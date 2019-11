Huawei FreeBuds 3 - test słuchawek True Wireless z inteligentną redukcją szumów

Sprawdzamy najnowsze słuchawki od Huawei'a z procesorem Kirin A1 i bezprzewodowym ładowaniem. FreeBuds 3 wyróżniają się także systemem aktywnej redukcji szumu i integracją z EMUI 10.

Słuchawki mobilne po prezentacji AirPods'ów przez Apple w 2017 roku szybko ewoluowały. Na rynku pojawiła się zupełnie nowa kategoria sprzętu. Użytkownicy smartfonów korzystający ze słuchawek dokanałowych potrzebowali alternatywy, ponieważ przeważająca część nowych telefonów komórkowych nie posiada złącza słuchawkowego Jack. Ze względu na ten brak słuchawki przewodowe przestały mieć racje bytu, a producenci zaczęli produkować słuchawki True Wireless, które bardzo szybko zadomowiły się na rynku.

W produkcję słuchawek pozbawionych przewodów zaangażowały się firmy technologiczne takie, jak Samsung oraz Apple, a także producenci sprzętu audio. W 2019 roku na rynku pojawiły się pierwsze słuchawki bezprzewodowe True Wireless Huawei'a. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i po udanym debiucie modelu FreeBuds Lite na rynku pojawiły się bardziej zaawansowane słuchawki True Wireless z aktywną redukcją szumów.

Huawei bardzo kompleksowo zajął się tworzeniem nowych słuchawek bezprzewodowych, a w konsekwencji tych działań posiadacze urządzeń z Androidem zyskali bardzo ciekawą alternatywę dla AirPods'ów.

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 po raz pierwszy zaprezentowane zostały na targach IFA, gdzie otrzymały nagrody SoundGuys Best of IFA 2019, Android Authority Best of IFA 2019 oraz Android Headlines Best of IFA 2019.

Po niecałych dwóch miesiącach od oficjalnej prezentacji słuchawki pojawiły się na półkach sklepowych w naszym kraju, a my postanowiliśmy sprawdzić czy warto je kupić.

Huawei FreeBuds 3 - Specyfikacja techniczna

Wymiary: 41,5 x 20,4 x 17,8 mm (jedna słuchawka); ⌀60,9 x 21,8 mm (etui ładujące)

41,5 x 20,4 x 17,8 mm (jedna słuchawka); ⌀60,9 x 21,8 mm (etui ładujące) Waga: ok. 4,5 g (jedna słuchawka); ok. 48 g (etui ładujące)

ok. 4,5 g (jedna słuchawka); ok. 48 g (etui ładujące) Kolory: Czarny, Biały

Czarny, Biały Bateria: 30 mAh (min) (jedna słuchawka); 410 mAh (min) (etui ładujące)

30 mAh (min) (jedna słuchawka); 410 mAh (min) (etui ładujące) Czas ładowania: Przewodowe ładowanie etui: ok. 1 godzina; Ładowanie słuchawek w etui: ok. 1 godzina

Przewodowe ładowanie etui: ok. 1 godzina; Ładowanie słuchawek w etui: ok. 1 godzina Typ: Douszne, bezprzewodowe, Bluetooth

Douszne, bezprzewodowe, Bluetooth Przetwornik: ⌀14,2 mm dynamiczny

⌀14,2 mm dynamiczny Czas pracy: 4 godziny na 1 ładowaniu; 20 godzin przy użyciu etui ładującego

4 godziny na 1 ładowaniu; 20 godzin przy użyciu etui ładującego Ładowanie zwrotne: Przewodowe: USB-C (5V 1,2A 6W); Bezprzewodowe: standard Qi (2 W)*

Przewodowe: USB-C (5V 1,2A 6W); Bezprzewodowe: standard Qi (2 W)* Obsługa asystenta głosowego: Tak poprzez dwukrotne dotknięcie słuchawki

Tak poprzez dwukrotne dotknięcie słuchawki Standard Bluetooth: 5.1

5.1 Redukcja szumów: System aktywnej redukcji szumów

System aktywnej redukcji szumów Automatyczne parowanie: Tak, wymaga smartfona Huawei z systemem EMUI 10 lub nowszym.

Tak, wymaga smartfona Huawei z systemem EMUI 10 lub nowszym. Wykrywanie użytkownika: Tak, wymaga smartfona Huawei z systemem EMUI 10 lub nowszym.

Tak, wymaga smartfona Huawei z systemem EMUI 10 lub nowszym. Chipset: Huawei Kirin A1

Huawei FreeBuds 3 - Cena

Huawei FreeBuds 3 to obecnie najwyższy model słuchawek w gamie producenta. Został on wyceniony na 699 zł. Jest to kwota porównywalna do tej, jaką trzeba zapłacić za AirPods'y od Apple w wersji bez ładowania bezprzewodowego. Konkurencyjne Galaxy Buds od Samsunga są nieco tańsze i kosztują w okolicach 600 zł. Jak widać Huawei wypada przeciętnie na tle konkurencji, ale trzeba mieć na uwadze, że tylko słuchawki FreeBuds 3 posiadają system redukcji szumów.

