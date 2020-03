Huawei P40 Lite E - test zaskakująco dobrego taniego smartfona z jednym dużym brakiem

P40 Lite E to jeden z najlepszych smartfonów za mniej niż 800 zł. Niestety brak usług Google poważnie ogranicza jego użyteczność.

Huawei jest jedynym na świecie producentem, który prezentuje wersje Lite swoich flagowych modeli przed ich ukazaniem. Na taki sam ruch zdecydowano się już kilkukrotnie. Jednak tegoroczna premiera była zupełnie inna

Na początku marca 2020 roku niespodziewanie Huawei zorganizował w Polsce konferencję prasową, na której zaprezentowano dwa nowe modele - P40 Lite oraz P40 Lite E. Chiński producent mocno wierzy w nasz rynek i to właśnie tutaj rozpoczyna się ekspansja smartfonów z usługami Huawei Mobile Services zamiast Google Mobile Services. Co to dla nas oznacza? Najnowsze urządzenia od Huawei w związku z wojną handlową nie mogą posiadać zainstalowanych usług Google.

Huawei stara się zrekompensować nam brak zainstalowanych usług Google niską ceną oraz wartościowymi gratisami dodawanymi w przedsprzedaży.

Dziś testujemy tańszy model - Huawei'a P40 Lite E, który w rzeczywistości jest odmianą Lite Huawei'a P40 Lite. To dosyć niesłychane zjawisko, ale Huawei raz już zaprezentował słabszą wersję smartfona w wersji Lite.

Sprawdzamy, co może zaoferować smartfon za 699 zł bez dostępu do popularnych w naszym kraju usług Google.

Huawei P40 Lite E - Specyfikacja techniczna

Procesor: Kirin 710F (4 rdzenie, 2,2 GHz, Cortex A73 + 4 rdzenie, 1,7 GHz Cortex A53)

Układ graficzny: Mali-G51 MP4

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

Maks. pojemność karty pamięci: 512 GB

Typ ekranu: Dotykowy, IPS

Przekątna ekranu: 6,39 cala

Rozdzielczość ekranu: 1560 x 720

Zagęszczenie pikseli: 269 ppi

Rozdzielczość aparatu - tył: 2.0 Mpix, 48.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny

Rozdzielczość aparatu - przód: 8.0 Mpix - do selfie

Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.0 - przedni obiektyw

Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa,

Rozdzielczość nagrywania wideo: FullHD 1080p (do 60 kl./s)

Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, Wi-Fi

System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS

Złącza: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych: Tył obudowy

Czujniki: Akcelerometr, Światła, Zbliżenia

Ładowanie bezprzewodowe: Brak

Dual SIM: Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie (AOSP + HMS)

Dodatkowe informacje: Skaner twarzy, USB OTG

Typ baterii: Litowo-polimerowa

Bateria: 4000 mAh

Wysokość: 159,8 mm

Szerokość: 76,1 mm

Grubość: 8,1 mm

Waga: 176 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja techniczna nie pozostawia złudzeń. Testowany Huawei P40 Lite E to smartfon, któremu bliżej do budżetowca niż flagowca. Huawei zastosował autorski procesor Kirin 710F wykonany w nieco przestarzałym 12 nm procesie technologicznym. Na szczęście urządzenie posiada 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej, którą można łatwo rozbudować do 512 GB, wykorzystując hybrydowy slot na karty SIM. Co ważne, w przeciwieństwie do P40 Lite, w tańszym modelu zastosowano czytnik kart pamięci w popularnym formacie microSD.

Niestety ograniczenia kosztów produkcji widać po zastosowanym porcie USB. Huawei zdecydował się na wykorzystanie przestarzałego microUSB zamiast USB Typu C. W konkurencyjnych smartfonach znajdziemy już nowsze, obustronne złącze, które jest znacznie wygodniejsze w użyciu.

Brakuje również NFC do systemu płatności zbliżeniowych, ale po pierwsze w tym segmencie cenowym nie jest on standardem, a po drugie ze względu na brak dostępu do usług Google i tak byśmy raczej z niego nie skorzystali.

Huawei P40 Lite E - Cena

Huawei ze względu na brak dostępu do usług Google musi dodatkowo zachęcać konsumentów do zakupu nowych urządzeń. Ma to bardzo pozytywny wpływ na cenę detaliczną. Testowany przez nas Huawei P40 Lite E wyceniony został na 699 zł. Dodatkowo w przedsprzedaży, która trwa do 25 marca 2020 roku, za 1 zł otrzymamy opaskę Huawei Band 4, której test znajdziecie tutaj. Wartość gratisu to obecnie 149 zł.

Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej (testowanej przez nas) oraz niebieskiej.

Huawei P40 Lite E - Zawartość zestawu

Huawei P40 Lite E dostarczany jest w klasycznym, białym opakowaniu o niewielkich rozmiarach. Producent już na froncie pudełka chwali się własnym sklepem Huawei App Gallery. W zestawie brakuje chociażby najprostszego, silikonowego etui. Kupując smartfona za 700 zł, nie powinniśmy spodziewać się bogatego zestawu sprzedażowego. Wraz z Huawei P40 Lite E w pudełku znajdziemy ładowarkę oraz skróconą instrukcję obsługi. Miłym akcentem jest obecność folii ochronnej, która naklejana jest na ekran jeszcze w fabryce.

Huawei P40 Lite E - Wygląd i jakość wykonania

Huawei P40 Lite E wygląda na znacznie droższego smartfona. Jedynie przestarzały port microUSB sygnalizuje nam, że obcujemy z tanim urządzeniem. Co ciekawe, w moim osobistym odczuciu, P40 Lite E jest znacznie lepiej wykonany od swojego droższego o 300 zł brata - Huawei'a P40 Lite.

Biorąc do ręki Huawei'a P40 Lite E nie zupełnie nie odczujemy, że smartfon został wyceniony na 699 zł.

Na froncie umieszczono ekran z wbudowaną kamerką do selfie. Nad wyświetlaczem znajduje się głośnik do rozmów. Brakuje logo producenta, które nadal jest stosowane w konkurencyjnych urządzeniach w dolnej części panelu przedniego.

Tył urządzenia jest wykonany z plastiku, ale zupełnie tego nie widać. Materiał jest bardzo dobrej jakości i rewelacyjnie imituje szkło. Huawei zastosował holograficzny wzór, który w domyśle producenta miał spowodować, że plecki uzyskają efekt 3D. W praktyce tył wygląda, jakby naklejono na niego folię lub szkło ochronne. Niestety testowany egzemplarz w kolorze czarnym posiada błyszczące plecki, które uniemożliwają utrzymanie smartfona w czystości. Huawei P40 lite E w czasie testów wyglądał, jakby nie był czyszczony od dobrych kilku miesięcy. Niestety plecki nie są odporne na zarysowania. Po kilku dniach pokryły się one mikro ryskami oraz kilkoma głębszymi zadrapaniami.

Wszystkie logotypy na pleckach umieszczone są poziomo. W górnej części znajdziemy idealnie zlokalizowany czytnik linii papilarnych. Obok niego z plecków wystaje prostokątna obudowa obiektywów, która wygląda lepiej od tej z modelu P40 Lite. Niestety znacząco wystaje ona ponad obrys urządzenia.

Ramka wykonana jest z tworzywa sztucznego, ale imituje aluminium. Co ważne została ona pomalowana matowym lakierem. Na górze znajdziemy mikrofon do redukcji hałasu z otoczenia. Z lewej strony umieszczono tackę na karty SIM/pamięci, a z prawej przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilający. Aby wywołać menu zasilania, trzeba przytrzymać go przez około 3 sekundy.

Na dole urządzenia znajdziemy głośnik, mikrofon, złącze słuchawkowe Jack oraz port microUSB.

Huawei P40 Lite E - Wyświetlacz

Huawei wyposażył P40 Lite E w wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,39 cala. Rozdzielczość matrycy to zaledwie HD+ (1560 x 720 pikseli), co przekłada się na zagęszczenie w okolicach 269 ppi. Nie jest to imponujący rezultat, ale na szczęście w realnym użytkowaniu wyświetlacz jest wystarczająco ostry. Oczywiście w porównaniu z panelami o rozdzielczości Full HD różnica jest zauważalna, ale nie wpływa znacząco na wygodę korzystania z urządzenia.

Poza niską rozdzielczością, wyświetlacz zastosowany w P40 Lite E jest zaskakująco dobry. Panel oferuje wysoką jasność maksymalną, umożliwiającą pracę w świetle słonecznym. Nie ma również problemów z ulotami podświetlenia, które zdarzają się w najtańszych smartfonach.

W lewym górnym rogu ekranu umieszczono przednią kamerkę do selfie. Nie jest ona przesadnie duża i nie przeszkadza w użytkowaniu smartfona. Niestety P40 Lite E nie posiada trybu Always-on ani diody powiadomień.

