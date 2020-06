Najlepszy smartfon do zdjęć pozbawiony usług Google. P40 Lite to ciekawa propozycja pod warunkiem, że nie korzystasz z Gmail'a.

Huawei P40 Lite to jeden z pierwszych smartfonów dostępnych na naszym rynku, który mimo, że pracuje pod kontrolą Androida to nie posiada dostępu do usług Google. W zamian otrzymamy niezwykle ciekawe aparaty w przystępnej cenie.

Na pleckach P40 Lite znajdziemy łącznie cztery aparaty. Główny z nich to 48 MP sensor z przysłoną f/1,8 i PDAF. Obok znajdziemy 8 MP obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2,4 oraz dwie 2 MP matryce pomocnicze - makro oraz czujnik głębi. One również posiadają przysłonę f/2,4.

Taki zestaw pozwala Huawei'owi P40 Lite nagrywać filmy wideo jedynie w rozdzielczości Full HD i to przy zachowaniu zaledwie 30 klatek na sekundę. Niestety jest to konsekwencja zastosowania autorskiego procesora Kirin 810.

Z przodu znajdziemy 16 MP aparat umieszczony w lewym, górnym rogu wyświetlacza. Przysłona w tym wypadku wynosi f/2,0.

Huawei P40 Lite posiada również dobrze działający tryb nocny, który pozwala wykonywać zdjęcia po zmroku.

Fotografie i filmy zarejestrowane przy użyciu Huawei'a P40 Lite obejrzymy na 6,4 calowym wyświetlaczu LTPS o rozdzielczości Full HD+ - 2310 x 1080 pikseli.

Sprawdź, jak Huawei P40 Lite poradził sobie w naszych testach.