Huawei FreeBuds 3 - Zawartość zestawu

Słuchawki dostarczane są w sporych rozmiarów jak na tego typu sprzęt pudełku. Co ważne pomimo bezprzewodowego ładowania producent nie zapomniał o dołączeniu do zestawu przewodu USB Typu C do USB Typu A. Niestety w środku zabrakło zasilacza. W zestawie sprzedażowym nie znajdziemy również sylikonowych wkładek, ponieważ konstrukcja słuchawek nie przewiduje ich wykorzystania.

Huawei FreeBuds 3 - Wygląd i jakość wykonania

Huawei sprzedaje słuchawki FreeBuds 3 w dwóch wersjach kolorystycznych. Użytkownik może zdecydować się na białe lub czarne. Do testów otrzymaliśmy ciemny egzemplarz. Niestety ich obudowa została wykonana z błyszczącego plastiku, który przyciąga odciski palców i wszelkiego rodzaju zabrudzenia.

Na pierwszy rzut oka słuchawki FreeBuds 3 od Huawei'a wyglądają odmiennie od AirPods'ów. Za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest okrągłe etui ładujące. W środku znajdziemy jednak dwie słuchawki, które wyglądają niemalże identycznie, jak AirPods'y.

Etui ładujące jest kompaktowe i dosyć płaskie, dzięki czemu nie ma problemu z jego przenoszeniem w kieszeni od spodni. Z drugiej strony jest ono świetnie rozplanowane, ponieważ w małej obudowie zmieszczono miejsce na dwie słuchawki, baterię o pojemności 410 mAh oraz port USB Typu C i cewkę do ładowania indukcyjnego.

Etui, obok portu ładowania posiada diodę powiadomień sygnalizującą status naładowania baterii, który można sprawdzić również za pomocą aplikacji Ai Life dostępnej w Sklepie Play i App Gallery. Na prawym boku umieszczono przycisk zasilania, który służy również do przełączenia słuchawek w tryb parowania.

Z tyłu wygospodarowano miejsce dla srebrnej wstawki z logo Huawei'a, która pełni również funkcje zawiasu. Na jego wewnętrznej części wygrawerowano numer seryjny słuchawek.

W środku etui ładującego znajdziemy kolejną diodę powiadomień, która informuje o stanie pracy urządzenia.

Konstrukcja samych słuchawek bardzo przypomina tą zastosowaną w AirPods'ach od Apple. Testowy czarny egzemplarz wyposażony był w srebrne wstawki na dole oraz czytelne oznaczenie stron. Po dokładnym obejrzeniu obudowy można dostrzec również czujniki przewodzenia kostnego oraz magnetyczne złącze do ładowania.

Do jakości wykonania słuchawek, ani etui ładującego nie można się przyczepić. Szkoda jednak, że zastosowano błyszczący plastik, który praktycznie uniemożliwia utrzymanie FreeBuds 3 w czystości.

Poniżej zdjęcie porównujące etui ładujące FreeBuds 3 z Honor FlyPods Lite

Huawei FreeBuds 3 - Funkcje

Względem standardowych słuchawek bezprzewodowych Huawei FreeBuds 3 posiadają również dodatkowe funkcje, które wynikają z zastosowania autorskiego układu Kirin A1. To pierwszy układ na świecie, który pozwala wykorzystać technologię Bluetooth 5.1 w urządzeniach noszonych. Kirin A1 w FreeBuds 3 odpowiedzialny jest za połączenie obu słuchawek z telefonem, dwukanałową transmisję danych do lewego i prawego kanału, przesyłanie danych bez opóźnień i aktywną redukcję szumów, która jest wyróżnikiem testowanych słuchawek.

Huawei FreeBuds 3 posiadają aktywną redukcje szumów, którą można łatwo aktywować poprzez podwójne stuknięcie lewej słuchawki. Uruchomienie tej funkcji powoduje, że słuchawki przy wykorzystaniu mikrofonów oraz procesora Kirin A1 próbują ograniczyć hałas, który otacza użytkownika. Ze względu na konstrukcję słuchawek nie da się w 100 procentach odizolować dźwięków z otoczenia, ale w przypadku słuchawek używanych na co dzień w mieście nie jest to wadą. FreeBuds 3 znacząco ograniczają hałas, ale jednocześnie użytkownik nadal będzie wiedział, że niedaleko niego przejeżdża samochód.

Podczas testów znaleźliśmy również jedną wadę tej funkcji. Aktywna redukcja szumów powoduje zbędny hałas, kiedy użytkownik przebywa w cichym otoczeniu. W takiej sytuacji słuchawki oferują wyższą jakość dźwięku po wyłączeniu systemu. Zauważyliśmy również, że u niektórych użytkowników korzystanie z aktywnej redukcji szumów powoduje ból głowy.

Aktywną redukcją szumów i innymi funkcjami można sterować za pomocą aplikacji AI Life, o której w dalszej części testu.

