Huawei P50 Pro - jak zeszłoroczny flagowiec wypada w 2022 roku?

Po kilku miesiącach od chińskiego debiutu, Huawei P50 Pro trafia do sprzedaży w naszym kraju. Producent zmienił system operacyjnych z HarmonyOS na EMUI 12. Najnowszy przedstawiciel serii P to bezsprzecznie rewelacyjny smartfon, ale czy warto go kupić?

Huawei w lipcu 2021 roku zaprezentował flagowe smartfony z rodziny Huawei P. Mowa o modelach P50 oraz P50 Pro. Urządzenia z procesorami Qualcomm Snapdragon 888 4G/Kirin 9000 oraz systemem operacyjnym HarmonyOS trafiły do sprzedaży jedynie w Chinach. Teraz po półrocznym czasie oczekiwania na rynku zadebiutowały modele europejskie. Smartfony wyglądają identycznie i mają taką samą specyfikację techniczną. Różnicą jest system operacyjny - HarmonyOS 2.0 został zastąpiony przygotowanym dla europejskich konsumentów oprogramowaniem EMUI 12 z dostępem do usług Huawei Mobile Services.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do redakcji PCWorld trafił topowy przedstawiciel serii - Huawei P50 Pro w wersji z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej w kolorze Cocoa Gold. Jak zeszłoroczny fotosmartfon w wersji przygotowanej na rynek europejski poradzi sobie z najnowszymi smartfonami konkurencji? Czy brak dostępu do usług Google nadal jest tak dotkliwy jak jeszcze rok-dwa lata temu? Tego dowiesz się z naszej recenzji.

Zobacz również:

Huawei sięgnął po wyjątkowy procesor - Specyfikacja techniczna P50 Pro

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 4G Częstotliwość taktowania: (1 x 2,84 GHz Kryo 680; 3 x 2,42 GHz Kryo 680; 4 x 1,80 GHz Kryo 680) Układ graficzny: Adreno 660 Pamięć operacyjna: 8 GB Pamięć masowa: 256 GB Przekątna ekranu: 6,6 cala Typ ekranu: OLED Rozdzielczość: 2700 x 1228 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Aparat tylny: 50 MP (główny), 64 MP (peryskopowy teleobiektyw), 13 MP (ultraszerokokątny), 40 MP (czarno-biały) Aparat przedni: 13 MP Przysłona aparatu tylnego: f/1,8 (główny), f/3,5 (peryskopowy teleobiektyw), f/2,2 (ultraszerokokątny), f/1,6 (czarno-biały) Przysłona aparatu przedniego: f/2,4 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/60 fps Łączność: 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Złącza: USB Typu C Czytnik kart pamięci: Tak, NM Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Ładowanie przewodowe: 66 W Ładowanie bezprzewodowe: Tak (50 W) Wodoszczelność: Tak, certyfikat IP68 Dual SIM: Tak System operacyjny: EMUI 12 (oparte na Androidzie 11) Bateria: 4360 mAh Wysokość: 158,8 mm Szerokość: 72,8 mm Grubość: 8,5 mm Waga: 195 g Gwarancja: 24 miesiące

Jedno jest pewne - Huawei P50 Pro to flagowy smartfon. Co do tego nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Niestety ze względu na spore opóźnienie względu chińskiego debiutu mowa o modelu z zeszłoroczną specyfikacją techniczną. Dodatkowo Huawei nie ma dostępu do wszystkich podzespołów dostępnych na rynku, więc Huawei P50 Pro jest jedynym dostępnym na rynku smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 4G. Układ ten wydajnością nie różni się od klasycznego Snapdragona 888, ale zgodnie z nazwą nie posiada obsługi modemu sieci 5G.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Poza wydajnym procesorem P50 Pro oferuje rewelacyjny ekran OLED z zagięciem na krawędziach, 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB wbudowanej pamięci masowej, świetnie wykonaną obudowę oraz szybkie ładowanie przewodowe (66 W) i bezprzewodowe (50 W). Możemy również liczyć na w pełni wodoszczelną konstrukcję.

