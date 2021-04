Huawei Band 6 to prawdziwy pogromca Mi Banda 6 [RECENZJA]

Szukasz taniej opaski fitness i czekasz na Mi Banda 6? Huawei Band 6 to niezwykle ciekawa alternatywa, której zakupu nie pożałujesz. W niewielkiej obudowie zamknięto ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala, system monitorowania snu, świetną baterię oraz wiele funkcji dodatkowych.

Najnowszy Huawei Band 6 podważa sens zakupu smartwatcha. Najnowsza opaska fitness jest godnym konkurentem dla Xiaomi Mi Band 6 i oferuje mnóstwo funkcji, które do tej pory zarezerowane były dla znacznie droższych urządzeń ubieranych.

Huawei Band 6

Huawei wyposażył najnowszą odmianę swojej opaski w niemalże 1,5 calowy, dotykowy, kolorowy ekran AMOLED, baterię wytrzymującą do 14 dni, aktywny pulsometr oraz czujnik poziomu tlenu we krwi. Czy to wystarczy, aby Huawei Band 6 stał się hitem sprzedażowym? Wszystko na to wskazuje, ponieważ opaska pozytywnie zaskoczyła mnie podczas testów.

Huawei Band 6 - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 1,47 cala, AMOLED, dotykowy, kolorowy Czujniki: Pulsometr, SpO2, akcelertometr, żyroskop Bateria: Do 14 dni pracy Pojemność baterii: 180 mAh Łączność: Bluetooth 50 Wodoodporność: Tak, 5 ATM Wymiary: 43 mm x 25,4 mm x 11,45 mm Moduł GPS: Nie Funkcje: Monitorowanie aktywnosći, aplikacja treningowa, monitorowanie snu, wyświetlanie powiadomień z telefonu, wbudowana pogoda,

Specyfikacja techniczna szybko pokazuje największą wadę testowanej opaski. Mowa oczywiście o braku wbudowanego modułu GPS. Oznacza to, że podczas większości treningów lokalizacja pobierana jest z telefonu za pośrednictwem Bluetooth. Rozwiązanie to skutkuje szybszym rozładowywaniem się smartfona.

Warto zwrócić uwagę na duży (jak na opaskę fitness) ekran o przekątnej 1,47 cala. Jest to dotykowy panel AMOLED z pięciostopniową regulacja jasności. Niestety zabrakło czujnika automatycznie dostosowującego jasność do otoczenia. Może się wydawać, że to drobnostka, ale w ciemnościach Huawei Band 6 razi w oczy.

Decydując się na Huawei Band 6 otrzymamy interfejs użytkownika znany z zegarków Huawei Watch GT, aplikacje treningową z 96 typami treningów, w pełni wodoszczelną obudowę oraz monitorowanie snu (TruSleep).

Huawei Band 6 - Cena

Sugerowana cena detaliczna opaski Huawei Band 6 to 249 zł. W tej cenie testowane urządzenie konkuruje z tańszymi smartbandami oraz podstawowymi modelami smartwatchy od realme oraz Xiaomi.

W ramach przedsprzedaży Huawei Band 6 kupimy za zaledwie 199 zł.

Huawei Band 6 - Zawartość zestawu

Huawei Band 6 dostarczany jest w minimalistycznym białym pudełku z kolorowymi nadrukami.

Opakowanie Huawei Band 6

Poza logo producenta i nazwą modelu znajdziemy również najważniejsze elementy specyfikacji technicznej opaski. Podoba mi się, że producent umieścił z boku kod QR pozwalający pobrać aplikację Zdrowie Huawei (Huawei Health), za pomocą której Huawei Band komunikuje się z urządzeniem mobilnym.

Kod QR do pobrania aplikacji na smartfona

W opakowaniu nie znajdziemy zbyt wielu elementów. Poza samą opaską producent dołączył przewód do ładowania z końcówką USB Typu A oraz skróconą instrukcją obsługi.

Zawartość zestawu

Szkoda, że Huawei Band 6 nie posiada już wbudowanego portu USB. Tego typu rozwiązanie zastosowano w Huawei Band 4. Port USB bezpośrednio w opasce pozwalał na szybkie ładowanie w dowolnym miejscu bez konieczności wykorzystania dedykowanego przewodu.

Kabel do ładowania

Huawei Band 6 - Wygląd i jakość wykonania

Huawei na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco przeprojektował swoje opaski fitness, które mocno upodobniły się do droższych zegarków z rodziny Watch GT. Testowany Huawei Band 6 posiada niemalże bezbramkowy front z ekranem FullView Display. Opaska została wykonana z dosyć miękkiego plastiku, który niestety łatwo się rysuje.

Huawei Band 6

Z prawej strony znajdziemy przycisk, który wraz z ekranem dotykowym służy do obsługi opaski.

Sterowanie odbywa się wykorzystaniem dotykowego ekranu oraz jednego przycisku

Na spodzie umieszczono pulsometr oracz pulsoksymetr. Nie zabrakło także dwóch pinów do ładowania opaski. Na szczęście nie będziemy z nich korzystać częściej, niż co kilka dni.

