkolwiek ładowarki lub portu USB Typu A w komputerze, aby go naładować. To proste rozwiązanie znacząco ułatwia użytkowanie urządzenia.

Huawei Band 4 - Podsumowanie

Huawei Band 4 to prosta i intuicyjna opaska z monitorowaniem tętna, analizą snu, dotykowym wyświetlaczem i bateria, która pozwoli na kilka dni zapomnieć o ładowaniu. Wszystko to wyceniono na całkiem atrakcyjne 199 zł. Po testach możemy potwierdzić, że Huawei Band 4 to przemyślana i bardzo atrakcyjna opaska sportowa, ale czy to wystarczy, aby pokonać Xiaomi Mi Band'a 4, który jest o 50 zł tańszy? W tym wypadku wszystko zależy od konsumentów. Użytkownicy smartfonów od Huawei z pewnością chętniej spojrzą na Band'a 4, a właściciel urządzeń Xiaomi na Mi Band'a 4.

Podczas testów doceniliśmy intuicyjność obsługi, w pełni spolszczony interfejs, świetny sposób ładowania opaski i bardzo dobrą jakość wykonania.

Do gustu nie przypadła nam mimo wszystko za wysoka cena oraz brak wbudowanego systemu GPS, który powoduje, że rejestrowane treningi do najdokładniejszych nie należą.