Słuchawki FreeBuds 3 działają z każdym urządzeniem wyposażonym w technologię Bluetooth, ale w połączeniu ze smartfonami Huawei'a z EMUI 10 oferują kilka dodatkowych funkcji. Mowa o automatycznym parowaniu za pomocą dedykowanego okna w EMUI i wyższej jakości dźwięku.

Huawei FreeBuds 3 - Jakość dźwięku

Konstrukcja słuchawek FreeBuds 3 powoduje, że nie można oczekiwać od nich przesadnie głębokiego basu. Niedokanałowa budowa sprawia również trochę kłopotów systemowi redukcji szumów. To, czy słuchawki przepadną do gustu jest kwestią indywidualną. Osobiście wolę konstrukcję testowanych FreeBuds 3 od nieco starszych i tańszych FreeBuds Lite, które wypadały mi z uszu.

Wracając do jakości dźwięku nie trudno odnieść wrażenia, że konstruktorzy stworzyli te słuchawki specjalnie dla osób, które słuchają muzyki podczas dojazdów do pracy i kupują je "oczami". Nie oznacza to jednak, że FreeBuds 3 grają słabo. Z pewnością nie jest to sprzęt do odsłuchu studyjnego, ale w codziennym użytkowaniu radzą sobie bardzo dobrze. Najbardziej słyszalne są średnie tony, przez które bas niekiedy ma problem się przebić. W bardziej dynamicznych kawałkach brakuje nieco niskich tonów, co związane jest również z konstrukcją słuchawek.

Huawei w materiałach promocyjnych mocno podkreśla, że FreeBuds 3 świetnie nadają się również do prowadzenia rozmów, co okazało się prawdą. Rozbudowany system mikrofonów świetnie radzi sobie z neutralizacją hałasu z otoczenia.

Huawei FreeBuds 3 - Aplikacja AI Life

Słuchawkami FreeBuds 3 możemy zarządzać za pomocą aplikacji AI Life, która dostępna jest w Sklepie Play oraz autorskim Huawei App Gallery. Niestety producent nie pokusił się o stworzenie wersji dla systemu iOS w związku z czym posiadacze iPhone'ów nie będą w stanie zaktualizować oprogramowania układowego słuchawek.

AI Life pomaga przeprowadzić pierwsze parowanie oraz konfigurację słuchawek. Po poprawnej konfiguracji użytkownik uzyska dostęp do informacji na temat poziomu naładowania słuchawek oraz etui ładującego.

Za pomocą oprogramowania można także ustawić interakcje na dwukrotne dotknięcie lewej i prawej słuchawki. Domyślnie lewa odpowiada za włączenie i wyłączenie aktywnej redukcji szumów, a prawa za przełączenie piosenki na kolejną i zatrzymanie odtwarzania. AI Life pozwala również na dostosowanie działania systemu aktywnej redukcji szumów do potrzeb użytkownika. Program pozwala także zaktualizować oprogramowanie słuchawek oraz sprawdzić informacje takie, jak adres MAC i numer seryjny urządzenia.

Huawei FreeBuds 3 - Bateria

Huawei deklaruje, że słuchawki wytrzymają 4 godziny na jednym ładowaniu, a etui ładujące pozwoli przedłużyć czas działania o kolejne 20 godzin. Jak to w przypadku deklaracji producenta bywa rezultaty te są możliwe do osiągnięcia, ale trzeba liczyć się ze zmniejszoną głośnością oraz wyłączeniem systemu aktywnej redukcji szumów.

Podczas codziennego użytkowania, podczas którego głównie słuchaliśmy muzyki i przeprowadziliśmy kilka krótkich rozmów słuchawki rozładowały się po 3 godzinach. Czas ten jest w zupełności wystarczający. W trakcie trwania testów nie zdarzyło się, aby słuchawki rozładowały się podczas użytkowania.

Ładowanie słuchawek za pomocą etui trwa około godziny. Ładowanie samego etui przy wykorzystaniu 6 W ładowania przewodowego również trwa niespełna godzinę. W przypadku, gdy zdecydujemy się na 2 W ładowanie bezprzewodowe proces ten znacznie się wydłuży.

Huawei FreeBuds 3 - Podsumowanie

Huawei FreeBuds 3 to ciekawe słuchawki bezprzewodowe True Wireless. Producent postawił na sprawdzoną konstrukcję oraz mnogość funkcji. Wśród nich nie zabrakło bezprzewodowego ładowania oraz systemu aktywnej redukcji szumów.

Podczas testów doceniliśmy wygodę użytkowania, kompaktowe rozmiary i niewielką wagę, baterię, a także jakość dźwięku i dużą stabilność połączenia.

Nie spodobała się nam obudowa wykonana z błyszczącego plastiku, aktywna redukcja szumów, która u niektórych użytkowników wywoływała ból głowy oraz brak aplikacji AI Life na urządzenia z systemem iOS.

Podsumowując Huawei FreeBuds 3 są słuchawkami godnymi polecenia. Trzeba jedynie wiedzieć, że pełna funkcjonalność dostępna jest jedynie w połączeniu ze smartfonem od Huawei'a. Potencjalni kupujący powinni pamiętać także o konstrukcji słuchawek, która nie każdemu przypadnie do gustu.