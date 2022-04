Huawei MateBook 16 – recenzja uniwersalnego notebooka

Otrzymaliśmy do testu laptopa MateBook 16 firmy Huawei, zaliczanego do segmentu urządzeń uniwersalnych. Mamy nadzieję, że po lekturze tej recenzji łatwiej będzie Ci podjąć decyzję o zakupie tego urządzenia.

Huawei MateBook 16 to komputer przenośny, który równie dobrze może sprawdzić się jako elektroniczny „asystent” w biznesie, jak i narzędzie do okazjonalnej pracy biurowej. Pomogą w tym jego kompaktowe wymiary oraz odpowiednia wydajność.

Procesor: AMD Ryzen 5 5600H, 6 rdzeni 12 wątków 2,52GHz/3,3GHz, 400MHz/800MHz IMC, 6x 512kB L2, 16MB L3 Pamięć RAM: 16 GB (2 x Hynix 8GB DDR4 PC4-25600U DDR4-3200) Dysk: 512 GB SSD NVMe PCIe Wymiary ekranu: Przekątna 16 cali (3x2) Typ ekranu: LCD IPS Rozdzielczość ekranu: 2520 x 1680, 189 PPI Karta graficzna: AMD Radeon™ Graphics, zintegrowana Bateria: Ogniwa litowo-polimerowe, pojemność znamionowa 84 Wh Łączność: WiFi (IEEE 802,11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz 2 x 2 MIMO WPA / WPA2 / WPA3); Bluetooth 5,0 Porty: 2 x USB-C (obsługuje transfer danych, ładowanie oraz DisplayPort); 2 x USB 3,2 Gen 1; 1 x HDMI

1 x 3,5 mm minijack Klawiatura i touchpad: Pełnowymiarowa klawiatura wyspowa z podświetleniem; Szklany touchpad;

Zintegrowana łączność Huawei Share Zabezpieczenia: Czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania Kamera: 720p HD, chowana Audio: 2 głośniki, 2 mikrofony Oprogramowanie i funkcje: HUAWEI Share; HUAWEI PC Manager (Menedżer PC); Tryb ochronu wzroku;

Tryb wydajności (skrót klawiszowy: Fn+P); Przywracanie ustawień fabrycznych System operacyjny: Windows 11 Home Waga: 1,99 kg Wymiary: Szerokość: 351 mm, grubość 254,9 mm, wysokość 17,8 mm W zestawie: HUAWEI MateBook 16; Zasilacz USB-C 135 W z kablem; Podstawowy podręcznik użytkownika;

Karta gwarancyjna

Testowany notebook nie jest maszyną dla graczy czy stacją roboczą dla studia wideo, dlatego parametry MateBooka nie są zbyt wyśrubowane. Niektórym użytkownikom może przeszkadzać brak dedykowanej, wydajnej karty graficznej, ale nasze urządzenie nie należy do segmentu, w którym istnieje potrzeba używania takich komponentów. Procesor AMD Ryzen 5 5600H wraz z zintegrowaną grafiką oraz pamięcią RAM 16 GB DDR4 (zainstalowaną na stałe) to wszystko, czego możesz potrzebować, aby pokazać prezentację lub obejrzeć film w podróży. W zastosowaniach, dla których przewidziano MateBooka 16, bardziej liczą się kompaktowe wymiary, mocna bateria czy elegancki wygląd.

Fot. Piotr Bogucki

Fot. Piotr Bogucki

Fot. Piotr Bogucki

Zakup laptopa Huawei MateBook 16

Notebooka MateBook 16 z procesorem AMD Ryzen 5 5600H kupimy między innymi w sklepie internetowym producenta. Cena urządzenia wynosi tam 5199 zł, którą należy uznać za cenę sugerowaną. Testowany komputer znajdziemy również za cenę poniżej sugerowanej, na przykład za 4699 zł. Opakowanie zawiera laptopa, zasilacz, instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną.

Huawei MateBook 16 – jakość wykonania i wrażenia wizualne

MateBook 16 jest typowym laptopem mobilnym. Poręczny, mieszczący się w każdej torbie, plecaku czy nawet niewielkiej teczce. Komputer ma mocną obudowę wykonaną ze stopu aluminium. Dzięki niej urządzenie robi dobre wrażenie, a dokładne wykończenie nadaje testowanemu laptopowi charakteru ekskluzywnego.

Fot. Piotr Bogucki

Obudowa wykonana z metalu oznacza też większą odporność na uszkodzenia. Huawei MateBook 16 dostarczany jest w kolorze szarym.

