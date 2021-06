Huawei Watch 3 Pro Elite - test topowego zegarka z HarmonyOS

Watch 3 Pro w wersji Elite to najdroższy i najlepiej wyposażony zegarek z HarmonyOS 2.0. Smartwatch od Huawei oferuje rewelacyjną specyfikację techniczną, świetne wykonanie oraz ciekawe funkcje. Czy warto wydać na niego aż 2399 zł?

Po długich miesiącach oczekiwania Huawei wprowadził na rynek pierwsze zegarki pracujące pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego HarmonyOS. Rodzina Huawei Watch 3 składa się z dwóch modeli dostępnych w czterech specyfikacjach. Niezależnie od wybranego wariantu należy wiedzieć, że nowe smartwatche nie są bezpośrednimi następcami poprzednich urządzeń z serii Huawei GT. To zupełnie nowe zegarki, które uzupełnią portfolio chińskiego producenta.

Huawei Watch 3 Pro Elite

Do redakcji PCWorld trafił najlepiej wyposażony Huawei Watch 3. Mowa o modelu Huawei Watch 3 Pro Elite. Jest to edycja, której koperta wykonana została z tytanu i ceramiki, a w zestawie otrzymujemy bransoletę oraz sportowy pasek silikonowy w kolorze czarnym. Czym zaskoczył mnie najnowszy zegarek od Huawei? Czy warto zapłacić za niego ponad 2000 zł?

Huawei Watch 3 Pro Elite - Specyfikacja techniczna

Waga: 64 g (bez paska) Materiały wykończeniowe: Koperta wykonana z ceramiki i tytanu Pasek: Szerokośc 22 mm, możliwość wymiany, domyślne paski w rozmiarze 140-210 mm Typ paska: Bransoleta, pasek silikonowy Przekątna ekranu: 1,43 cala Rozdzielczość ekranu: 466 x 466 pikseli; 326 PPI Parametry dodatkowe ekranu: AMOLED, czujnik nacisku, możliwość obsługi w rękawiczkach i z wykorzystaniem mokrej dłoni Bateria: 790 mAh Czas pracy na baterii: Do 5 dni w trybie Smart; Do 21 dni w trybie Ultra-long battery life Czas ładowania: Do 3 godzin System operacyjny: HarmonyOS 2,0 Pamięć masowa: 16 GB Pamięć operacyjna: 2 GB Wbudowany modem sieci komórkowej: Tak (LTE z eSIM) Wbudowany głośnik: Tak Wbudowany mikrofon: Tak Bluetooth: Tak, 5,2 Wi-Fi: Tak, 2,4 GHz NFC: Tak Nawigacja satelitarna: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Czujniki: Akcelerometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny, optyczny czujnik tętna, czujnik oświetlenia, barometr Wodoszczelność: Do 5 ATM Wymagania systemowe: Android 6,0 lub nowszy; iOS 9,0 lub nowszy; Aplikacja Huawei Health

Rodzina zegarków Huawei Watch to pierwsze urządzenia ubierane działające pod kontrolą HarmonyOS. Nowy system operacyjny wymusił na producencie zmianę podzespołów. Poprzednie zegarki Huawei pracowały pod kontrolą zamkniętego oprogramowania Lite OS, które nie wymagało wydajnego procesora i sporej ilości pamięci operacyjnej. HarmonyOS wygląda podobnie, ale jest bardziej zasobożerny oraz oferuje dostęp do autorskiego sklepu z aplikacjami AppGallery.

W obudowie zegarka Huawei Watch 3 Pro Elite znajdziemy 2 GB pamięci operacyjnej oraz 16 GB pamięci masowej. Testowany zegarek z kopertą w rozmiarze 48 mm posiada również wbudowany modem sieci komórkowej LTE zintegrowany z kartą eSIM. Ekran to panel AMOLED o przekątnej 1,43 cala.

Warto podkreślić, że Huawei Watch 3 Pro Elite posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik. Oznacza to, że możemy swobodnie przeprowadzać rozmowy telefoniczne. Nie zabrakło również GPS, GLONASS, Beidou oraz QZSS. Elementy te przydadzą się podczas śledzenia naszej aktywności fizycznej.

Huawei Watch 3 Pro Elite - Cena

Zegarki z rodziny Huawei Watch 3 to flagowe modele, które mają konkurować z Apple Watch Series 6 oraz Samsung Galaxy Watch 3. Za bazowy model Huawei Watch 3 Active zapłacimy 1699 zł. Za dodatkowe 100 zł możemy nabyć wersję Classic ze skórzanym paskiem.