Pulsometr i czujnik poziomu tlenu we krwi

Całość utrzymano w szaro-czarnej kolorystyce.

Opaska jest cieńsza od poprzednich modeli

Chwilę warto poświecić silikonowemu paskowi. Huawei zdecydował się na opaskę, która nie przypadła mi do gustu. Materiał, z którego została wykonana zbiera wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Dodatkowo całość pomimo wielu otworu słabo radzi sobie z odprowadzaniem potu.

Silikonowy pasek nie należy do najwygodniejszych i gromadzi kurz

Huawei Band 6 - Wyświetlacz

Huawei Band 6 posiada ekran FullView. Jest to wyświetlacz typu AMOLED o przekątnej 1,47 cala. Wypełnia on niemalże cały front koperty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że umieszczono go umieszczony głęboko pod szybką zabezpieczającą. Nie wpływa to na użytkowanie, ale trochę nie pasuje do urządzenia z 2021 roku.

Opaska z wybudzonym ekranem

Sam wyświetlacz w większości pozytywnie zaskakuje. Jak na opaskę jest niesamowicie duży i pozwala na przekazanie mnóstwa informacji.

Dzięki przekątnej wynoszącej 1,47 cala nie ma najmniejszego problemu z odczytywaniem powiadomień przekazywanych z telefonu oraz wyświetlania wielu informacji w tym samym czasie. Podczas testów korzystałem z tarczy, która w jednym momencie informowała mnie o godzinie, dacie, pogodzie, ilości spalonych kalorii, poziomie naładowania baterii, ilości przebytych kroków oraz aktualnym pulsie.

Minus należy się za brak automatycznej regulacji jasności. Jest to odczuwalne, gdy korzystamy z opaski do monitorowania snu. Huawei Band 6 potrafi się wybudzić i przywitać nas swoim jasnym ekranem AMOLED.

Gdy mówimy już o ekranie warto wspomnieć o szybce zabezpieczającej. Podczas testów udało mi się zarysować obudowę, ale ekran pozostał nienaruszony. To dobry prognostyk na przyszłość.

Huawei Band 6 nie posiada Always-On-Display. Zamiast niego otrzymujemy dobrze działający gest pozwalający wybudzić wyświetlacz. Wystarczy lekko obrócić rękę z opaską w kierunku głowy. Smartband bezbłędnie wykrywa ten ruch i uruchamia ekran.

Huawei Band 6 - Oprogramowanie

Opaska Huawei Band 6 pracuje pod kontrolą nowego systemu operacyjnego, który przypomina Lite OS z zegarków Huawei Watch.

Ekran domowy

Na ekranie domowym wyświetlana jest wybrana przez nas tarcza. Przeciągając palcem w dół wyświetla się centrum sterowania.

Centrum sterowania

Przeciągnięcie z dołu na górę wysuwa panel powiadomień.

Przesuwając w lewo lub w prawo otrzymujemy dostęp do monitorowania snu, podsumowania naszej aktywności, pogody, pomiaru stresu oraz pulsometru.

Podsumowanie aktywności

Do menu wejdziemy z wykorzystaniem przycisku. Uruchomimy z niego dodatkowo aplikacje treningową, rejestr ćwiczeń, pomiar tlenu we krwi, ćwiczenia oddechowe, stoper, minutnik, alarm, latarkę, lokalizator telefonu oraz ustawienia.

Menu

Obsługa opaski jest bardzo wygodna i intuicyjna. Większość rzeczy wykonamy wprost z nadgarstka. Aplikacja na urządzenie mobilne przyda się jedynie do ustawienia tarczy.

Huawei Band 6 - Aplikacja na smartfona

Huawei Band 6 łączy się ze smartfonami z Androidem i iOS z wykorzystaniem aplikacji Zdrowie Huawei dostępnej w Google Play i App Store. Co ważne program jest w pełni zintegrowany z Apple HealthKit. Oznacza to, że wszystkie dane mogą być przekazywane do aplikacji Zdrowie wbudowanej w iOS.

Po instalacji aplikacji wystarczy przejść do zakładki Urządzenia, kliknąć Dodaj, wybrać Opaska wielofunkcyjna i wskazać uruchomionego wcześniej smartbanda.

Zdrowie Huawei pozwala kontrolować status opaski oraz ustawiać tarcze. Do wyboru mamy kilkadziesiąt tarczy stworzonych przez Huawei oraz niezależnych twórców.

Z poziomu aplikacji możemy również uruchomić monitorowanie snu, powiadomienia o aktywności, ciągłe monitorowanie pracy serca, automatyczny pomiar stresu oraz SpO2 (nasycenia tlenem we krwi).

Zdrowie Huawei pozwala również na wygodne ustawianie alarmów, które świetnie działają z monitorowaniem snu TruSleep. Program umożliwia także zarządzanie powiadomieniami. Użytkownik może zdecydować, które powiadomienia mają trafiać wprost na nasz nadgarstek.