Fot. Piotr Bogucki

Metal, z którego wykonano obudowę komputera, jest także przyjemny w dotyku oraz nie jest zbyt śliski, co sprawia, że laptop dobrze leży w dłoni. Dodatkowo projektanci urządzenia przewidzieli skośne ranty na obudowie, które ułatwiają pewniejszy chwyt. Potwierdzamy też informację producenta, że klapę można podnieść jedną ręką, nie przytrzymując drugiej części obudowy.

Porty MateBooka 16

W MateBooku 16 znajdziemy 2 porty USB-C 3.1, za pomocą których prześlemy dane i naładujemy akumulator laptopa. Urządzenie wyposażono także w port HDMI 2.0.

Fot. Piotr Bogucki

Notebook Huawei MateBook 16 posiada także dwa porty USB 3.2 Gen. 1.

Fot. Piotr Bogucki

Wyświetlacz w Huawei Matebook 16

Producent MateBooka 16 wyposażył swój produkt w ekran o przekątnej 16 cali i proporcjach 3:2. Wyświetlacz to błyszczący LCD IPS o 90% pokryciu przedniego panelu, dzięki czemu ramki wokół ekranu są bardzo wąskie. Rozdzielczość matrycy to 2520x1680, 189 PPI, a maksymalna jasność to 300 nitów.

Fot. Piotr Bogucki

Matryca IPS dobrze odwzorowuje kolory i nadaje im wysoki kontrast. Odwzorowanie kolorów to według Huawei 100% pokrycia sRGB, a głębia to 1,07 mld barw. Kąt widzenia ekranu w MateBooku 16 wynosi 178 stopni, a kontrast 1500:1. Ekran testowanego laptopa wyświetla kolory o wysokim nasyceniu i kontraście.

Fot. Piotr Bogucki

Nie można mieć zastrzeżeń do jakości obrazu testowanego MateBooka podczas grania w gry czy oglądania filmów. Również rozmiar 16-calowego ekranu jest wystarczający w urządzeniu, które będzie często przenoszone i ma służyć raczej do pracy „w terenie”.

Zabezpieczenia laptopa MateBook 16

Głównym, sprzętowym zabezpieczeniem dostępu do systemu jest w testowanym MateBooku czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. W testowanym egzemplarzu czytnik działał bez zarzutu we współpracy z Windows 11.

Fot. Piotr Bogucki

Kolejnym zabezpieczeniem prywatności użytkownika jest chowana kamera. Urządzenie umieszczono między klawiszami w górnym rzędzie, co wydaje się ciekawym rozwiązaniem. Kamerę rozkładamy poprzez naciśnięcie „klawisza”.

Fot. Piotr Bogucki

Huawei MateBook 16 – klawiatura i gładzik

Pełnowymiarowa klawiatura MateBooka 16 to przykład wygodnego, laptopowego narzędzia. Pisanie na niej nie wymaga wysiłku ani specjalnej koncentracji na klawiszach, które pracują lekko i cicho. Rysunek znaków na klawiszach jest wyraźny, a ich czytelność dodatkowo poprawia podświetlenie, które po aktywowaniu wyłącza się po krótkiej bezczynności i włącza automatycznie po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Fot. Piotr Bogucki

Pod klawiaturą MateBooka znajduje się dość duży, wykonany ze szkła gładzik, którego rozmiar jest raczej zaletą niż wadą. Szybko przyzwyczajamy się do jego wielkości i oswajamy z możliwościami. Przyciski gładzika pracują lekko i płynnie. Urządzenie poprawnie pracuje pod kontrolą Windows 11.

System audio/video MateBooka 16

Testowany Huawei MateBook 16 posiada dwa głośniki po obydwu stronach klawiatury. Jako że laptop ten nie jest maszyną multimedialną, trudno spodziewać się głębi dźwięku, oszałamiającej przestrzenności czy aksamitnych basów. Jednak sprzęt gra poprawnie, a muzyki płynącej z głośników słucha się z przyjemnością. Osobom o bardziej wyrafinowanych gustach i większych wymaganiach co do jakości dźwięku zalecamy jednak podłączenie do laptopa słuchawek lub głośników zewnętrznych.

Stereofoniczne mikrofony MateBooka umieszczono w korpusie laptopa od frontu, w zagłębieniu ułatwiającym podniesienie klapy. Poprawnie rejestrują dźwięk z odległości kilku metrów, a wbudowane systemy skutecznie redukują szumy i powstające echo. Nawet, gdy osoba mówiąca chodzi po pomieszczeniu nie słychać większych różnic w natężeniu nagrywanego dźwięku. Mikrofony łatwo wyłączyć za pomocą wciśnięcia klawisza.

