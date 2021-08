Huawei MateView GT - monitor 3K z soundbarem

Pierwszy w historii marki Huawei monitor gamingowy zwraca uwagę nie tylko wysoką rozdzielczością obrazu, ale również wbudowanym soundbarem. Jak sprawdza się w praktyce Huawei MateView GT? Zapraszam do lektury recenzji.

Huawei MateView GT - cena i dostępność

W momencie pisania tego tekstu monitor dostępny jest w kilku sklepach w Polsce, w tym oficjalnym sklepie Huawei. Cena w tym ostatnim to promocyjne 1999 złotych, w pozostałych jest 2399 zł (taka będzie cena bez promocji). To kwota na pograniczu średniej i wyższej półki cenowej.

Huawei MateView GT - konstrukcja i ergonomia

Huawei MateView GT to 34-calowy, zakrzywiony monitor oferujący rozdzielczość 3K (WQHD), czyli 34440 x 1440 pikseli. Szerokość ekranu wynosi 86 cm przy 36 cm wielkości, a w związku z takimi wymiarami proporcje wyświetlanego obrazu to 21:9. Monitor wspiera się na nóżce w kształcie litery "L", którą wieńczy soundbar.

W opakowaniu znajdziemy ekran, podstawkę, zasilacz oraz po jednym kablu USB C - USB A, USB C - USB C oraz Display Port. Montaż całości jest bardzo prosty - nóżka i soundbar stanowią jedność. W górnej części nóżki znajduje się specjalny, okrągły wtyk, który wkłada się do takiego samego otworu na tylnej części ekranu i gotowe - można postawić monitor. Podstawka sama w sobie jest dość ciężka, a belka dźwiękowa dodatkowo ją stabilizuje. To bardzo praktyczne rozwiązanie.

Miałem okazję w tym roku testować podobny konstrukcyjnie monitor - MSI MPG Artymis 343CQR. W przypadku tamtego krzywizny były dość ostre, wręcz agresywne. Tutaj design jest łagodny (zakrzywienie 1500R) i gdy człowiek siada naprzeciw monitora, nie ma wrażenia obcowania z zakrzywionym modelem - prędzej z tradycyjnym, który zwęża się ku dołowi.

Wszystkie porty znajdują się z tyłu dolnej części ekranu. Mamy tu wejście zasilania USB-C, dwa porty HDMI, DisplayPort oraz jack 3,5. Aby dostać się do panelu złączy, należy zdjąć klapkę. Są w niej wykonane otwory na kable, dzięki czemu po ich podpięciu i założeniu klapki nie mamy z tyłu spływających kabli, a wszystko jest uporządkowane i wygląda estetycznie.

Kolumna podstawki pozwala na regulację położenia ekranu w zasięgu 11 cm. Nie ma tu możliwości obracania wyświetlacza w poziomie, ani też funkcji pivot - w niczym to jednak nie przeszkadza. Co ciekawe, nie ma tu żadnego przycisku zasilania. Monitor budzi się wraz z włączeniem podpiętego do niego urządzenia. Do regulacji ustawień służy pięciokierunkowy dżojstik, umieszczony dokładnie pod środkiem ekranu. Jednym przyciśnięciem przywołuje się menu, a następnie łatwo dostać się do pożądanych opcji - wystarczy przesuwać dżojstik w pionie lub poziomie. Wszelkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem.

Dla użytkowników przygotowano szereg opcji. Ponieważ jest to monitor gamingowy, otrzymujemy dedykowany dział do cyfrowej rozrywki - Gaming Vision. Tu znajdują się opcje związane ze wspomaganiem gier, z dodawaniem na ekranie celownika włącznie. Wszystkie są umieszczone w sposób przejrzysty i nie ma problemu, aby dostać się do wybranej.

Jak widać po załączonych zdjęciach, Huawei MateView GT ma niewielkie ramki boczne i sporą dolną. Nie ma na niej żadnych naklejek czy napisów, zaś nazwa producenta umieszczona jest w sposób "nieinwazyjny" - gdy patrzy się na ekran nie absorbuje wzroku. Ogólnie - nie mam tu żadnych zastrzeżeń.

Huawei MateView GT - matryca

Matryca to najważniejszy element całości, odpowiadający za jakość obrazu oraz wrażenia z użytkowania monitora. Huawei zastosowało panel LCD z odświeżaniem 165 Hz, co powinno szczególnie dobrze sprawdzić się w dynamicznych grach. Nie mogło obejść się bez zastosowania kilku zaawansowanych technologii:

FreeSync Premium - certyfikat zapewniający brak nieprzyjemnego efektu rwania obrazu oraz niskie opóźnienie w wyświetlaniu obrazu HDR;

- certyfikat zapewniający brak nieprzyjemnego efektu rwania obrazu oraz niskie opóźnienie w wyświetlaniu obrazu HDR; Dark Field Control - dostosowywanie jasności wyświetlacza przy scenach o słabym oświetleniu;

- dostosowywanie jasności wyświetlacza przy scenach o słabym oświetleniu; Crosshair - możliwość naniesienia celownika na obraz; dostępnych jest pięć celowników w dwóch wersjach kolorystycznych (czerwona i zielona).

Co jeszcze trzeba wiedzieć? Jasność wyświetlacza wyosi 350 nitów, kontrast maksymalny to 4000:1, mamy tu pełne wsparcie dla HDR 10. A co nam pokażą testy praktyczne? Zacząłem od sprawdzenia podświetlenia matrycy i niemal wszędzie wyniki są bardzo dobre... poza wszystkimi dolnymi strefami, gdzie nie jest dobrze.

