Huawei Matebook 14s - 35W procesor, 90 Hz ekran i Windows Hello i waga poniżej 1,5 kg!

Matebook 14s to wyjątkowy laptop, który praktycznie nie ma konkurencji. W obudowie o masie poniżej 1,5 kg upchnięto 35W procesor, świetny ekran z 90 Hz częstotliwością odświeżania i panelem dotykowym oraz rewelacyjną klawiaturę. Całość uzupełnia kamera kompatybilna z Windows Hello, wysoka kultura pracy oraz świetnie wykonana obudowa. Czy najnowszy laptop od Huawei ma jakiekolwiek wady?

Huawei na sezon jesień-zima 2021/2022 przygotował dla polskich konsumentów nowe laptopy z serii Matebook 14s. Litera s na końcu sugeruje, że mowa o ulepszonej wersji świetnego Matebooka 14. Trudno się z tym nie zgodzić. Huawei wyeliminował największe wady poprzednika. Dodatkowo znalazło się miejsce dla systemu Windows Hello, najnowszego procesora Intel Core 11 generacji oraz świetnego ekranu o charakterystycznych proporcjach 3:2.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najnowszy Matebook 14s to wysokiej klasy stacja robocza, którą zamkniętą w kompaktowej obudowie charakterystycznej dla najbardziej ultraprzenośnych laptopów. Niech was nie zwiodą pozory - Matebook 14s jest wydajnym komputerem do pracy i rozrywki, któremu zdecydowanie bliżej do ThinkPada niż designerskiego Surface'a.

Tegoroczny model ponownie pozycjonowany jest pomiędzy Matebookiem 13, a najdroższym Matebookiem X Pro 2021. Matebook 14s idealnie uzupełnia lukę i jest najbardziej uniwersalną konstrukcją z serii Matebook.

Jak najnowszy Matebook 14s wypadł w naszych testach? Czy propozycja od Huawei ma jakieś wady?

Huawei Matebook 14s - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-11300H (4 rdzenie, 8 wątków, 3,1 - 4,4 GHz, 8 MB cache, 35W TDP) Pamięć RAM: 16 GB (LPDDR4x, Dual-Channel) Maksymalna ilość pamięci RAM: 16 GB (pamięć wlutowana) Dysk: 512 GB SSD NVMe, PCIe Przekątna ekranu: 14,2 cala (3:2) Typ ekranu: LTPS Rozdzielczość ekranu: 2520 x 1680 pikseli Częstotliwość odświeżania: 60/90 Hz Ekran dotykowy: Tak Jasność maksymalna: 400 nitów Kontrast: 1500/1 Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej: współdzielona System operacyjny: Windows 10 Home (darmowa aktualizacja do Windows 11) Łączność: WiFi 6, Bluetotoh 5,1 Złącza: USB Typu C, USB Typu C z Thunderbolt 4, USB 3,2 Gen1 Typu A, HDMI, gniazdo słuchawkowe Jack Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak (w przycisku zasilającym) Windows Hello: Tak (skanowanie twarzy w 3D) Kamerka internetowa: Tak, 720p Podświetlana klawiatura: Tak Dziwięk: Cztery głośniki z Huawei Sound Mikrofony: Cztery sztuki z redukcją hałasu Szerokość: 313,82 mm Głębokość: 229,76 mm Wysokość: 16,7 mm Waga: 1,43 kg Gwarancja producenta: 24 miesiące

Huawei Matebooka 14s wykorzystuje 35 W procesory firmy Intel. Oznacza to, ze w przeciwieństwie do zeszłorocznego Matebooka 14 otrzymujemy nie tylko wysoką wydajność, ale również dostęp do technologii Thunderbolt 4. Procesor to jednak nie jedyna zmiana. Huawei mocno ulepszył wyświetlacz. Teraz jest to panel o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 400 nitów (wzrost o 100 nitów względem Matebooka 14) Nowością jest obecność powierzchni dotykowej oraz 90 Hz częstotliwości odświeżania.

Komputer wyposażono w panel LTPS, który pozwala na zmianę częstotliwości odświeżania z 60 Hz do 90 Hz z wykorzystaniem skrótu klawiszowego FN + R.

