Huawei FreeBuds 4i - dobre ANC za 250 zł? Test tanich słuchawek TWS

FreeBuds 4i to budżetowe słuchawki TWS od Huawei. Za 250 zł otrzymamy ANC, zaskakująco dobre czasy pracy na baterii oraz przyzwoite przetworniki. Na jakie kompromisy trzeba iść decydując się na zakup tych słuchawek?

Słuchawki True Wireless stale zdobywają popularność, a producenci proponują nam coraz ciekawsze konstrukcje w niższych cenach. Jeszcze dwa lata temu za porządne słuchawki TWS z aktywną redukcją hałasu z otoczenia musieliśmy zapłacić około 1000 zł. Najnowsze słuchawki Huawei FreeBuds 4i oferują dostęp do ANC za ułamek tej kwoty. Czy nowe słuchawki od chińskiego producenta zawładną rynkiem? Zapoznaj się z naszym testem i przekonaj się na jakie kompromisy trzeba się zgodzić kupując słuchawki True Wireless z ANC za 250 zł.

Huawei FreeBuds 4i

Huawei FreeBuds 4i - Specyfikacja techniczna

Łączność True Wireless (Bezprzewodowe) Rodzaj łączności Bluetooth 5.2 Budowa słuchawek Dokanałowe System audio Stereo 2.0 Redukcja hałasu Aktywna - ANC Średnica membrany 10 mm Regulacja głośności Nie Wbudowany mikrofon Tak, przy słuchawce Zasięg do 10 m Zasilanie Wbudowany akumulator 55 mAh Czas ładowania 10 min ładowania = 4h pracy Maksymalny czas pracy do 7,5 h (przy włączonym ANC), do 22 h (przy użyciu etui ładującego) Dodatkowe informacje Przetwornik dynamiczny, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Podwójny mikrofon, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Automatyczne włączanie i parowanie, Funkcja szybkiego ładowania, Awareness Mode, Etui z funkcją powerbanku, Sterownie dotykowe Kolor Biały/Czarny Waga 5,5 g (jedna słuchawka) Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja techniczna zapowiada się obiecująco. FreeBuds 4i to słuchawki dokanałowe z aktywnym systemem ANC. Do ładowania wykorzystano port USB Typu C.

Zabrakło jedynie możliwości ładowania bezprzewodowego, ale patrząc przez pryzmat ceny trudno uznać to za wadę słuchawek.

Huawei FreeBuds 4i - Cena

Huawei FreeBuds 4i to obecnie jedne z najtańszych słuchawek True Wireless z prawdziwym systemem aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Jeżeli odrzucimy modele mało znanych firm takich jak QCY czy Haylou szyki okaże się, że FreeBuds 4i są rewelacyjnie wycenione. Sugerowana cena detaliczna wynosi 249 zł. Testowane słuchawki są o prawie 100 zł tańsze od poprzedniego modelu.

Modele konkurencyjnych firm są jeszcze droższe. Aktywne ANC znajdziemy w realme Buds Air Pro, które kosztują 349 zł. To właśnie z tymi słuchawkami konkurować będą testowane przez nas FreeBudsy 4i.

Producent proponuje słuchawki w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz białej.

Huawei FreeBuds 4i - Zawartość zestawu

Słuchawki dostarczane są w niewielkim, starannie wykonanym opakowaniu. Całość utrzymano w biało-złotej kolorystyce. Na froncie producent chwali się obecnością ANC oraz 10 godzinnym czasem pracy na baterii.

Opakowanie Huawei FreeBuds 4i

Na tylnej części opakowania znajdziemy także kod QR, który pozwoli szybko i wygodnie pobrać aplikację AI Life z Google Play lub Huawei AppGallery. Co ciekawe program jest już dostępny także na iOS.

W środku znajdziemy dosyć bogaty zestaw sprzedażowy. Poza samymi słuchawkami możemy liczyć na kabel USB Typu A > USB Typu C, wymienne końcówki w rozmiarze S oraz L, a także instrukcję obsługi.

Zawartość zestawu

Huawei FreeBuds 4i - Wygląd i jakość wykonania

FreeBuds 4i wyglądają podobnie do znacznie droższych FreeBuds Pro (zapoznaj się z naszym testem). Wykorzystano owalne etui ładujące, ale zostało ono wykonane z innych materiałów. Producent w celu obniżenia ceny zdecydował się na błyszczący plastik. Jak łatwo przewidzieć zarówno etui jak i same słuchawki rysują się niemalże od samego patrzenia.

Etui ładujące

Etui ładujące posiada logo Huawei, diodę sygnalizująca status pracy urządzenia oraz port USB Typu C do ładowania.

Przycisk na etui ładującym

Same słuchawki wyposażono w czujnik przewodzenia kostnego, dwa mikrofony z każdej strony (od wewnętrznej i zewnętrznej strony ucha) oraz złącze do ładowania. W zestawie znajdziemy trzy wymienne końcówki w różnych rozmiarach.

Słuchawki oraz etui ładujące

Pomijając materiały wykorzystanie do budowy nie możemy narzekać na jakość spasowania. Całość jest bardzo dobrze wykonana i sprawia wrażenie solidnej.

Konstrukcja słuchawki. Widoczny mikrofon zewnętrzny

Niestety Huawei nie ustrzegł się kilku wpadek na etapie konstrukcyjnym.

