Watch 2 to kolejny inteligentny zegarek od Chińskiego producenta, który obecnie popadł w spore tarapaty.

Huawei Watch 2 jest nieco mniej elegancki od pierwowzoru, ale w środku zaszły spore zmiany. Druga generacja smart zegarka od Huawei to spora poprawa w stosunku do oryginału. Na rynku znajdziesz wiele mniejszych, smuklejszych oraz ładniejszych smartwatchy, ale mało który może konkurować z Watch 2 pod względem wyposażenia. Nawet nowsze zegarki Watch GT wypadają na tym polu co najwyżej średnio.

Źródło: techadvisor

Opcjonalnie na pokładzie może znaleźć się łączność 4G LTE. Do dyspozycji masz także GPS, Wi-Fi i Bluetooth, wiec tak naprawdę Watch 2 może być całkowicie niezależny od smartfona. Szereg czujników zapewnia dogłębne śledzenie kondycji fizycznej, co pozwoli Ci na lepsze dostosowanie treningów do Twoich potrzeb.