Nie wolno jednak zapomnieć, że od lat cechą charakterystyczną modeli z serii P jest aparat. Huawei P50 Pro wyposażono w cztery aparaty na pleckach - 50 MP aparat True-Chroma (kolorowy, f/1,8, OIS), 40 MP aparat True-Chroma (czarno-biały, f/1,6), 13 MP aparat ultraszerokokątny (f/2,2) oraz 64 MP teleobiektyw (f/3.5, OIS) z obsługą autofocusa. Całość wspierana jest przez rozbudowane oprogramowanie z zaawansowanymi trybami fotografii. Huawei P50 Pro obsługuje również nagrywanie w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę oraz nagrywanie z dwóch aparatów jednocześnie.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego EMUI 12 z dostępem do usług Huawei Mobile Services. Całość oparto na Androidzie 11.

Cena jest niestety typowo flagowa i zwala z nóg

Niestety pomimo braku obecności modemu 5G, Huawei P50 Pro należy do najdroższych flagowców. Sugerowana cena detaliczna została ustalona na poziomie 5499 zł. Decydując się na zakup w przedsprzedaży, która potrwa do 8 lutego 2022 roku w gratisie otrzymamy słuchawki Huawei Freebuds 4 o wartości 499 zł.

Huawei P50 Pro jest droższy od iPhone'a 13 Pro i jedynie minimalnie tańszy od iPhone'a 13 Pro Max i Samsunga Galaxy S21 Ultra. Konkurencja w segmencie ultrapremium jest bardzo duża. Czy P50 Pro mimo braku 5G i dostępu do usług Google będzie ciekawą alternatywą. O tym zadecydują głównie klienci.

Flagowiec z pełnym zestawem sprzedażowym pozytywnie zaskakuje

Huawei P50 Pro to aktualnie chyba jedyny flagowy smartfon, który dostarczany jest z pełnym zestawem sprzedażowym. Najnowsza propozycja chińskiego producenta przyjechała do nas w białym opakowaniu ze złotymi akcentami stylistycznymi, które zdradzają wersję kolorystyczną urządzenia.

Opakowanie Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na pudełku nie znajdziemy żadnych informacji dotyczących specyfikacji technicznej. Huawei umieścił jedynie logo AppGallery.

Po otwarciu opakowania czeka nas pozytywne zaskoczenie. W skład zestawu sprzedażowego wchodzi bowiem:

Smartfon z naklejoną folią ochronną

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Szybka ładowarka SuperCharge o mocy 66 W

Dedykowane etui

Skrócona instrukcja obsługi

Igła do wyjmowania dacki na karty SIM/NM

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Cieszy fakt, że producent nie zdecydował się na ograniczenie zawartości zestawu do smartfona i kabla USB. W pudełku znajdziemy szybki zasilacz SuperCharge z kompatybilnym kablem oraz świetnie dopasowane silikonowe etui, które dobrze zabezpiecza Huawei P50 Pro przed uszkodzeniami, a jednocześnie nie psuje jego wyglądu. Na dodatek sam smartfon posiada na ekranie preinstalowaną folię ochronną.

Dedykowane etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld Dedykowane etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld Huawei P50 Pro w etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Huawei P50 Pro to smartfon, który mu się podobać

Huawei zatrudnia świetnych projektantów, co nie zmieniło się od wielu lat. Dzięki nim również najnowszy Huawei P50 Pro wygląda świetnie i jest wykonany z jeszcze lepszych materiałów wykończeniowych. Smartfon składa się z dwóch tafli zagiętego szkła, które połączone w całość z wykorzystaniem połyskującej ramki z aluminium.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do testów dotarł do nas model w kolorze Cocoa Gold (złotym). Telefon prezentuje się niesamowicie elegancko i stylowo. Niestety plecki wykonano z błyszczącego szkła, które momentalnie zbiera wszelkiego rodzaj zabrudzenia i odciski palców.