W praktyce program Zdrowie Huawei uruchomimy jedynie podczas konfiguracji. Osobiście połączyłem opaskę z telefonem, wybrałem tarcze i zainstalowałem aktualizację oprogramowania. Później sprawdzałem wszystkie dane w aplikacji Zdrowie dostarczanej przez Apple.

Huawei Band 6 - Aplikacja treningowa

Huawei chwali się rozbudowaną aplikacją treningową.

Aplikacja treningowa

Czy Huawei Band 6 może być alternatywą dla droższych smartbandów i zegarków z wbudowanym GPSem? Odpowiedź brzmi to zależy.

Podczas testów zabrałem Huawei Band 6 na kilka spacerów, treningów na rowerze, bieżni oraz biegów w terenie. Wyniki porównałem z telefonem z aplikacja treningową oraz zegarkiem Apple Watch Series 5.

Opaska Huawei dobrze sprawdza się podczas spacerów (korzysta z GPS z telefonu) oraz rozciągania. Pomimo dobrego dopasowania moich parametrów smartband zapewniał złe odczyty podczas biegania i jazdy na rowerze. W treningach tych opaska zliczała za dużo lub za mało kroków. Podczas biegania spaliłem o 25% więcej kalorii, niż według wskazań zegarka Apple Watch Series 5 oraz telefonu z aplikacją treningową. Z drugiej strony podczas jazdy na rowerze moje rezultaty były o 15-20% gorsze, niż wskazania telefonu i zegarka.

Jeżeli trenujesz sporadycznie Huawei Band 6 powinien spełnić twoje wymagania. W przypadku, gdy trenujesz regularnie, a na dodatek lubisz porównywać swoje wyniki na takie samych trasach, zdecydowanie powinieneś zainwestować w droższy zegarek z wbudowanym modułem GPS. Warto również wybrać model z wbudowaną pamięcią masową oraz możliwością odtwarzania muzyki.

Aplikacja treningowa informuje o postępach co 10 minut. Opaska stale pokazuje tętno, czas treningu oraz ilości spalonych kalorii.

Huawei Band 6 - Śledzenie snu

Huawei Band 6 posiada monitorowanie snu z wykorzystaniem technologi TruSleep. Rozwiązanie to dostępne było również w poprzednich wersjach Banda.

Algorytmy TruSleep pozwalają rozpoznawać poszczególne etapy snu. Całość jest synchronizowana z aplikacją Zdrowie Huawei. Dodatkowo z wykorzystaniem wbudowanego alarmu opaska obudzi nas w optymalny sposób z wykorzystaniem wibracji.

TruSleep przekazuje również informacje zwrotne po analizie jakości naszego snu. Rozwiązanie pozwala poprawiać nasze nawyki dotyczące snu.

Podczas testów nie miałem najmniejszych problemów z działaniem tego rozwiązania. Opaska bez błędnie określała moment uśnięcia i przebudzenia.

Huawei Band 6 - Bateria

Huawei deklaruje 14 dniowy czas pracy na baterii. W praktyce wszystko zależy od sposobu użytkowania. Jeżeli zamierzamy monitorować jakość naszego snu z wykorzystaniem TruSleep i trenujemy około 60 minut dziennie, Huawei Band 6 poprosi o podłączenie do ładowania po 5-6 dniach.

Piny do ładowania w opasce

W przypadku, gdy nie trenujemy czas ten wydłuży się o dodatkowy dzień.

Opaska z podłączonym przewodem do ładowania

Biorąc pod uwagę obecność dużego ekranu i stale aktywnego pulsometru są to bardzo zadowalające rezultaty.

Huawei Band 6 - Podsumowanie

Huawei Band 6 to świetna opaska fitness. Jeżeli nie zależy Ci na dokładnym monitorowaniu aktywności fizyczne, to testowany smartband może być świetną alternatywą dla znacznie droższych smartwatchy.

Huawei Band 6

Najnowsza generacja Huawei Band posiada świetny ekran, czujnik nasycenia tlenem we krwi, świetną baterię oraz rozbudowane (jak na opaskę fitness) oprogramowanie.

Podczas testów nie spodobała mi się obudowa wykonana z miękkiego plastiku, który łatwo zarysować, brak modułu GPS oraz silikonowy pasek przyciągający wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Zapewne zastanawiasz się jak wypada Huawei Band 6 w porównaniu do Mi Banda 6? Testowana opaska przypomina bardziej prostego smartwatcha. Najnowsza wersja Mi Banda to nadal prosta w obsłudze opaska z mniejszym ekranem oraz uboższym oprogramowaniem. Te z pozoru podobne urządzenia o zbliżonej cenie dedykowane są zupełnie innym odbiorcom.

Opaskę od Xiaomi rozważyłbym w przypadku posiadania smartfona Xiaomi, Redmi lub POCO. W innym przypadku lepszym wyborem będzie testowany Huawei Band 6.