Wraz z Matebookiem 14 otrzymamy również 90 W zasilacz Huawei SuperCharge. On również został zaprojektowany specjalnie dla Matebooka 14s i pozwala na skorzystanie z trybu podwyższonej wydajności. Po podłączeniu komputera do ładowania możemy skorzystać z maksymalnej wydajności, którą wywołamy z wykorzystaniem kombinacji klawiszów FN + P. Pozwala ona przełączyć komputer w specjalny profil zasilania, który w pełni wykorzystuje wydajność podzespołów oraz sprawnie działającego systemu chłodzenia.

W zależności od konfiguracji Matebook 14s posiada 8 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x. Na pokładzie znajdziemy również kartę graficzną Intel Xe z 96 jednostkami obliczeniowymi. Na pliki zarezerwowano nośniki SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Komputer posiada dwa złącza USB Typu C. W modelu z procesorem Core i5 jeden port wspiera Thunderbolt 4. Topowa konfiguracja z układem Core i7 posiada dwa złącza Thunderbolt 4. Poza nimi uzyskamy dostęp do pełnowymiarowego HDMI, złącza słuchawkowego Jack oraz klasycznego portu USB 3.2 Gen 1 Typu A. Oznacza to, że decydując się na Huawei MateBook 14s nie musimy martwić się o dodatkowe przejściówki.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W obudowie znalazło się rownież miejsce dla sporego akumulatora o pojemności 60 Wh oraz układu chłodzenia z dwoma niezależnymi wentylatorami.

Komputer posiada również cztery głośniki, cztery mikrofony, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1. Za bezpieczeństwo danych dba czytnik linii papilarnych w przycisku zasilającym oraz kamera ze skanowaniem w 3D kompatybilnym z Windows Hello.

Całość zamknięto w obudowie o masie własnej zaledwie 1,43 kg, co robi niesamowite wrażenie.

MateBook 14s dostarczany jest z preinstalowanym Windows 10. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaktualizować go do Windowsa 11.

Huawei Matebook 14s - Cena

Huawei przygotował dla polskich konsumentów trzy konfiguracje Matebooka 14s. Bazowy model otrzymał procesor Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD. Zapłacimy za niego 4999 zł. Testowaną konfigurację z 16 GB pamięci operacyjnej wyceniono na 5999 zł.

W sprzedaży pojawi się także topowy model z procesorem Intel Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej oraz 1 TB nośnikiem SSD. Sugerowana cena detaliczna tej konfiguracji wynosi 7499 zł.

Do każdego komputera w ramach przedsprzedaży, która trwa od 27 października do 14 listopada otrzymamy zegarek Huawei Watch 3 Active o wartości 1699 zł.

Decydując się na zakup do 30 stycznia 2022 roku dodatkowo zostaniemy objęci pakietem korzyści serwisowych. Gwarancja na komputer zostanie wydłużona do 36 miesięcy. W jej zakres wchodzi usługa naprawy door-to-door, dwukrotna, bezpłatna reinstalacja Windowsa oraz wymiana baterii za 199 zł.

Huawei Matebook 14s - Zawartość zestawu

Huawei Matebook 14s dostarczany jest w niewielkim kartonowym opakowaniu. Producent chwali się, że pudełko jest w pełni biodegradowalne.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Huawei MateBook 14s

Przewód USB Typu C do USB Typu C

90 W zasilacz Huawei SuperCharge

Skrócona instrukcja obsługi

Zestaw sprzedażowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ze względu na obecność większej ilości portów w zestawie nie znajdziemy replikatora Huawei MateDock 2. Został on zarezerwowany dla Matebooka 13 oraz Matebooka X Pro. Nowością jest 90 W zasilacz, który zastąpił 65 W model znany z innych laptopów firmy Huawei.

Huawei Matebook 14s - Wygląd i jakość wykonania

Matebook 14 to niewielki komputer przenośny. Pierwsze co rzuca się w oczy to nietypowe wymiary obudowy, które są konsekwencją zastosowania matrycy o proporcjach 3:2. Szybko zwrócimy również uwagę na materiały wykończeniowe. Komputer w całości wykonano z matowego aluminium. Huawei postawił na konstrukcję typu unibody, który cechuje się rewelacyjna jakością wykonania oraz spasowania.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Komputer dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Spurce Green oraz Space Gray.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na obudowie matrycy znajdziemy napis Huawei.