Huawei Watch 3 Pro w wersji Classic wyceniono na 1999 zł. Testowana konfiguracja Huawei Watch 3 Pro Elite kosztuje aż 2399 zł. W zestawie otrzymujemy tytanową bransoletę oraz silikonowy pasek sportowy.

Zegarki Huawei Watch 3 zostały wycenione podobnie do konkurencji. Testowany Huawei Watch 3 Pro Elite jest o 100 zł tańszy od Apple Watch Series 6 z kopertą w rozmiarze 44 mm wykonaną z aluminium. Porównywalna wersja ze stali nierdzewnej z bransoletą to wydatek aż 3699 zł.

Porównanie to pokazuje, że Huawei Watch 3 Pro Elite jest drogim zegarkiem, ale patrząc na cennik konkurencji wypada całkiem atrakcyjnie.

Huawei Watch 3 Pro Elite - Zawartość zestawu

Huawei Watch GT 3 Pro Elite dostarczany jest w niewielkim, ale bardzo eleganckim opakowaniu. Na górze pudełka znajdziemy podobiznę urządzenie oraz nazwę modelu. Spodnia cześć zawiera najważniejsze informacje takie jak numer seryjny.

Huawei Watch 3 Pro Elite dostarczany jest w stylowym opakowaniu

Po otwarciu kartonika naszym oczom ukaże się elegancko zapakowany Huawei Watch 3 Pro Elite.

W skład zestawu wchodzi:

Zegarek Huawei Watch 3 Pro Elite z tytanową bransoletą

Dodatkowy, silikonowy pasek sportowy

Dodatkowe ogniwa do bransolety

Ładowarka magnetyczna na USB

Karta gwarancyjna

Karteczka z kodem QR do aplikacji Huawei Health

Zawartość zestawu nie rozczarowuje

Zestaw sprzedażowy jest bardzo bogaty. Poza samym zegarkiem otrzymujemy również dodatkowy pasek sportowy, który świetnie sprawdzi się na wszelkiego rodzaju treningach. Huawei zdecydował się również na magnetyczną ładowarkę bezprzewodową. Brak zasilacza nie powinien nas dziwić - nie znajdziemy go również w konkurencyjnych zegarkach.

Huawei Watch 3 Pro Elite z dodatkowym paskiem sportowym

Huawei Watch 3 Pro Elite - Wygląd i jakość wykonania

Huawei Watch 3 Pro Elite wykonany jest w całości ze szlachetnych materiałów. Producent sięgnął po szafirowe szło na ekran, tytanową kopertę oraz ceramiczne plecki. Całość uzupełnia nowa koronka z haptyczną reakcją zwrotną.

Huawei Watch 3 Pro Elite z tytanową bransoletą

Zegarek Huawei Watch 3 Pro Elite to jeden z największych modeli dostępnych na rynku. Mówimy bowiem o smartwatchu z kopertą w rozmiarze aż 48 mm.

Huawei Watch 3 Pro Elite

Producent postawił na klasyczny design. Na szczycie znajdziemy okrągłe szkło z cyferblatem. Na rogach posiada delikatne zagięcie, które ciekawie odbija padające światło.

Huawei Watch 3 Pro Elite Napis Huawei na bransolecie

Na prawej stronie znajdziemy koronkę oraz dodatkowy przycisk. Nieco niżej umieszczono głośnik. Na przeciwległej krawędzi znalazło się miejsce dla mikrofonu.

Na spodzie znajdziemy ceramiczne plecki z sensorami służącymi do pomiaru tętna oraz temperatury skóry.

Ceramiczny spód zegarka - widoczne czujniki do pomiaru aktywności fizycznej i monitorowania zdrowia

Producent zadbał nawet o najdrobniejsze szczegóły - na koronce znajdziemy subtelny napis Huawei Watch. Zegarek wygląda rewelacyjnie i jest niezwykle uniwersalny.

Koronka, przycisk oraz głośnik

Warto dodać, że Huawei Watch 3 Pro Elite pozwala na zastosowanie klasycznych pasków o średnicy 22 mm. Podczas testów chętnie używałem bransolety, a na treningi zakładałem pasek sportowy.

Tytanowa bransoleta

Wymiana trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund.

Ogniwa pozwalające na zmianę rozmiaru bransolety

Silikonowy pasek jest elastyczny i posiada spore możliwości dostosowania rozmiaru. Pochwalić należy go również za dwie prowadnice utrzymujące pasek na miejscu podczas treningu. Sportowa opaska nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych na skórze. Częste mycie pod bieżącą wodą nie spowodowało odbarwienia się.

