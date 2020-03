Huawei P40 Lite - test najciekawszego smartfona bez usług Google

Huawei P40 Lite to smartfon, który spokojnie mógłby kosztować 500 zł więcej. Niestety obecnie nawet za 999 zł nie jest urządzeniem godnym polecenia. Gdzie jest haczyk?

Huawei w zeszłym roku miał sporo problemów, a prawdziwe z nich dopiero się zaczynają. Chińczycy muszą na nowo odnaleźć się na rynku. Przypominamy, że w związku z posądzeniem o szpiegostwo oraz wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami, gigant stracił dostęp do wszystkich usług Google. Dodatkowo jakby problemów było mało kolejne firmy rezygnują ze stosowania infrastruktury sieciowej Huawei, podczas budowy swoich sieci 5G.

Chiński gigant stworzył nową strategię sprzedażową, która ma pozwolić utrzymać się na europejskim rynku. Huawei nie musi martwić się o swoją pozycję w Chinach, ponieważ w Państwie Środka usługi Google mają marginalne udziały w rynku. W innych krajach producent walczył będzie niską ceną, mocną specyfikacją techniczną oraz rozszerzeniem oferty akcesoriów.

Pierwszymi smartfonami, które wprowadzają nową wizję Huawei'a w życie są modele P40 Lite i P40 Lite E. Urządzenia te klasycznie już dla tego producenta zostały zaprezentowane jeszcze przed premierą ich flagowych odpowiedników.

Huawei P40 Lite wraz ze swoim słabszym bratem - P40 Lite E został zaprezentowany 4 marca 2020 roku na specjalnej konferencji prasowej, która została zorganizowana w Polsce. To właśnie nad Wisłą Huawei rozpoczyna ponowną ekspansję na rynku europy zachodniej.

P40 Lite i P40 Lite E to kolejne po flagowym modelu Mate 30 Pro smartfony z preinstalowanym systemem operacyjnym Android oraz usługami Huawei Mobile Services zamiast Google Mobile Services. Oznacza to, że na smartfonach nie znajdziemy żadnej aplikacji od wyszukiwarkowego giganta.

Huawei próbuje zrekompensować swoim klientom brak usług Google za pomocą niskiej ceny startowej, wartościowymi gratisami dodawanymi w przedsprzedaży oraz świetnym wsparciem technicznym.

Do redakcji równocześnie trafiły oba modele smartfonów. Dziś testujemy droższego Huawei'a P40 Lite.

Huawei P40 Lite - Specyfikacja techniczna Procesor: Kirin 810 (2 rdzenie, 2,27 GHz, Cortex A76 + 6 rdzeni, 1,88 GHz Cortex A55)

Układ graficzny: Mali-G52 MP6

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Maks. pojemność karty pamięci: 256 GB; format Huawei NM

Typ ekranu: Dotykowy, LTPS

Przekątna ekranu: 6,4 cala

Rozdzielczość ekranu: 2310 x 1080 (Full HD)

Zagęszczenie pikseli: 398 ppi

Rozdzielczość aparatu - tył: 2.0 Mpix, 48.0 Mpix, 8.0 Mpix - szerokokątny, 2.0 Mpix - macro

Rozdzielczość aparatu - przód: 16.0 Mpix - do selfie

Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.4 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.0 - przedni obiektyw

Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa

Rozdzielczość nagrywania wideo: Full HD 1080p

Łączność: 4G (LTE), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS

Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci NanoSD - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci),Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Czytnik linii papilarnych: Na prawym boku

Czujniki: Akcelerometr, Światła, Zbliżenia

Ładowanie bezprzewodowe: Nie obsługuje

Dual SIM: Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM

Zainstalowany system operacyjny: Android 10 (EMUI 10)

Dodatkowe informacje: Funkcja szybkiego ładowania Super Charge, Skaner twarzy, USB OTG