Etui ładujące otwiera się bardzo ciężko. Wszystko ze względu na niewielką klapkę, która dodatkowo utrudnia wyciąganie samych słuchawek.

Etui lądujące bez słuchawek

Huawei FreeBuds 4i - Komfort użytkowania

Słuchawki Huawei FreeBuds 4i są bardzo lekkie i komfortowe w użytkowaniu. Niewielkie wymiary zewnętrzne pozwalają uniknąć przypadkowego wypadania z uszu. Huawei zdecydował się na zastosowanie sensorów dotykowych, które pozwalają na sterowanie słuchawkami. Szkoda, że zabrakło możliwości zmiany głośności, która była obecna w FreeBuds Pro.W testowanym modelu możemy jedynie przerwać odtwarzanie, odebrać połączenie oraz zarządzać działaniem trybu ANC.

Podczas trwających prawie dwa tygodnie testów nie zdarzyło się, aby słuchawki przypadkowo wypadły mi z uszu. Dodatkowo są one na tyle lekkie, że zupełnie nie powodują dyskomfortu podczas dłuższego użytkowania.

Od wewnętrznej strony umieszczono dodatkowy mikrofon oraz złącze do ładowania

Na zwiększony komfort użytkowania mogą liczyć posiadacze smartfonów Huawei. Słuchawki FreeBuds 4i są świetnie zintegrowane z EMUI i oferują dodatkowe funkcje. Mowa o lepszym przekazywaniu informacji o statusie naładowania baterii i możliwości zmiany ustawień bez konieczności pobierania aplikacji AI Life.

Huawei FreeBuds 4i - Jakość dźwięku

Po słuchawkach za 250 zł nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnej jakości dźwięku. Testowane FreeBuds 4i zostały zestrojone bardzo uniwersalnie i najlepiej odnajdują się podczas odtwarzania piosenek z gatunku pop.

FreeBuds 4i pozytywnie zakończyły mnie jakością basu. Podobnie, jak w modelu FreeBuds Pro możemy liczyć na niezwykle głęboki efekt, który zazwyczaj nie jest dostępny w słuchawkach typu True Wireless. Dobra reprodukcja niskich tonów wynika z zastosowania 10 mm przetworników.

Słuchawki w etui ładującym

Na jakość dźwięku wpływa także system ANC. Producent proponuje trzy tryby pracy - z wyłączonym ANC, z włączonym ANC oraz awarness.

Słuchawki świetnie radzą sobie z wycinaniem hałasów z otoczenia. System nie działa co prawda tak dobrze jak w FreeBuds Pro czy AirPods Pro, ale w swojej cenie zdecydowanie jest najlepszy.

Po uruchomieniu redukcji hałasu z otoczenia możemy w spokoju słuchać muzyki lub ulubionego podcastu w głośnym otoczeniu np. komunikacji miejskiej czy parku.

Producent proponuje również tryb awarness, który z wykorzystaniem mikrofonów przekazuje nam dźwięki z otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek.

Możemy również skorzystać z pasywnej redukcji hałasu. Dzięki dousznym wkładką nawet po wyłączeniu ANC jesteśmy częściowo odizolowani od otoczenia zewnętrznego.

Najnowsze słuchawki Huawei świetnie sprawdzają się podczas rozmów. FreeBuds 4i posiadają podwójny system mikrofonów z redukcją hałasu z otoczenia. Moi rozmówcy chwalili je za niezwykle czysty i donośny głos. Słuchawki świetnie radzą sobie z rozmowami w aucie, na zewnątrz, a nawet podczas treningu.

Huawei FreeBuds 4i - Bateria

Konstrukcje typu TWS z aktywnym ANC najczęściej charakteryzują się krótkimi czasami pracy na baterii. Testowane Huawei FreeBuds 4i są w stanie wytrzymać około 8 godzin na jednym ładowaniu bez ANC. Po włączeniu ANC czas ten spada do około trzech godzin.

Etui ładujące jest w stanie naładować słuchawki do pełna dwukrotnie.

Port USB Typu C

Samo ładowanie słuchawek pozytywnie zaskakuje. Zaledwie 10 minut wystarcza, aby odzyskać energię na 4 godziny pracy. To świetna wiadomość dla zapominalskich.

Huawei FreeBuds 4i - Podsumowanie

Przez kilka dni słuchawki Huawei FreeBuds 4i zastąpiły moje prywatne AirPodsy. W trakcie testów sprawdziłem działanie słuchawek zarówno z iPhone'm jak i smartfonami z Androidem.

Huawei FreeBuds 4i

Jedno jest pewnie - Huawei wykonał kawał dobrej roboty. Nowe słuchawki są znacznie lepsze od konkurencji oraz niebezpiecznie zbliżają się do znacznie droższych FreeBudsów Pro.

Podczas testów doceniłem wygodną konstrukcję słuchawek, dodatkowe wkładki silikonowe, jakość dźwięku oraz działanie systemu ANC. Do gustu nie przypadło mi niewygodne etui ładujące oraz błyszczący plastik, który łatwo się rysuje.

FreeBuds 4i to najlepsze tanie słuchawki z ANC. Jeżeli szukasz tego typu akcesorium do swojego smartfona to zdecydowanie warto zainteresować się najnowszym produktem od Huawei.