Huawei Watch 3 Pro Elite z silikonowym paskiem

Huawei Watch 3 Pro Elite jest dosyć ciężki. Sama koperta waży 64 g. Poniżej porównanie rozmiarów do 40 mm Apple Watch Series 5 z dodatkową obudową ochronną.

Huawei Watch 3 Pro Elite I Apple Watch Series 5 (40 mm) - porównanie wymiarów Huawei Watch 3 Pro Elite I Apple Watch Series 5 (40 mm) - porównanie wymiarów

Huawei Watch 3 Pro Elite - Wyświetlacz

Huawei Watch 3 Pro Elite otrzymał ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie na poziomie 326 PPI, co oznacza, że piksele nie są widoczne gołym okiem. Wyświetlacz posiada wysoką jasność maksymalną na poziomie 1000 nitów. Zintegrowano go z nową warstwą dotykową, która pozwala na komfortową obsługę w deszczu lub w momencie, gdy nosimy rękawiczki.

Wyświetlacz zegarka Huawei Watch 3 Pro Elite

Nie zabrakło również funkcji Always-on-Display, a sporą powierzchnię ekranu wykorzystamy do wyświetlania wielu ilości informacji w tym samym czasie.

Ekran w trybie Always-on-Display

Wyświetlacz to klasa sama w sobie. Panel jest rewelacyjnej jakości i spokojnie może konkurować z Apple Watch Series 6 oraz Samsung Galaxy Watch 3.

Duży ekran pozwala na wygodne wprowadzanie tekstu z wykorzystaniem klawiatury QWERTY.

Pełnoekranowa klawiatura QWERTY

Huawei Watch 3 Pro Elite - Oprogramowanie i wydajność

Rodzina zegarków Huawei Watch 3 to pierwsze urządzenia ubierane korzystające z autorskiego systemu operacyjnego HarmonyOS. Na szczęście mamy dobrą wiadomość - oprogramowanie wygląda i działa bardzo podobnie do systemu Lite OS znanego z poprzednich modeli zegarków Huawei Watch.

HarmonyOS wymusił na producencie zastosowanie lepszych parametrów technicznych, które przykładają się na płynniejszą pracę i atrakcyjniejsze stylistycznie animacje.

Nowy system operacyjny łączy najlepsze cechy Lite OS oraz Wear OS. Całość jest prosta w obsłudze, otrzymała dostęp do aplikacji firm trzecich, a na dodatek nadal oferuje zadowalające czasy pracy na baterii.

Ekran domowy wyświetla wybraną przez użytkownika tarczę. Przesuwając palcem w lewo otrzymamy szybki dostęp do pogody. Po przesunięciu w prawo sprawdzimy podsumowanie naszej aktywności, zmierzymy tętno, poziom tlenu we krwi oraz temperaturę skóry. Producent pozwala na swobodne dostosowanie wybranych opcji do naszych potrzeb.

Interfejs użytkownika w HarmonyOS

Klikając w koronkę przejdziemy do menu głównego. Znajdziemy na nim wszystkie aplikacje zainstalowane na zegarku. Menu wyświetla się w formie siatki, ale możemy łatwo wrócić do wyglądu listy.

Dolny przycisk jest programowalny i domyślnie uruchamia aplikację treningową.

System jest bardzo intuicyjny. Wystarczy zalewie kilka minut, aby zapoznać się z jego działaniem. Użytkownicy poprzednich zegarków firmy Huawei nie będą musieli zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Interfejs użytkownika w HarmonyOS

HarmonyOS jest stale aktualizowany. Podczas testów zegarek otrzymał dwie aktualizacje oprogramowania, które wyeliminowały wiele irytujących błędów (utratę sygnału z GPS, problemy z łącznością z iPhone'm, błąd przy uruchomieniu AppGallery).

Cała seria Huawei Watch 3 posiada funkcję wykrywania upadku oraz opcję powiadomiania służb ratunkowych. To rozwiązanie, które może uratować nasze życie.

Wykrywanie upadków

Zegarek oferuje również dostęp do mnóstwa tarczy, a w aplikacji AppGallery na Androida możemy tworzyć własne, interaktywne kompilacje.