Typ baterii: Litowo-polimerowa

Bateria: 4200 mAh

Wysokość: 159,2 mm

Szerokość: 76,3 mm

Grubość: 8,7 mm

Waga: 183 g

Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja Huawei'a P40 Lite wygląda bardzo zadowalająco. Podobnie wyposażony smartfon z usługami Google mógłby być o 400-500 zł droższy. Huawei zdecydował się na zastosowanie nowoczesnego procesora Kirin 810 wyprodukowanego w 7 nm procesie technologicznym. Nie zabrakło również 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB bardzo szybkiej wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Huawei P40 Lite w przeciwieństwie do tańszego modelu P40 Lite E posiada czytnik kart pamięci w formacie NM (Nano Memory). W chwili obecnej rozwiązanie to jest stosowane praktycznie tylko i wyłączenie przez chińskiego producenta. Powoduje to problemy z dostępnością kart pamięci, a ich cena do niskich również nie należy. Za 128 GB kartę pamięci NM zapłacimy około 220 zł. Odpowiednik w popularnym formacie microSD jest dwukrotnie tańszy.

Należy pochwalić Huawei'a za implementacje superszybkiego 40 W ładowania przewodowego. Takie rozwiązania rzadko widujemy w smartfonach za 1000 zł.

Warto nadmienić także, że Huawei P40 Lite posiada wbudowany moduł NFC, ale ze względu na brak usług Google nie wykorzystamy go do płatności zbliżeniowych za pomocą Google Pay.

Huawei P40 Lite - Cena

Brak dostępu do usług Google powoduje, że Huawei musi mocno zachęcać klientów do zakupu nowych smartfonów. Najłatwiej to zrobić poprzez solidne obniżenie ceny. Testowany przez nas Huawei P40 Lite w sprzedaży detalicznej kosztuje 999 zł. Dodatkowo decydując się na zakup w przedsprzedaży, która trwa do 25 marca możemy liczyć na wartościowy gratis w postaci opaski Huawei Band 4 Pro o wartości 299 zł. Dołączana jest ona do zestawu za symboliczną złotówkę.

Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych - pastelowej (testowanej przez nas), czarnej oraz zielonej. Każdy zainteresowany powinien znaleźć odpowiedni dla siebie wariant kolorystyczny.

Huawei P40 Lite - Zawartość zestawu

Huawei P40 Lite dostarczany jest w klasycznym, białym opakowaniu o niewielkich rozmiarach. Producent już na froncie pudełka chwali się własnym sklepem Huawei App Gallery. Niestety w środku zgrabnego opakowania nie możemy liczyć na bogaty zestaw sprzedażowy. Huawei dostarcza P40 Lite z 40 W ładowarką SuperCharge, przewodem USB Typu A do USB Typu C, podstawowym zestawem słuchawkowym oraz skróconą instrukcją obsługi. Brakuje nawet najprostszego etui, ale smartfon dostarczany jest z folią ochronną naklejoną na ekran.

Huawei P40 Lite - Wygląd i jakość wykonania

Huawei P40 Lite wygląda jak typowy smartfon ze średniej półki cenowej. Urządzenie to próbuje upodobnić się do flagowych modeli, co z daleka nawet mu się udaje. Po bliskim kontakcie szybko okazuje się jednak, że smartfon wykonany jest ze słabych materiałów.

Co ciekawe podczas jednoczesnych testów Huawei P40 Lite i P40 Lite E lepsze wrażenie zrobił na mnie tańszy model wyceniony na 699 zł.

Na froncie umieszczono wyświetlacz, w którego lewy górny róg wkomponowano przednią kamerkę do selfie. Nad ekranem znajduje się prawie niewidoczny głośnik do rozmów. Ramki nie są symetryczne. Dolna z nich jest nieco większa od pozostałych, ale nie przeszkadza to podczas użytkowania.

Tył urządzenia wykonany jest z plastiku, co czuć i widać. W przeciwieństwie do Huawei'a P40 Lite E model P40 Lite nie udaje, że został wykonany ze szkła. Huawei zastosował plastikowe plecki, które na dodatek nie są wykonane z najlepszego materiału. W kwestii wytrzymałości P40 Lite radzi sobie lepiej, niż mogłoby się wydawać. Testowany przez nas egzemplarz w kolorze pastelowym po kilku dniach użytkowania posiadał na pleckach jedno głębsze zadrapanie oraz kilka mikro-rysek. Nie uświadczymy problemów z nadmiernym palcowaniem się obudowy.