Huawei P40 Lite E - Wydajność

Huawei P40 Lite posiada autorski układ Kirin 710F. To tani układ wykonany w 12 nm procesie technologicznym. Proces ten ma łącznie osiem rdzeni - cztery wydajniejsze Cortex A73 o taktowaniu 2,2 GHz oraz cztery energooszczędne Cortex A53 o taktowaniu 1,7 GHz. Nie zabrakło 4 GB pamięci operacyjnych, które stają się standardem nawet w tańszych konstrukcjach. Użytkownik ma do wykorzystania 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Co ważne, Huawei P40 Lite E działa zaskakująco dobrze. Podczas użytkowania zupełnie nieczuć, że jest to smartfon za 699 zł. Wszystkie operacje wykonywane są natychmiast. Nie ma również przycięć animacji, które zdarzały się w - o ponad 2 razy droższym - Samsungu Galaxy A51. Nie da się również nie wspomnieć, że wysoką wydajność Huawei P40 Lite E zawdzięcza brakowi usług Google, które znacząco obciążają podzespoły.

Huawei'a P40 Lite E przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Nie było to jednak łatwe ze względu na brak dostępu do usług Google oraz ubogą bibliotekę App Gallery, ale o tym w dalszej części recenzji.

Oto wyniki, jakie uzyskał Huawei P40 Lite E:

3Dmark Sling Shot - 1271

Antutu - 159828

Androbench Zapis sekwencyjny - 289,09 MB/s; Odczyt sekwencyjny 204,66 MB/s

Z nieznanych nam powodów nie byliśmy w stanie zainstalować aplikacji Geekbench 5.

Rezultaty uzyskane przez Huawei'a P40 Lite E są typowe dla innych urządzeń z podobnej półki cenowej.

Ciekawie wypada wydajność wbudowanej pamięci masowej. O ile odczyt nie jest imponujący, to zapis jest wyższy, niż w niektórych zauważalnie droższych smartfonach takich, jak testowanym przez nas ostatnio Samsungu Galaxy A71.

Dla porównania umieszczamy również rezultaty osiągnięte przez droższego Huawei'a P40 Lite:

3Dmark Sling Shot - 3268

Antutu - 303367

Androbench Zapis sekwencyjny - 831,05 MB/s; Odczyt sekwencyjny 580,18 MB/s

Jak widać powyżej, dopłacając 300 zł możemy kupić prawie dwukrotnie wydajniejsze urządzenie, ale nie będzie to zauważalne podczas normalnego użytkowania. Oba smartfony działają na bardzo porównywalnym temacie.

Huawei P40 Lite E - Oprogramowanie

Oprogramowanie to najbardziej kontrowersyjny element Huawei'a P40 Lite i P40 Lite E. Smartfony te, poza modelem Mate 30 Pro, są pierwszymi dostępnymi w Polsce urządzeniami z Androidem w wersji AOSP bez dostępu do usług Google. Co to oznacza? W zasadzie tylko - i aż tyle - że nie skorzystamy z żadnych aplikacji wyprodukowanych przez Google. W przypadku Huawei P40 Lite E producent zdecydował się na wykorzystanie przestarzałego już Androida 9.0 Pie z nakładką EMUI 9.1.1.

Podczas konfiguracji początkowej smartfon poprosi nas o stworzenie konta w Huawei Mobile Services - odpowiedniku usług Google od Huawei'a. Rejestracja pozwoli nam uzyskać dostęp do autorskiego sklepu z aplikacjami App Gallery.

Po konfiguracji początkowej Huawei P40 Lite E przywita nas doskonale znanym interfejsem EMUI 9.1.1. Po kilku chwilach okaże się jednak, że zamiast aplikacji Google'a dostaniemy zamienniki od Huawei'a. Na P40 Lite E próżno szukać aplikacji Google, przeglądarki Chrome czy Map. W zamian otrzymamy klawiaturę od SwiftKey, Microsoft News oraz kilka innych aplikacji. Co ciekawe brakuje preinstalowanej nawigacji.

O systemie operacyjnym Huawei P40 Lite i P40 Lite E oraz funkcjonowaniu Androida przygotowaliśmy specjalny materiał, który znajduje się tutaj.

W skrócie, w chwili obecnej ze sklepu App Gallery nie zainstalujemy popularny aplikacji, takich jak chociażby Facebook, Messenger, Spotify czy Netflix.

Aby oprogramowanie Huawei'a P40 Lite E było użyteczne, a smartfon oferował więcej funkcji niż klawiszowy telefon komórkowy, trzeba zdecydować się na instalacje usług Google na własną rękę. Przygotowaliśmy specjalny materiał, w którym pokazujemy, jak w kilku krokach doinstalować usługi Google. Link znajduje się tutaj. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest do końca bezpieczne. Dodatkowo po aktualizacji systemu lub oprogramowania może okazać się, że usługi Google przestaną działać. Co ważne Huawei poinformował, że nie będzie anulował gwarancji urządzeniom, które mają dograne usługi Google.