Huawei Watch 3 Pro Elite - AppGallery

Seria zegarków Huawei Watch 3 otrzymała dostęp do sklepu z aplikacjami AppGallery. Pozwala on rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania. W chwili obecnej baza programów jest skromna, ale powiększa się z dnia na dzień. Niestety w AppGallery nie znajdziemy aplikacji od Google. Na próżno szukać też Facebooka czy Messengera.

Programy dostępne w AppGallery

Programy dostępne w AppGallery

Huawei Watch 3 Pro Elite - Aplikacja na smartfona i konfiguracja

Zegarek Huawei Watch 3 Pro Elite działa we współpracy ze smartfonami z Androidem oraz iOS. Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Huawei Health.

Huawei Heath na iOS pozwala zintegrować dane zdrowotne z Health Kit.

Rozwiązanie jest również powiązane z własnymi usługami Huawei Mobile Services. Do konfiguracji zegarka konieczne jest posiadanie konta Huawei ID, które możemy założyć z poziomu aplikacji.

W programie Huawei Health przechodzimy do zakładki Urządzenia > Dodaj i dotykamy opcję Zegarek wielofunkcyjny. Z listy wybieramy Seria Huawei Watch i czekamy, aż telefon odnajdzie nasz zegarek.

Aplikacja Huawei Health Dodawanie zegarka Proces konfiguracji aplikacji Huawei Health

Wybieramy serię Huawei Watch z HarmonyOS Parowanie zegarka z iPhonem

Po sparowaniu musimy zaakceptować warunki licencyjne i możemy zacząć korzystać z Huawei Watch 3 Pro Elite.

Konfiguracja początkowa zajmuje zaledwie kilka minut i jest uproszczona do granic możliwości.

Z poziomu aplikacji Huawei Health zapoznamy się z najważniejszymi informacjami o zegarku. Sprawdzimy poziom naładowania baterii, naszej aktywności oraz zmienimy tarczę.

Informacje o zegarku w aplikacji Huawei Health Ustawienia zegarka w aplikacji Huawei Health

W ustawieniach możemy włączyć śledzenie snu TruSleep, przypomnienia o aktywności, monitorowanie pracy serca, automatyczny pomiar poziomu stresu, nasycenia tlenu we krwi oraz pomiaru temperatury skóry na nadgarstku.

Każda z wyżej wymienionych funkcji działa bez najmniejszych zastrzeżeń. Zegarek świetnie radzi sobie z monitorowaniem funkcji zdrowotnych oraz śledzeniem naszej aktywności podczas snu.

Funkcje zdrowotne

Podczas testów nie miałem również problemów z przekazywaniem powiadomień ze smartfonów z Androidem oraz iOS.

Huawei Watch 3 Pro Elite - Funkcje sportowe

Huawei Watch 3 Pro Elite posiada rozbudowaną aplikację treningową, które niestety podobnie jak w poprzednich modelach ma kilka wad. Zacznijmy jednak od początku.

Pasek sportowy przydaj się na treningach

Oprogramowanie posiada spore możliwości śledzenia różnego rodzaju aktywności fizycznych. Do wyboru mamy:

Treningi biegowe (13 predefiniowanych kursów)

Bieg na dworze

Bieg na bieżni

Marsz na dworze

Marsz w pomieszczeniu

Rower na dworze

Rower stacjonarny

Pływanie na basenie

Pływanie na wodach otwartych

Wędrówka górska

Wędrówka piesza

Bieg przełajowy

Gra w golda

Jazda na nartach

Snowboard

Narciarstwo biegowe

Triathlon

Orbitrek

Trening dowolny (inny)

Dodatkowo producent przewidział jeszcze mnóstwo mniej popularnych treningów. W aplikacji możemy dodać kolejne opcje - np. karate, CrossFit czy boks. Każdy znajdzie trening odpowiedni dla siebie.

Podczas pierwszych dni Huawei Watch 3 Pro Elite miał problem ze złapaniem sygnału GPS, ale problem został rozwiązany po aktualizacji do oprogramowania w wersji 2.0.0.155.

Zegarek Huawei Watch 3 Pro Elite zabrałem na kilka treningów. Mowa o marszu w terenie, pieszej wędrówce, biegu w terenie oraz treningu na rowerku stacjonarnym. Wyniki zestawiłem z używanym przeze mnie na codzień Apple Watch Series 5.

Zestawienie to pokazało, że algorytmy Huawei znacząco się poprawiły. Podczas pieszej wędrówki Huawei Watch 3 Pro Elite zarejestrował dystans 7,33 km w czasie 1 godziny 19 minut i 54 sekund. Liczba spalonych kalorii wynosiła 402. Zegarek Apple Watch Series 5 zarejestrował w tym samym czasie 7,2 km, a liczba spalonych kalorii wynosiła 433. Jak widać rezultaty są porównywalne, a różnica jest bardzo niewielka.