Plecki Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Front niemalże w całości zajmuje spory ekran o przekątnej 6,6-cala z zagiętymi rogami. Wbudowano w niego kamerkę do selfie. Każdą krawędź ma identyczną grubość, a głośnik do rozmów i czujnik oświetlenia wbudowano w ramkę.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na górze urządzenia znajdziemy port podczerwieni, mikrofon oraz dodatkowy głośnik.

Dodatkowy głośnik fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dolną krawędź zagospodarowano na port USB Typu C, główny głośnik, mikrofon oraz tackę na karty SIM/NM.

Port USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przyciski do regulacji głośności oraz włącznik umieszczono na prawej krawędzi.

Chwilę warto poświęcić omówieniu panelu tylnego. Poza tym, że jest złoty i palcuje się od patrzenia posiada sporą wyspę z aparatami. W zasadzie mowa o dwóch okręgach połączonych ze sobą w elipsę. Moduł aparatów zauważalnie wystaje ponad obrys obudowy. Różnica ta jest niwelowana przez dedykowany pokrowiec.

Świetny ekran z niepotrzebnym zagięciem

Topowy smartfon w ofercie Huawei wyposażono w ekran OLED o przekątnej 6,6-cala z zagiętymi krawędziami. Jest to panel z możliwością wyświetlania miliardów kolorów o rozdzielczości 2700 x 1228 pikseli. Huawei zdecydował się na nietypową rozdzielczość plasującą się pomiędzy Full HD+, a QHD+.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran posiada możliwość odświeżania treści w 120 Hz oraz 300 Hz odświeżanie dotyku, które z pewnością ucieszy graczy. Panel oferuje również wysoką częstotliwość ściemniania PWM na poziomie 1440 Hz.

Wyświetlacz Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wyświetlacz Huawei P50 Pro to jeden z najlepszych paneli jakie spotkamy w smartfonach. Do tego elementu konstrukcji nie można mnie praktycznie żadnych zastrzeżeń. Jakość wyświetlanych treści jest idealna, kontrast nieograniczony, a jasność maksymalna odpowiednio wysoka. Z ekranem zintegrowano czytnik linii papilarnych, który działa błyskawicznie i jest dokładny.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Temperatura ekranu jest na bieżąco dostosowywana do otoczenia z wykorzystaniem dedykowanego czujnika temperatury połączonego z czujnikiem oświetlenia i zbliżeniowym.

Jedynym minusem wyświetlacza zastosowanego w Huawei P50 Pro jest zauważalne zagięcie ekranu, które w świetle słonecznym pogarsza czytelność ekranu na krawędziach.

Zagięcie ekranu Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Element ten poprawia stylistykę urządzenia, ale negatywnie wpływa na komfort korzystania z telefonu.

Wyświetlacz Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zeszłoroczne podzespoły dbają o rewelacyjną wydajność

Decydując się na Huawei P50 Pro otrzymamy wydajność, którą doskonale znamy z zeszłorocznych smartfonów takich jak Samsung Galaxy S21, Realme GT, Xiaomi Mi 11 czy Asus ZenFone 8. Oznacza to, że o prędkość działania nie będziemy musieli martwić się przez kilka najbliższych lat, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na rynku znajdziemy już szybsze modele.

Huawei sięgnął po doskonale znany nam procesor Qualcomm Snapdragon 888, ale w nietypowej wersji 4G. W praktyce różni się on jedynie zastosowanym modemem sieci komórkowej. Nadal mowa o układzie wyposażonym w jeden wydajny rdzeń Kryo 680 o taktowaniu 2,84 GHz, trzy wydajne rdzenie Kryo 680 o taktowaniu 2,42 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie Kryo 680 o taktowaniu 1,8 GHz.

Całość wspierana jest przez 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej. Taki zestaw ustępuje swoją wydajnością jedynie najnowszym modelom iPhone'a oraz pojawiającym się smartfonom z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Huawei P50 Pro to jeden z najszybszych telefonów jakie testowałem. Na moje wrażenia z użytkowania w dużej mierze wpływa system EMUI 12, o którym za chwilę.