Huawei również w modelu P40 Lite nie mógł powstrzymać się od zastosowania holograficznych plecków. W naszym egzemplarzu dolna część jest biało-niebieska, a górna wpada w lekki fiolet. Znajdziemy na nich modną ostatnimi czasy kwadratową obudowę obiektywów. Aparat wystaje ponad obrys obudowy, przez co jest narażony na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Na dole znajdziemy logo producenta.

Ramka wykonana jest ze srebrnego, matowego plastiku, który posiada błyszczące krawędzie. Na górze umieszczono mikrofon systemu do redukcji hałasu z otoczenia. Z lewej strony znajduje się tacka na karty SIM/pamięci. Na dolnej krawędzi umieszczono złącze słuchawkowe Jack, port USB Typu C, mikrofon główny oraz głośnik.

Prawy bok jest najciekawszy. Umieszczono na nim przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Takie rozwiązanie znajdziemy między innymi w Galaxy S10e oraz starszych modelach Sony Xperia. Należy pochwalić czytnik linii papilarnych za szybkość i dokładność. Rozwiązanie to radzi sobie o wiele lepiej, niż czytnik linii papilarnych w ekranie, który posiadają testowane przez nas Samsungi Galaxy A51 oraz Galaxy A71.

Huawei P40 Lite - Wyświetlacz

Huawei przyzwyczaił nas, że w smartfonach ze średniej półki cenowej nie możemy liczyć na matrycę OLED. W P40 Lite zastosowano ekran LTPS IPS LCD, który jest bardzo podobny do tego znanego z Honor'a 20. Wyświetlacz posiada przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+ (2310 x 1080 pikseli), co przekłada się na zagęszczenie na poziomie 398 ppi.

O wyświetlaczu można powiedzieć wiele dobrego, ale z pewnością daleko mu do paneli znany ze smartfonów Galaxy A. Nawet zeszłoroczne modele Galaxy A40 i Galaxy A50 posiadają matryce plasujące się o co najmniej klasę wyżej.

Ekran P40 Lite jest bardzo porównywalny jakościowo do tego z tańszego modelu P40 Lite E. Główną, zauważalną już na pierwszy rzut oka różnica jest zwiększona rozdzielczość. Panel oferuje wysoką jasność maksymalną umożliwiająca pracę w świetle słonecznym. Odwzorowanie kolorów jest bardzo naturalne, co dla niektórych użytkowników może być ważna informacją.

Niestety P40 Lite nie posiada trybu Always-on ani diody powiadomień.

Huawei P40 Lite - Wydajność

W kwestii wydajności o Huawei P40 Lite można mówić jedynie w samych superlatywach. Smartfon ten pozytywnie wyróżnia się spośród wielu innych średniaków. Za wydajność odpowiada nowoczesny układ Kirin 810 wyprodukowany w 7 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że procesor charakteryzuje się nie tylko wysoką wydajnością, ale także niskim zapotrzebowaniem na energię.

Kirin 810 to ośmiordzeniowy procesor składający się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,27 GHz każdy oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 1,88 GHz. Za przetwarzanie obrazu odpowiada karta graficzna Mali-G56 MP6.

Na wysoką wydajność Huawei'a P40 Lite wpływają jednak jeszcze dwa niezwykle ważne czynniki. Po pierwsze smartfon nie posiada preinstalowanych usług Google, które są dosyć zasobożerne, a po drugie producent zdecydował się na zastosowanie super szybkiej pamięci masowej, której nie powstydziłyby się nawet kilkukrotnie droższe flagowce.

Huawei P40 Lite wykonuje wszystkie operacje w mgnieniu oka. Ani razu nie zdarzyło się, aby urządzenie zawiesiło się lub spowolniło.

Huawei'a P40 Lite przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych, które potwierdziły, że to wydajne urządzenie. Nie było to jednak łatwe ze względu na brak dostępu do usług Google oraz braki w bibliotece sklepu App Gallery.