Drugi test to pokrycie palety barw. Tu z kolei otrzymałem bardzo wysokie wyniki przy każdej palecie barw - sRGB, AdobeRGB oraz kinowej palecie DCI P3.

Trzeci test to sprawdzenie wierności reprodukcji barw. Zasada jest taka, że im parametr delta E niższy, tym mniejsza różnica między kolorem, jaki być powinien, a jaki jest. Ogólnie monitor wypadł świetnie we wszystkich przypadkach, a najlepiej przy barwach jasnych. Poniższe zestawieie pokazuje, że przy żadnej barwie MateView GT nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie - ma solidne powody do dumy.

Huawei MateView GT - wrażenia z użytkowania

Choć Huawei MateView GT to monitor gamingowy, równie dobrze może posłużyć do wykonywania zadań biurowych. Zacząłem najpierw od sprawdzenia, jak wypada w grach - wszak na to jest głównie nastawiony. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie od razu dwie rzeczy. Pierwsza - jakość obrazu. Druga - dźwięk. Okazuje się, że mający 44 cm szerokości i 4 cm wysokości soundbar jest niezwykle mocny oraz wspaniale stereofoniczny. Skupię się najpierw na nim. Zazwyczaj do monitora podpina się zewnętrzne głośniki lub listwę dźwiękową - przy monitorze Huawei ta potrzeba odpada.

Oczywiście jakość dźwięku nie jest może tak wysoka, jak przy drogich głośnikach czy listwach, jednak nie można mieć jej wiele do zarzucenia. Byłem wręcz zdziwiony, że taki niewielki i w dodatku pojedynczy głośnik potrafi tak dobrze imitować przestrzenność. A to, skąd dobiega dźwięk, jest istotne nie tylko na polu bitwy w różnego rodzaju strzelankach, ale również survival horrorach i grach w których skradanie się odgrywa istotną rolę. Równie przyjemny jest soundbar do słuchania muzyki oraz oglądania filmów. Przy głośności ustawionej na 100% masz nie tylko pewność, że usłyszy Cię cały dom, ale również wszyscy sąsiedzi - nawet w sąsiednich budynkach. W moim przypadku jego siła została ustawiona na 20% i... to wystarczy.

W listwie dźwiękowej zostały ukryte dwa mikrofony, dzięki czemu świetnie będzie nadawać się do wideokonferencji lub rozmów online - na przykład w trakcie rozgrywek multiplayer. Zwalnia to od konieczności zakładania słuchawek z mikrofonem i liczę monitorowi na kolejny plus. Wypada także dodać, że listwa ma na swej górnej części diodę LED, która zmienia barwy w zależności od dynamiki zmian obrazu na wyświetlaczu. Można także z poziomu ekranowego menu ustawić rodzaje efektów - fala, pulsowanie, itp. - lub wyłączyć je całkowicie. To ostatnie polecam, jeśli śpisz w tym samym pokoju, w którym znajduje się monitor - blask emitowany przez soundbar rozjaśnia mniejsze pomieszczenia.

A teraz wracamy do gier. Jak wspomniałem, zachwyciła mnie jakość obrazu. Mówiąc kolokwialnie - "żyleta". Huawei MateView GT oferuje bardzo wysoki kontrast, co w połączeniu z perfekcyjnym oddawaniem głębi i odcieni kolorów sprawia, że po prostu aż chce się patrzeć. A ponieważ mamy tu mechanizmy redukujące szkodliwe światło niebieskie (co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland), można zatracić się w kolejnych bitwach, podbojach i misjach. Wielkość ekranu sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie ważne jest szerokie pole widzenia - mam na myśli gry strategiczne typu Civilization czy takie, w których ważne jest objęcie wzrokiem dużego terenu - zaczynając od Tomb Raider, kończąc na Call of Duty i innych popularnych multiplayerach.

Jeśli chodzi o korzystanie w pracy biurowej, szerokość wyświetlacza jest na tyle duża, że bez problemu da się otworzyć trzy niezależne okienka jednocześnie. To znacznie ułatwia pracę - nie trzeba się co chwila przełączać pomiędzy potrzebnymi, a wszelkie informacje ma się na wyciągnięcie. Jeśli podpinasz do monitora komputer, który wcześniej działał z ekranem o mniejszej rozdzielczości, strony internetowe są dość niewyraźne, ale dzięki temu w przeglądarce możesz zmieść nawet widocznych 15 kart. Oczywiście ilość ta zmniejsza się w zależności od tego, jak bardzo powiększysz przeglądarkę.

Huawei MateView GT - ocena

Monitor Huawei bardzo mile mnie zaskoczył i niezwykle przypadł mi do gustu. Używałem go do grania, oglądania filmów i klipów na YouTube, przeglądania zdjęć wykonanych w wysokich rozdzielczościach - w każdym przypadku aż przyjemnie było popatrzeć. Przy dynamicznych scenach (czy to w grach czy podczas oglądania filmów) wysokie odświeżanie zrobiło swoje. Nie natknąłem się nigdy na jakiekolwiek poślizgi czy opóźnienia. Jeśli zatem Full HD to dla Ciebie za mało i chcesz więcej - MateView GT jest propozycją, której zakup warto rozważyć. Doskonały obraz, świetny dźwięk - czegoż chcieć więcej? Zdecydowanie polecam.

A jeśli nabędziesz monitor w oficjalnym polskim sklepie Huawei, otrzymasz w jego cenie Huawei Watch GT 2 Pro - warto skusić się na taką ofertę!