Smartfon przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Poniżej znajdziesz rezultaty:

Geekbench 5: Single - 787; Multi - 2942

Geekbench 4: Single - 3588; Multi - 12069

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1852,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 750,23 MB/s

3DMark Wild Life - 5491

3DMark Wild Life Extreme - 1480

3DMark Sling Shot - 6904

3DMark Sling Shot Extreme - 5672

Telefon bez najmniejszego problemu radzi sobie z pracą z wieloma aplikacjami w tym samym czasie raz graniem w najbardziej wymagające gry.

EMUI 12 z HMS to wyjątkowo dojrzały ekosystem

Huawei P50 Pro w wersji europejskiej, podobnie jak Huawei Nova 9, pracuje pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego EMUI 12. Oprogramowanie to oparto na Androidzie 11 z dostępem do usług Huawei Mobile Services i zaprojektowano specjalnie pod kątem konsumentów z Europy. Dodatkowo EMUI 12 pisane jest specjalnie na smartfony Huawei, co pozytywnie wpływa na optymalizację i prędkość działania całego urządzenia.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

EMUI 12 to nowoczesny system operacyjny, który został rewelacyjnie zintegrowany ze specyfikacją techniczną Huawei P50 Pro oraz specjalnie zaprojektowanymi aplikacjami, których nie znajdziemy na urządzeniach konkurencji.

Oprogramowanie zainstalowane w Huawei P50 Pro idealnie pokazuje jak Huawei rozwinął swoje usługi na przestrzeni ostatnich dwóch lat. System operacyjny jest bardzo dopracowany, a z dnia na dzień w AppGallery pojawia się coraz więcej aplikacji dostosowanych do potrzeb polskich odbiorców. Aktualnie EMUI 12 na najnowszych smartfonach Huawei nie jest już zamiennikiem, a realną alternatywą dla smartfonów z Androidem i dostępem do usług Google.

EMUI 12 posiada mnóstwo przydatnych opcji i funkcji. Dokładniej z oprogramowaniem zapoznasz się w naszym materiale wideo.

Aparat - cecha kluczowa P50 Pro

Od początku istnienia serii Huawei P słynie z wysokiej jakości aparatów opracowanych we współpracy z firmą Leica. Nie inaczej jest w najnowszym modelu Huawei P50 Pro, który wprowadza jakość mobilnej fotografii na jeszcze wyższy poziom.

Huawei P50 posiada główny obiektyw o rozdzielczości 50 MP z funkcją łączenia 4 pikseli w 1 o przysłonie f/1,8 z optyczną stabilizacją obrazu. Do zdjęć portretowych wykorzystywany jest 40 MP aparat monochromatyczny, który również posiada funkcję łączenia pikseli. Obiektyw ten wyróżnia się jasną przysłona - f/1,6. Nie można zapomnieć o peryskopowym teleobiektywie o rozdzielczości 64 MP z funkcją łączenia pikseli oraz optyczną stabilizacją obrazu. Przysłona w tym konkretnym przypadku wynosi f/3,5. Całość uzupełnia 13 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2. Zestaw aparatów Huawei P50 Pro wspierany jest przez czujnik wielospektralny oraz diodę doświetlającą LED.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Najnowszy model z serii P od Huawei z miejsca stał się najlepszym fotosmartfonem. Urządzenie zostało przetestowane przez DxOMark i uzyskało oszałamiającą liczbę 144 punktów bijąc tym samym Xiaomi Mi 11, Huawei Mate 40 Pro, iPhone'a 13 Pro oraz Samsunga Galaxy S21 Ultra.

Huawei P50 Pro oferuje zdjęcia o bardzo dobrej jakości niezależnie od pory dnia, warunków oświetleniowych czy wykorzystywanego obiektywu. Szukając smartfona do zdjęć, na rynku nie znajdziemy lepszej propozycji.

Aparat opracowany we współpracy z firmą Leica pozytywnie zaskakuje stabilizacją obrazu, niskim poziomem szumów, bardzo szerokim zakresem dynamiki, dobrze dobranym balansem bieli oraz świetnie działającym trybem nocnym.