Oto wyniki, jakie uzyskał Huawei P40 Lite:

3Dmark Sling Shot - 3268

Antutu - 303367

Androbench Zapis sekwencyjny - 831,05 MB/s; Odczyt sekwencyjny 580,18 MB/s

Dla porównania umieszczamy również rezultaty osiągnięte przez tańszego Huawei'a P40 Lite E:

3Dmark Sling Shot - 1271

Antutu - 159828

Androbench Zapis sekwencyjny - 289,09 MB/s; Odczyt sekwencyjny 204,66 MB/s

Z nieznanych nam powodów nie byliśmy w stanie zainstalować aplikacji Geekbench 5.

Jak widać powyżej tańszy o 300 zł model - Huawei P40 Lite E jest znacznie mniej wydajny od testowanego przez nas P40 Lite.

Rewelacyjnie wypada wydajność wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1.

Huawei P40 Lite - Oprogramowanie

Oprogramowanie to najbardziej kontrowersyjny aspekt testowanego smartfona. P40 Lite podobnie, jak P40 Lite E oraz Mate 30 Pro nie posiada preinstalowanych usług Google. Jest to urządzenie pracujące pod kontrolą Androida w wersji AOSP (Android Open Source Project). Substytutem usług Google (GMS) jest platforma Huawei Mobile Services.

Oznacza to, że kupując Huawei'a P40 Lite po uruchomieniu urządzenia nie znajdziemy na nim żadnej aplikacji od Google, ani integracji z kontem Google.

W przypadku Huawei'a P40 Lite producent zdecydował się na wykorzystanie najnowszego dostępnego obecnie Androida w wersji 10 z autorską nakładką EMUI 10.

Podczas konfiguracji początkowej smartfon poprosi nas o stworzenie konta w Huawei Mobile Services - odpowiedniku usług Google z Chin. Rejestracja pozwoli uzyskać dostęp do autorskiego sklepu z aplikacjami App Gallery.

Po konfiguracji początkowej Huawei P40 Lite E przywita nas nakładą EMUI 10, która jest już znana z innych nowych modeli Huawei'a. Szybko okazuje się jednak, że w rzeczywistości interfejs użytkownika i oprogramowanie różnią się od tych zastosowanych na przykład w P30 Pro.

Na P40 Lite na próżno szukać aplikacji Google, przeglądarki Chrome czy Map. W zamian otrzymamy klawiaturę od SwiftKey, Microsoft News oraz kilka innych aplikacji. Co ciekawe brakuje preinstalowanej nawigacji.

O systemie operacyjnym Huawei P40 Lite i P40 Lite E oraz funkcjonowaniu Androida przygotowaliśmy specjalny materiał, który znajduje się tutaj.

Niestety prawda jest taka, że aby oprogramowanie Huawei'a P40 Lite było w pełni użyteczne należy zdecydować się na instalację usług Google na własną rękę. Przygotowaliśmy specjalny materiał, w którym pokazujemy, jak w kilku krokach doinstalować usługi Google. Link znajduje się tutaj. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie to nie jest do końca bezpieczne. Dodatkowo po aktualizacji systemu lub aplikacji może okazać się, że usługi Google przestaną działać. Co ważne Huawei poinformował, że nie będzie anulował gwarancji urządzeniom, które mają dograne usługi Google.

Huawei P40 Lite - Aparat

Huawei dał ponieść się modzie na stosowanie coraz większej ilości obiektywów w smartfonie. W kwadratowej obudowie aparatu Huawei'a P40 Lite zastosowano cztery matryce. Główny aparat posiada rozdzielczość 48 MP, przysłonę f/1,8 oraz PDAF. Nie mogło zabraknąć modnego ostatnimi czasy obiektywu ultraszerokokątnego o rozdzielczości 8 MP z przysłoną f/2,4. Pojawiły się także dwie matryce o skromnej rozdzielczości 2 MP. Jedna z nich jest czujnikiem głębi, a druga odpowiada za zdjęcia makro.

