Huawei P Smart Z - test atrakcyjnego cenowo smartfona z wysuwaną kamerką

Huawei rozpoczął produkcje smartfonów z wysuwanymi kamerami. P Smart Z posiada jednak wiele innych wiele zalet. Sprawdzamy czy warto skusić się na nowy model od chińskiego giganta.

Huawei P Smart Z to najnowszy przedstawiciel serii P Smart, która zadebiutowała na rynku na początku 2018 roku. W jej skład wchodzą bardzo ciekawe urządzenia ze średniej półki cenowej, a nawiązanie w nazwie do flagowej serii P oznacza również, że producent przeniósł część funkcji z flagowych smartfonów do tańszych konstrukcji. W chwili obecnej na rynku w sprzedaży jest jeszcze oryginalny P Smart z 2018 roku, P Smart 2019 oraz najnowszy P Smart Z, którego cechą charakterystyczną jest wysuwana kamerka do selfie. Takie rozwiązanie jest ostatnio bardzo modne. Spotkać je można również w Xiaomi Mi 9T oraz Oppo Reno, do których czasami będziemy odwoływać się w tym teście.

O Huawei'u zrobiło się głośno również za sprawą blokady wydanej przez administrację Donalda Trumpa, która mogła wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Przez pewien czas użytkownicy sprzętu chińskiego giganta obawiali się o przyszłe aktualizacje oprogramowania, a nawet aktualizacje zabezpieczeń. Google co prawda wydało oświadczenie, w którym informowało, że ewentualne zakazy nie obejmą wyprodukowanych już urządzeń, ale przyszłość nadal była niepewna.

Kilka miesięcy po tych wydarzeniach wszystko wydaje się wracać do normy. Huawei w dalszym ciągu produkuje smartfony i laptopy oraz współpracuje z amerykańskimi firmami takimi, jak Microsoft i Intel. W między czasie przedsiębiorstwo przygotowuje się do premiery nowego flagowego przedstawiciela serii Mate, ale nie można zapominać, że na rynku pojawiło się wiele ciekawych, a zarazem znacznie tańszych urządzeń, które mogą skraść serca polskich konsumentów. Mowa chociażby o testowanym P Smart Z.

Najnowszy model od Huawei idealnie wpasowuje się w trendy, które panują na rynku telefonów ze średniej półki. Obecnie to właśnie te urządzenia świetnie się sprzedają, ponieważ większość konsumentów nie chce wydawać na telefon kilku tysięcy złotych, a jednocześnie smartfony kosztujące w okolicach 1000-1500 zł oferują świetny stosunek jakości i funkcjonalności do ceny. To właśnie ten segment w chwili obecnej wyznacza światowe trendy i pokazuje, jak wyglądały będą smartfony w najbliższej przyszłości. Klienci pokochali wysuwane aparaty, a najtańszym urządzeniem w Polsce, które posiada to rozwiązanie jest właśnie Huawei P Smart Z. Jest to smartfon o kilkaset złotych tańszy od innych bezramkowych telefonów takich, jak Samsung Galaxy A80, Oppo Reno czy Xiaomi Mi 9T.

Huawei P Smart Z - Cena

Huawei bardzo rozsądnie wycenił swój najnowszy model z serii P Smart. Telefon kosztuje 1199 zł. W sprzedaży dostępna jest jedna konfiguracja z 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Klienci mają do wyboru trzy wersje kolorystyczne - testowaną przez nas niebieską, zieloną oraz klasyczną czarną. Huawei P Smart Z jest aż dwukrotnie tańszy od Samsunga Galaxy A80, 1000 złotych tańszy od OPPO Reno i 500 zł tańszy od Xiaomi Mi 9T.

Huawei wiedział, jak dobrze wycenić swoje urządzenie, aby stało się ono hitem sprzedaży u operatorów i na wolnym rynku. Większość telekomów oferuje Huawei P Smart Z w naprawdę korzystnych ratach. Za około 50 złotych miesięcznie przy dwuletnim zobowiązaniu można kupić naprawdę ciekawy smartfon, który nie posiada większych wad. To propozycja warta rozważenia.

Huawei P Smart Z - Specyfikacja techniczna

Procesor: Kirin 710F (4 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A73 + 4 rdzenie, 1,7 GHz Cortex A53)

Kirin 710F (4 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A73 + 4 rdzenie, 1,7 GHz Cortex A53) Układ graficzny: Mali-G51 MP4

Mali-G51 MP4 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB Typ ekranu: Dotykowy, LTPS LCD

Dotykowy, LTPS LCD Przekątna ekranu: 6,59 cala

6,59 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli (Full HD+)

2340 x 1080 pikseli (Full HD+) Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC System nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS

GPS, A-GPS, GLONASS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Bateria: Litowo-polimerowa 4000 mAh

Litowo-polimerowa 4000 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką EMUI 9

Android 9.0 Pie z nakładką EMUI 9 Rozdzielczość aparatu: 16.0 + 2.0 Mpix - tył, 16.0 Mpix - przód

16.0 + 2.0 Mpix - tył, 16.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.8 - tylny obiektyw

f/2.2 - przedni obiektyw szerokokątny, f/1.8 - tylny obiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: Full HD 1080p

Full HD 1080p Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Grubość: 8,8 mm

8,8 mm Szerokość: 77,3 mm

77,3 mm Wysokość: 163,5 mm

163,5 mm Waga: 196,8 g

196,8 g Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, USB OTG

Szkło Corning Gorilla Glass 5, Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, USB OTG Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Zasilacz, Kabel USB typ C, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Rodzaj gwarancji: Standardowa, 24 miesiące (gwarancja producenta)

Standardowa, 24 miesiące (gwarancja producenta) Kod producenta: Stark-L21A

Specyfikacja techniczna jest typowa dla urządzeń z niższej średniej półki. W środku P Smart Z umieszczono ośmiordzeniowy autorski układ Kirin 710F, który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Takie parametry raczej nie zrobią na nikim wrażenia, ale w zupełności wystarczają podczas codziennego użytkowania. Urządzenie posiada NFC więc bez problemu można je wykorzystać do wykonywania płatności przy użyciu Google Pay. Czytnik linii papilarnych znajduje się na pleckach. Huawei umieścił go podobnie, jak w większości innych modeli. Podczas testów nie sprawiał żadnych problemów. Nie mamy zastrzeżeń do jego dokładności oraz prędkości działania. Na wyświetlacz AMOLED w tej cenie nie można liczyć - nawet podstawowy Huawei P30 posiada panel IPS LCD.

Cieszy nas, że Huawei nie usunął gniazda słuchawkowego Jack. Złączeni 3,5 mm oraz obecność modułu NFC mogą być istotnymi atutami Huawei'a P Smart Z. Konkurencyjne urządzenia od Xiaomi oferowane w podobnej cenie nie zawsze posiadają NFC.