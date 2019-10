Naturalny wybór dla amatorów fotografii.

Huawei P30 Pro to jeden z najlepszych fotosmartfonów, jakie dostępne są na rynku. Mimo kilku miesięcznego stażu nadal nie ma realnego konkurenta. Telefon wyposażono w 40 MP matrycę główną, która do pomocy ma 20 MP i 8 MP obiektywy dodatkowe. Wszystkie trzy sygnowane są logo Leica. Całość uzupełnia świetnie działający tryb nocny. Jedyną skazą jest brak nagrywania filmów 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Nie pozwala na to zastosowany procesor.

P30 Pro posiada szklaną obudowę z aluminiową ramką. Przód prawie w całości zajęty jest przez duży ekran o przekątnej 6,47 cala. Posiada on rozdzielczość Full HD+ i został wykonany w technologii OLED. Huawei umieścił w nim czytnik linii papilarnych.

W środku znajdziemy również akumulator o pojemności 4200 mAh z super szybkim 40 W ładowaniem Super Charge. Pozwala ono na naładowanie smartfona od 0 do 70 procent w 30 minut.

Za wydajność Huawei'a P30 Pro odpowiada zeszłoroczny autorski procesor Kirin 980, który ostał zastosowany także w modelu Mate 20 Pro. Ma on do pomocy 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej, która może być rozbudowana za pomocą nietypowych kart NanoSD.

System operacyjny to Android 9.0 Pie z nakładką EMUI. Huawei zapowiedział już aktualizację do Androida 10. Posiadacze P30 Pro nie powinni martwić się o brak dostępu do usług Google - flagowiec nie podlega zakazowi wprowadzonemu przez USA.