Podsumowanie treningu Tempo na kilometr Wykresy aktywności Trasa zarejestrowana przez GPS w zegarku

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku biegania oraz jazdy na rowerze stacjonarnym.

Dużym minusem śledzenia aktywności z wykorzystaniem zegarka Huawei Watch 3 Pro Elite jest fakt, że danych nie da się wyeksportować do popularnych aplikacji treningowych.

Huawei Watch 3 Pro Elite - Bateria

Bateria nadal jest jedną z największych zalet zegarków od Huawei, ale różnica pomiędzy rezultatami osiąganymi przez konkurencję zauważalnie zmalała. Huawei Watch 3 Pro Elite ma ogromny (jak na smartwatcha) akumulator o pojemności 790 mAh. Według producenta pozwala on na do 5 dni pracy w trybie smartwatcha i do 21 dni pracy w trybie oszczędzania energii.

Huawei podkreśla, że korzystając z iPhone'a musimy liczyć się z czasem pracy wynoszącym do 2,5 dnia w trybie Smart.

Jak czasy pracy na baterii wyglądają w praktyce? Korzystając z zegarka w trybie Smart z 60 minutowym treningiem w ciągu dnia oraz aktywnym śledzeniem funkcji zdrowotnych zegarek rozładowuje się po 1,5 dnia (w przypadku połączenia z iPhone'm) lub 2 dniach (podczas korzystania ze smartfona z Androidem).

Huawei Watch 3 Pro Elite podczas ładowania

Dla porównania zegarek Apple Watch Series 5 wymaga ładowania codziennie wieczorem. W przypadku Huawei Watch 3 Pro Elite nie ma takiej potrzeby, a smartwatch w nocy monitoruje stan i jakość naszego snu.

Ładowarka magnetyczna łączy się z ceramiczną częścią obudowy

Niestety minusem jest ładowanie. Duża bateria spowodowała wzrost czasu potrzebnego na naładowanie zegarka. Producent deklaruje, ze od 0 do 100% Huawei Watch 3 Pro Elite ładuje się około trzech godzin. W praktyce rzadko kiedy podłączamy do ładowania całkowicie rozładowany zegarek. Średni czas potrzebny na naładowanie wynosi około 2 godzin. Konkurencyjne zegarki potrafią naładować się zauważalnie szybciej. Dodatkowo należy podkreślić, że Huawei Watch 3 Pro Elite znacząco nagrzewa się podczas ładowania. Odradzam zakładanie zegarka na rękę od razu po odłączeniu od ładowarki.

Huawei Watch 3 Pro Elite - Posumowanie

Huawei Watch 3 Pro Elite to zegarek, który trudno jednoznacznie ocenić. Z pewnością jest to jeden z ciekawszych modeli, ale przez wzgląd na wysoką cenę i charakterystyczny system operacyjny nie jest to smartwatch dla każdego.

Huawei Watch 3 Pro Elite z paskiem sportowym

Podczas testów doceniłem rewelacyjną jakość wykonania, świetny wygląd, dodatkowy pasek sportowy, dobrą baterię, świetnie działający zestaw głośnomówiący oraz dopracowane oprogramowanie.

Nie spodobał mi się brak systemu płatności zbliżeniowych, aplikacja treningowa, która nie pozwala eksportować danych, uboga baza programów w AppGallery, eSIM, które aktualnie nie działa w naszym kraju oraz bardzo wysoka cena startowa, która jest gwoździem do trumny.

Konkurencja w podobnej kwocie oferuje gorsze materiały wykończeniowe, ale znacznie większą funkcjonalność. Decydując się na Apple Watch otrzymamy mnóstwo aplikacji, lepszą integrację z telefonem oraz płatności Apple Pay. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zegarków od Samsunga, a na rynku dostępne są jeszcze tańsze modele z Wear OS (np. Oppo Watch), które również oferują więcej funkcji w o wiele niższej cenie.

Podsumowując zegarek Huawei Watch 3 Pro Elite to odpowiedni wybór dla konsumentów, którzy przede wszystkim patrzą na wygląd oraz jakość wykonania. W momencie, gdy funkcje smartwatcha schodzą na drugi plan, Watch 3 w wersji Pro Elite staje się bezkonkurencyjny.