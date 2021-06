Mała wielka różnica

Ten model w odróżnieniu od poprzedniego posiada modem LTE i umożliwia szybsze połączenie internetowe. Może również obsługiwać do 16 użytkowników jednocześnie, a dzięki pojemnej baterii na 1500 mAh będziesz miał dostęp do internetu do 6 godzin bez potrzeby ładowania routera.

Częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz DualBand

Standard WiFi: 802.11ac

Maks. prędkość do: 300 Mbps

Złącza: Sim x1, USB x1