Błyszczące logo producenta na klapie matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pulpit roboczy posiada dekor w postaci szlifowanych krawędzi. Rozwiązanie to wygląda bardzo elegancko, ale niestety szybko się rysuje.

Szlifowane krawędzie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po otwarciu komputera naszym oczom ukarze się ekran o przekątnej 14,2 cala otoczony niewielkimi ramkami. Co ważne model Matebook 14s posiada już kamerką umieszczoną nad matrycą. To spora zmiana względem modułu wysuwanego z klawiatury znanego z Matebooka 14.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W środku znajdziemy również klawiaturę, przycisk zasilania z czytnikiem linii papilarnych oraz gładzik. Wprawne oko dostrzeże również cztery mikrofony umieszczone na krawędzi obudowy.

Pulpit roboczy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na spodzie komputera umieszczono dwie duże stopki antypoślizgowe, które dodatkowo podnoszą nieco pulpit roboczy. Zabieg ten ma na celu poprawę recyrkulacji powietrza. Nie zabrakło również czterech głośników z systemem Huawei Sound.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Wyświetlacz

Już klasyczny Matebook 14 posiadał bardzo dobry wyświetlacz. W modelu Matebook 14s możemy mówić o jednym z najlepszych paneli, które można spotkać w laptopach. Komputer posiada ekran o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2520 x 1680 pikseli. Jest to ekran LTPS z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Jasność maksymalna wynosi 400 nitów. Nie zabrakło również czujnika oświetlenia oraz pełnego pokrycia palety barw sRGB.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie. Podczas testów doceniłem proporcje 3:2, które pozwalają na wygodną pracę z dwoma aplikacjami bez konieczności podłączania zewnętrznego monitora. Na odbiór panelu pozytywnie wpływa obecność 90 Hz częstotliwości odświeżania. Ze względu na podwyższone zużycie energii opcję tą trzeba uruchamiać ręcznie po każdorazowym włączeniu komputera.

Niewielkie ramki okalające matrycę fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wyświetlacz idealnie nadaje się do pracy oraz rozrywki. Jedynym minusem jest brak wsparcia dla HDR.

Ramki ekranu FullView fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Klawiatura i gładzik

Huawei od zawsze posiada jedne z najlepszych klawiatur i gładzików na rynku. Nie inaczej jest w przypadku Huawei MateBook 14s. Producent ponownie wykorzystał sprawdzony schemat.

Klawiatura fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Matebook 14s posiada podświetlaną klawiaturę bez bloku numerycznego. Długość skoku klawisza wynosi aż 1,5 mm. Reakcja na kliknięcie jest stanowcza, a praca z klawiaturą bardzo przyjemna. Nawet po kilku godzinach pracy z edytorem tekstu nie odczuwałem zmęczenia.

Klawiatura charakteryzuje się wysokim skokiem klawiszy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wbudowana klawiatura posiada również dwustopniowe podświetlenie. Do niego niestety mam kilka zastrzeżeń. Zacząć należy od faktu, że nawet w najjaśniejszej pozycji podświetlenie jest za słabe. Skorzystamy z niego jedynie w bardzo ciemnym otoczeniu. W trakcie pochmurnego dnia jest praktycznie bezużyteczne. Dodatkowo producent nie pozwala na włączenie podświetlenia na stałe. Jest ono automatycznie wyłączane po kilku sekundach. Ponowna aktywacja odbywa się dopiero po kliknięciu w dowolny klawisz.

Płytka dotykowa umieszczona pod klawiaturą jest odpowiednich rozmiarów. Touchpad działa bardzo precyzyjnie i nie mam do jego działania najmniejszych zastrzeżeń. Nie zabrakło również precyzyjnych sterowników systemu operacyjnego Windows 10/11, które pozwalają wykorzystać wszystkie gesty wbudowane w Windowsa.