Huawei P40 Lite E - Aparat

Po tanim smartfonie, jakim z pewnością jest Huawei P40 Lite E, nie można spodziewać się zdjęć rodem z flagowców za kilka tysięcy złotych. Na szczęście w rzeczywistości Huawei P40 Lite E pozytywnie zaskakuje jakością wykonywanych zdjęć.

Na pleckach P40 Lite E znajdziemy łącznie trzy obiektywy. Główny aparat ma rozdzielczość 48 MP, przysłonę f/1,8 oraz PDAF. Nie mogło zabraknąć modnego ostatnimi czasy obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP z przysłoną f/2,4 oraz 2 MP czujnika głębi.

W ciągu dnia Huawei P40 Lite E robi zadowalającej jakość zdjęcia. Może się jednak okazać, że ujęcia po zgraniu na komputer będą nieco nieostre. Taki jest urok taniego smartfona.

Jakość zdjęć spada wraz z pogorszeniem warunków oświetleniowych.

Nie powinien dziwić również fakt, że ujęcia z obiektywu ultraszerokokątnego są znacznie gorszej jakości, niż te z głównej matrycy (48 MP).

Przedni aparat posiada rozdzielczość 8 MP. Jakość fotografii jest akceptowalna. W tej cenie trudno wymagać czegoś więcej, ale nastolatki z pewnością będą niepocieszone, że selfie nie są idealnie ostre.

Huawei P40 Lite E, jak na budżetową konstrukcję przystało, nie posiada możliwości nagrywania wideo w 4K. Również w Full HD nagramy tylko w 30 klatkach na sekundę.

Huawei P40 Lite E - Bateria

Bateria Huawei'a P40 Lite E pozytywnie nas zaskoczyła. Smartfon wyposażony jest w energooszczędne podzespoły. Na pokładzie znajdziemy 12 nm procesor oraz ekran typu IPS LCD. Na szczęście bateria o pojemności 4000 mAh świetnie radzi sobie ze smartfonem. Z pewnością zasługa w tym, że brakuje usług Google, które wymagają od telefonu większej aktywności w trybie czuwania.

Podczas normalnego użytkowania bateria powinna wystarczyć na około 2 dni. Przeglądając internet z wykorzystaniem łączności Wi-Fi, możemy liczyć na około 11-12 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Gdy na Huawei P40 Lite E uruchomimy gry, szybko okaże się, że po pierwsze rozgrywka nie będzie płynna, a po drugie 12 nm procesor (pod obciążeniem) rozładuje baterie w około 5 godzin.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że Huawei P40 Lite E nie posiada wsparcia dla żadnego systemu szybkiego ładowania baterii. Oznacza to, że P40 Lite E naładujemy z mocą maksymalną 10 W (5V, 2A). W 2020 roku nawet w tanim smartfonie można znaleźć szybsze ładowanie.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Huawei P40 Lite E rozładował się po 13 godzinach i 34 minutach.

Huawei P40 Lite E - Podsumowanie

Huawei P40 Lite E to rewelacyjny budżetowy smartfon o zmarnowanym potencjale. Niestety brak dostępu do usług Google definitywnie skreśla to urządzenie w oczach typowego konsumenta. Ze względu na bardzo ubogą bibliotekę aplikacji dostępnych w App Gallery nie jesteśmy w stanie zarekomendować zakupu P40 Lite E mimo, iż jest to jedno z najlepszych urządzeń w swoim segmencie cenowym.

Podczas testów P40 Lite E doceniliśmy rewelacyjną jakość wykonania (jak na tani smartfon), przyzwoity ekran, świetną płynność działania oraz wytrzymałą baterie. Nie bez znaczenia jest niska cena oraz kosztowny prezent dołączany w przedsprzedaży. Do gustu nie przypadł nam brak usług Google, port microUSB zamiast USB Typu C oraz zastosowanie przestarzałego Androida 9.0 Pie.

Podsumowując P40 Lite E gdyby nie brak dostępu do usług Google byłby najlepszym tanim smartfonem. Usługi Google da się doinstalować, ale nie jest to bezpieczne rozwiązanie.

Wszystkim osobom szukającym taniego smartfona polecamy rozejrzeć się za Moto G7, która coraz częściej trafia na różnego rodzaju promocje - lub sprzedawanego w tej samej cenie Xiaomi Redmi 8.