Podczas testów nie zauważyłem większych wad. Aparat ma czasami problem z ostrzeniem w nocy, ale w ułamkach sekund sam naprawia swój błąd. Większą wadą może być obraz w podglądzie, który jest znacznie gorszy od finalnej fotografii. Wszystko w związku z koniecznością przetworzenia zdjęcia po jego wykonaniu.

Poniżej przykładowe zdjęcia w dzień:

Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - obiektyw ultraszerokokątny fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 3,5x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 10x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 10x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 3,5x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 100x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - obiektyw ultraszerokokątny fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 3,5x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 10x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w dzień - zoom 100x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Huawei P50 Pro - selfie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

oraz w nocy:

Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - obiektyw ultraszerokokątny fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - zoom 3,5x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - zoom 10x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - zoom 100x fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com Huawei P50 Pro - zdjęcie w nocy - tryb nocny, 3,5x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Huawei P50 Pro - selfie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld.com

Bateria nie zawodzi, a ładowanie zaskakuje

Flagowe smartfony mają to do siebie, że nie trzymają na baterii najdłużej. Wszystko ze względu na rewelacyjne wyświetlacze, wydajne podzespoły oraz niezbyt pojemne akumulatory. W przypadku Huawei P50 Pro nie jest inaczej, ale smartfon ten pozytywnie wyróżnia się spośród swoich konkurentów. Dzięki obecności rewelacyjnie dopracowanego i zoptymalizowanego systemu operacyjnego EMUI 12 oraz braku modemu 5G możemy liczyć na zadowalające czasy pracy z dala od ładowarki.

Podczas normalnego użytkowania odłączałem smartfon od ładowarki w okolicach godziny 6:30. Wieczorem między 23, a 24 smartfon lądował przy moim łóżku z zapasem 15-20% baterii.

Czasy pracy ekranu w zależności od dnia wahały się od 4,5 do około 6,5 godzin. Jak na flagowe urządzenie z najwyższej półki to zadowalające rezultaty.

Sprawdziłem jak Huawei P50 Pro wypadł w naszym teście odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone). Smartfon rozładował się po 13 godzinach i 37 minutach. To dobry wynik. Huawei P50 Pro wypada podobnie do innych flagowców z 2021 roku.

Ogniowo o pojemności 4360 mAh wspiera szybkie, 66 W ładowanie przewodowe oraz 50 W ładowanie bezprzewodowe. Ładowanie do pełna z wykorzystaniem dołączonej do zestawu ładowarki trwa poniżej pół godziny, a szybkie doładowanie do 50% zaledwie kilkanaście minut.

Ładowarka SuperCharge fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Flagowy smartfon bez Google - czy to może się udać?

Pomimo wielu przeciwności losu i sporym opóźnieniu, Huawei wprowadził do sprzedaży w naszym kraju swoje flagowe smartfony z rodziny Huawei P50. Co istotne po testach wiem już, że była to dobra decyzja. Najnowszy model P50 Pro to flagowiec z krwi i kości, który na dodatek oferuje najlepszy aparat fotograficzny na rynku. Oczywiście smartfon ten nie jest idealny, a brak usług Google i zaporowa cena zdyskwalifikują to urządzenie dla wielu konsumentów. Z drugiej strony jeżeli nie jesteś przywiązany do ekosystemu Google, a jednocześnie zależy Ci na możliwe najlepszym aparacie fotograficznym i flagowym smartfonie, Huawei P50 Pro będzie jak najbardziej odpowiednim wyborem.

Huawei P50 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów Huawei P50 Pro doceniłem wygląd i jakość wykonania, wysoką wydajność, szybkie ładowanie i wytrzymałą baterię, rewelacyjny aparat i bardzo dopracowany system operacyjny EMUI 12. Oczywiście nie obyło się bez kilku zgrzytów. P50 Pro w wersji europejskiej nie wspiera sieci 5G, co jest strzałem w kolano. Nie można również nie wspomnieć o braku dostępu do usług Google oraz obecności zeszłorocznego procesora. Pomijając te aspekty Huawei P50 Pro to rewelacyjny smartfon, który zadowoli nawet najbardziej wybrednych użytkowników.