Na jakość zdjęć wykonywanych przez Huawei'a P40 Lite ciężko narzekać. Porównując testowanego smartfona z innymi, podobnie wycenionymi modelami szybko okazuje się, że P40 Lite posiada jeden z najlepszych aparatów. Nie wolno zapominać, że w kwestii mobilnej fotografii Huawei od lat jest ekspertem.

Oczywiście nie oznacza to, że P40 Lite wykonuje zdjęcia niczym P30 Pro. Do poziomu znanego z flagowców jeszcze długa droga. Fotografie wykonywane za pomocą Huawei'a P40 Lite powinny w zupełności zadowolić przeciętnego użytkownika. Fani mobilnej fotografii z pewnością nie będą pocieszeni, ale nie dla nich został stworzony ten smartfon.

Niedoskonałości aparatów zastosowanych w Huawei'u P40 Lite są doskonale widoczne w słabych warunkach oświetleniowych. W nocy zdjęciom brakuje detali, a niektóre fotografie są rozmyte.

Standardowo już w przypadku smartfonów od Huawei również P40 Lite nie może pochwalić się świetną jakością wideo. Pomimo wydajnych podzespołów smartfon jest w stanie nagrywać filmy jedynie w rozdzielczości Full HD i to przy zachowaniu zaledwie 30 klatek na sekundę.

Przednia kamerka posiada rozdzielczość 16 MP i zupełności wystarcza do okazjonalnego wykonywania selfie.

Huawei P40 Lite - Bateria

Huawei wyposażył model P40 Lite w dosyć sporą baterię o pojemności 4200 mAh. Dużo ważniejsza jest jednak obecność superszybkiego systemu ładowania Huawei SuperCharge o mocy 40 W. Rozwiązanie to pozwoli naładować smartfona od 0 do 70 procent w zaledwie 30 minut.

P40 Lite posiada dosyć wydajne, ale jednocześnie bardzo energooszczędne podzespoły. Dodatkowo Huawei słynie z agresywnego zarządzania pamięcią operacyjną, które pozwala oszczędzać baterię. W normalnym użytkowaniu Huawei P40 Lite jest w stanie wytrzymać bez ładowania dwie pełne doby. Czas pracy ekranu waha się wtedy od 5 do 7 godzin.

W przypadku, gdy zaczniemy wykorzystywać możliwości procesora Kirin 810 będziemy musieli naładować smartfona po około 5 godzinach grania w gry.

Przeglądając internet z wykorzystaniem łączności Wi-Fi możemy liczyć na około 11-12 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Huawei P40 Lite rozładował się po 12 godzinach i 24 minutach.

Huawei P40 Lite - Podsumowanie

Huawei P40 Lite podobnie jak jego tańszy brat P40 Lite E to świetne smartfony. Oba urządzenia posiadają wszystkie cechy, aby stać się hitami sprzedażowymi, ale również jedną wadę, której nie znajdziemy w żadnym konkurencyjnym smartfonie. Mowa o braku dostępu do usług Google'a, który powoduje, że w chwili obecnej nie można polecić zakupu Huawei'a P40 Lite.

Uboga biblioteka aplikacji, brak dostępu do usług Google, brak możliwości wykorzystania NFC to jedynie kilka z wielu problemów, z jakimi będą musieli zmierzyć się posiadacze Huawei'a P40 Lite.

Podczas testów Huawei'a P40 Lite doceniliśmy superszybki system ładowania, nowoczesne, wydajne i energooszczędne podzespoły oraz bardzo szybką pamięć masową.

Do gustu nie przypadł nam brak dostępu do usług Google, słabe jakościowo materiały wykorzystane do produkcji oraz czytnik kart pamięci w nietypowym formacie NM.

Podsumowując, dysponując budżetem wynoszącym około 1000 zł z pewnością nie znajdziemy wydajniejszego urządzenia, ale warto poświęcić szybką pamięć masową oraz procesor, aby uzyskać legalny dostęp do usług Google oraz szerokiej bazy aplikacji.

Zamiast Huawei'a P40 Lite rekomendujemy zakup droższego o 100 zł Xiaomi Redmi Note 8 Pro lub nieco tańszego Redmi Note 8T.