Gładzik fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Kamera, mikrofony i głośniki

Huawei Matebook 14s otrzymał zupełnie nową kamerkę, mikrofony oraz głośniki. Zatrzymamy się przy nich na chwilę, ponieważ zmiany są istotne.

Kamera wróciła nad ekran fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kamera została przeniesiona z klawiatury nad ekran. Oznacza to, że Huawei pozbył się problemów z nienaturalnym obrazem z dołu. Niestety straciliśmy za to fizyczną osłonkę obiektywu. Nowa matryca jest kompatybilna z systemem Windows Hello i potrafi skanować twarz w 3D.

Mikrofony zostały przeniesione z dolnej części obudowy na przednią krawędź. Zabieg ten spowodował, że podczas pracy na kolanach nie zasłonimy przypadkowo mikrofonów. Cały system działa bardzo dobrze i świetnie radzi sobie z redukcją hałasu z otoczenia.

System mikrofonów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pozytywnym zaskoczeniem są również głośniki z systemem Huawei Sound. Producent zastosował aż cztery przetworniki. Zabieg ten pozytywnie wpływa na jakość dźwięku. Jest on głośny, wyraźny, a zarazem nie brakuje w nim niskich tonów, co jest częstą przypadłością komputerów przenośnych.

Jeden z czterech głośników fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Zabezpieczenia biometryczne

Wiemy już, że Huawei Matebook 14s posiada skanowanie twarzy w 3D kompatybilne z Windows Hello. Rozwiązanie to działa bezbłędnie oraz niesamowicie szybko. System nie ma problemu ze skanowaniem twarzy w jasnym świetle słonecznym oraz całkowitej ciemności.

Windows Hello podczas pracy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jednocześnie Matebook 14s nadal oferuje klasyczny czytnik linii papilarnych, który zintegrowano z przyciskiem zasilającym. Do tego elementu również nie można mieć zastrzeżeń. Całość działa bardzo dobrze. Sensor jest szybki i dokładny. Podczas testów nie miałem z nim najmniejszych problemów.

Przycisk zasilający z czytnikiem linii papilarnych fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Porty

Huawei MateBook 14s posiada sporą ilość portów. Nie są to jednak złącza, które znamy z poprzednika. Zamiast jednego portu USB Typu C i dwóch portów USB Typu A nowy model oferuje dwa złącza USB Typu C (w zależności od konfiguracji jedno lub dwa z Thunderbolt 4) oraz jeden port USB 3.2 Gen 1 Typu A. Pojawiło się również pełnowymiarowe HDMI.

Porty na lewej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld Porty na prawej krawędzi fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Wydajność

Huawei MateBook 14s to jeden z najwydajniejszych ultraprzenośnych laptopów. Wszystko ze względu na obecność 35 W układów z rodziny Tiger Lake. Testowany model posiadał słabszy procesor Intel Core i5-11300H połączony z 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnikiem SSD. To optymalna konfiguracja cechująca się dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Model z Core i7 nie będzie zauważalnie szybszy. Nie warto rownież rezygnować z 16 GB RAMu, ponieważ 8 GB model będzie oferował ograniczoną wydajność przy wykonywaniu wielu operacji w tym samym czasie.

Matebooka 14s przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Co ważne próby odbywały się w klasycznym trybie. Po wywołaniu funkcji wysokiej wydajności wyniki w niektórych testach były o kilka procent wyższe. Poniżej rezultaty:

3DMark Time Spy - 1570

Geekbench 5 - 1402 (Single Core), 5501 (Multi Core)

Geekbench 4 - 6181 (Single Core), 21487 (Multi Core)

PCMark 10 - 4910

Cinebench R23 - 6056 (CPU Multi), 1371 (CPU Single)

Cinebench R20 - 2358

Cinebench R15 - 952 (CPU), 96,08 fps (GPU)

Sprawdziłem również, jak radzi sobie dysk SSD - odczyt maksymalny wynosi 3418 MB/s, a zapis maksymalny 2705 MB/s (test w programie CrystalDiskMark 7.0.0)

Warto podkreślić, że Matebook 14s posiada bardzo dobry system chłodzenia.