Fot. Piotr Bogucki

Kolejnym wartym uwagi wyposażeniem testowanego laptopa jest wspomniana wyżej kamera. Obraz z niej jest ostry, bez zakłóceń, urządzenie dobrze reaguje na zmiany oświetlenia. Rozdzielczość kamery to 720p (HD). Dla niektórych mankamentem może być umieszczenie kamery pod ekranem, na poziomie klawiatury, co powoduje, że ujęcia z niej są wykonywane „od dołu”.

Wydajność MateBooka 16

Jak przystało na laptopa, który może być używany na spotkaniach biznesowych, Huawei MateBook 16 jest urządzeniem bardzo cichym nawet w czasie dużych obciążeń. Podczas przeprowadzanych przez nas testów, wentylatorów prawie nie było słychać, w sytuacji, gdy temperatura rdzenia procesora zbliżała się do 88°C. Przy okazji - chłodzenie MateBooka jest bardzo skuteczne, jednak należy pamiętać, że jest on maszyną stworzoną do pracy na powierzchniach płaskich typu stół lub biurko. Wynika to z konstrukcji układu chłodzenia i otworu wentylacyjnego, który znajduje się na spodzie obudowy. Aby zachować skuteczność chłodzenia, otwór ten należy pozostawić drożny.

Fot. Piotr Bogucki

Na komputerze Huawei MateBook 16 przeprowadziliśmy szereg syntetycznych testów wydajnościowych w grach, sprawdziliśmy efektywność w codziennej pracy (PCMark, Geekbench 5) oraz szybkość kompresji archiwum RAR. Poniżej publikujemy wyniki testu.

Fot. Piotr Bogucki

Do wydajności MateBooka 16 nie można mieć zastrzeżeń i w zastosowaniach biurowych, na konferencjach czy nawet w mało wymagających grach na pewno będzie się sprawdzał. W testach pracował bardzo płynnie pomimo sporych obciążeń, uruchomionych jednocześnie wielu programów, ściągania plików z internetu i wielu otwartych zakładek w przeglądarce WWW.

Aby poprawić jeszcze komfort pracy z urządzeniem, Huawei sprzedaje MateBooka 16 z preinstalowanym oprogramowaniem Huawei PC Manager. Jest to aplikacja ułatwiająca dostęp do niektórych programów i zarządzanie plikami, wyświetlająca aktualne parametry pracy komputera oraz umożliwiająca nawiązywanie łączności z innymi urządzeniami Huawei, takimi jak smartfony lub tablety.

Fot. Piotr Bogucki

Laptop MateBook 16 – zasilanie

Według danych producenta akumulator MateBooka 16 naładowany w 100% umożliwi oglądanie filmów w rozdzielczości 1080p i jasności ekranu 150 nitów przez 12,5 godziny. Nie przeprowadzaliśmy testu podobnego do tego z laboratorium Huawei, ale udało nam się potwierdzić, że na testowanym laptopie zasilanym z akumulatora możemy intensywnie pracować przez 8,5 godziny, przeprowadzając w tym czasie kilka testów obciążeniowych procesora, wykonując kilka razy krótki rendering wideo, korzystając intensywnie z sieci oraz wykonując zwykłe prace biurowe. Zasilacz (135W, USB-C), który dołącza Huawei do komputera, ładuje rozładowany akumulator w 2,5 godziny.

Huawei MateBook 16 – podsumowanie

Niewątpliwie przetestowany przez nas notebook ma wiele zalet, jeżeli chodzi o zastosowania biurowe, biznesowe czy nawet reprezentacyjne. Solidna aluminiowa obudowa chroni komputer przed uszkodzeniami oraz dobrze wygląda. Osiągi procesora, karty graficznej oraz jakość obrazu na ekranie też są wystarczające do codziennych zadań. Z kolei zasilacz (ładowarka) oraz akumulator to akcesoria, które mają odpowiednie parametry do pracy w podróży czy na spotkaniach poza miejscem zamieszkania, czy siedzibą firmy. Wymiary laptopa i jego waga poniżej 2 kg również oznaczają gotowość do takich zastosowań. MateBook 16 jest cichy nawet pod obciążeniem, a podczas zwyczajnej pracy nie nagrzewa się zbytnio.

Fot. Piotr Bogucki

Podsumowując, MateBook 16 to dobry wybór jako nieźle wyglądające narzędzie do wykonywania codziennych zadań, z odpowiednią wydajnością i kulturą pracy. Komputer poradzi sobie też z mniej wymagającymi grami oraz jako sprzęt do odsłuchu muzyki i oglądania filmów.