Otwory wentylacyjne fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Składa się on z dwóch dużych wentylatorów umieszczonych nieopodal zawiasu, który jest jednocześnie otworem wentylacyjnym. Jednostka robocza nawet podczas wykonywania skomplikowanych obliczeń pozostaje chłodna, a komputer jest stosunkowo cichy. Dźwięk wiatraków nie przeszkadza nawet podczas pracy w cichym pomieszczeniu.

Zawias, stopka antypoślizgowa i otwory wentylacyjne fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Oprogramowanie

Huawei MateBook 14s dostarczany jest z preinstalowanym Windowsem 10 Home w wersji 21H1. Komputer oczywiście spełnia wszystkie wymagania Windowsa 11 i podlega darmowej aktualizacji. Po otrzymaniu komputera zaktualizowałem system do Windowsa 11. Wszystkie testy przeprowadzane były na najnowszej wersji systemu.

Informacje o komputerze fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Warto pochwalić producenta za brak zbędnego oprogramowania. Huawei doinstalował jedynie aplikację PC Manager oraz elementy odpowiedzialne za działanie funkcji Huawei Share oraz Huawei Histen (aktywna redukcja hałasu z mikrofonów).

PC Manager fot. Daniel Olszewski / PCWorld

PC Manager pozwala szybko zaktualizować sterowniki komputera oraz sprawdzić stan poszczególnych podzespołów. Z jego pomocą możemy również połączyć komputer z urządzeniami mobilnymi Huawei. Rozwiązanie to pozwala uruchomić podgląd ekranu telefonu/tabletu na komputerze. Możemy również przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej.

Połączenie z Huawei P40 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Bateria

Huawei MateBook 14s posiada spory akumulator o pojemności 60 Wh, ale na pokładzie znajdziemy również 35 W procesor oraz 90 Hz ekran. Jak elementy te wpływają na czasy pracy na baterii?

W praktyce Matebook 14s wypada zaskakująco dobrze. Podczas korzystania z 60 Hz częstotliwości odświeżania i wykonywaniu mniej wymagających czynności możemy liczyć na od 6 do nawet 9 godzin pracy. Dużo zależy od jasności wyświetlacza. Przełączenie komputera w tryb 90 Hz skraca czas pracy o około 1,5 godziny.

Gdy zdecydujemy się na wykorzystanie potencjału podzespołów Matebooka 14s bateria rozładuje się po niespełna czterech godzinach.

Co ważne na pokładzie Matebooka 14s znalazł się 90 W system ładowania. W porównaniu do 120 W ładowarki w Xiaomi 11T Pro nie robi on wrażenia, ale nie zmienia to faktu, że komputer naładujemy do pełna w zaledwie 78 minut. To bardzo dobry rezultat.

Ładowarka fot. Daniel Olszewski / PCWorld Kabel USB Typu C do USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei Matebook 14s - Podsumowanie

MateBook 14s spokojnie mógłby być flagowym komputerem przenośnym firmy Huawei. Laptopa pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Producent posłuchał się konsumentów i wyeliminował największe wady poprzednika. Dodatkowo otrzymaliśmy nowy procesor Intela, 90 Hz ekran oraz kamerkę z Windows Hello. Cieszy również obecność pełnowymiarowego portu HDMI oraz bardzo wydajnego akumulatora.

Huawei MateBook 14s fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów Huawei MateBook 14s doceniłem 35 W procesor, 90 Hz ekran z panelem dotykowym, sporą ilości pamięci operacyjnej, wygodną klawiaturę oraz szeroki wachlarz portów. Spodobał mi się rownież również cichy i wydajny układ chłodzenia oraz obecność technologii Thunderbolt 4.

Na minus można zaliczyć ograniczone możliwości rozbudowy (wlutowany RAM) oraz brak czytnika kart pamięci. Problematycznie bywa również podświetlenie klawiatury.

Podsumowując Huawei MateBook 14s to niezwykle uniwersalny komputer. W obudowie ważącej zaledwie 1,43 kg otrzymujemy niezwykle wydajne podzespoły. Całość uzupełnia świetna jakość wykonania oraz rewelacyjny ekran. Matebook 14s to godny polecenia laptop, który praktycznie nie ma wad.