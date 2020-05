Huawei Watch GT 2e - test sportowego smartwatch'a z wytrzymała baterią

Huawei Watch GT 2e idealnie łączy cechy zegarka sportowego oraz smartwatch'a. Dwa tygodnie czasu pracy na baterii, aplikacja treningowa oraz przekazywanie powiadomień to nie jedyne zalety tego urządzenia.

Huawei w dalszym ciągu podąża własnymi ścieżkami czego idealnym przykładem jest Watch GT 2e. Chińczycy co prawda eksperymentowali z systemem Android Wear oraz Wear OS, ale finalnie zdecydowali się na autorskie rozwiązanie Lite OS/Harmony OS.

Dzięki unikalnemu systemowi operacyjnemu smartwatch'e od Huawei'a nie posiadają największej wady tego typu urządzeń - krótkiej żywotności baterii.

Do redakcji trafił właśnie najnowszy model Huawei Watch GT 2e. To odmiana testowanego już przez nas Huawei Watch GT 2, która skierowana jest dla sportowców.

Huawei Watch GT 2e - Specyfikacja techniczna

Procesor : HiSilicon Hi1132

: HiSilicon Hi1132 Pamięć RAM : 16 MB

: 16 MB Pamięć wbudowana : 4 GB

: 4 GB Typ wyświetlacza : AMOLED

: AMOLED Przekątna wyświetlacza : 1,39 cala

: 1,39 cala Rozdzielczość wyświetlacza : 454 x 454 pikseli

: 454 x 454 pikseli Łączność : Bluetooth

: Bluetooth Nawigacja satelitarna : Tak

: Tak Zainstalowany system operacyjny : Lite OS

: Lite OS Czujniki : Akcelerometr, Barometr, Kompas, Pulsometr, Światła, Żyroskop

: Akcelerometr, Barometr, Kompas, Pulsometr, Światła, Żyroskop Rodzaje aktywności : Bieganie, Fitness, Jazda na rowerze, Marsz, Pływanie, Siłownia, Tryb wielodyscyplinowy

: Bieganie, Fitness, Jazda na rowerze, Marsz, Pływanie, Siłownia, Tryb wielodyscyplinowy Funkcje informacyjne : Alarm dźwiękowy, Budzik, Prognoza pogody, Stoper, Timer, Funkcje telefoniczne, Znajdź mój telefon, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Odrzucanie połączeń, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz. Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Monitorowanie tętna, Plany treningowe, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu

: Alarm dźwiękowy, Budzik, Prognoza pogody, Stoper, Timer, Funkcje telefoniczne, Znajdź mój telefon, Podgląd wiadomości, Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, Odrzucanie połączeń, Funkcje śledzenia aktywności, Krokomierz. Licznik spalonych kalorii, Monitorowanie snu, Monitorowanie stresu, Monitorowanie tętna, Plany treningowe, Pomiar czasu aktywności/treningu, Pomiar dystansu, Pomiar prędkości, Pomiar tempa, Pomiar wydajności i obciążenia organizmu, Powiadomienia o braku aktywności, Raporty z treningu Funkcje biegowe : Przygotowanie wydolnościowe, Treningi biegowe

: Przygotowanie wydolnościowe, Treningi biegowe Funkcje multimedialne : Samodzielny odtwarzacz MP3, Sterowanie aparatem, Sterowanie odtwarzaczem

: Samodzielny odtwarzacz MP3, Sterowanie aparatem, Sterowanie odtwarzaczem Budowa i wykonanie : Pierścień ze stali nierdzewnej, Szkło 3D

: Pierścień ze stali nierdzewnej, Szkło 3D Odporność : Odporność na wstrząsy

: Odporność na wstrząsy Wodoszczelność : 5 ATM

: 5 ATM Bateria : 455 mAh

: 455 mAh Czas pracy na baterii : do 14 dni normalnego użytkowania

: do 14 dni normalnego użytkowania Obwód nadgarstka : 140 - 210 mm

: 140 - 210 mm Typ paska : Pasek Sportowy

: Pasek Sportowy Kompatybilność z systemami : Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym

: Smartfony z systemem Android 4.4 lub nowszym, Smartfony z systemem iOS 9.0 lub nowszym Dodatkowe informacje : Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną

: Bezprzewodowa synchronizacja, Integracja z aplikacją mobilną Szerokość : 45,9 mm

: 45,9 mm Wysokość : 45,9 mm

: 45,9 mm Grubość : 10,7 mm

: 10,7 mm Waga: 43,5 g

Watch GT 2e posiada zaledwie 16 MB pamięci operacyjnej oraz 4 GB wbudowanej pamięci masowej na pliki. Do tego zegarek napędzany jest przez chip HiSilicon charakteryzujący się niską wydajnością. Te elementy w połączeniu z mało zasobożernym systemem operacyjnym powodują, że zegarek jest w stanie pracować nawet przez 14 dni bez konieczności ładowania.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Watch GT 2e posiada sporą liczbę wbudowanych funkcji śledzenia aktywności, którymi można sterować z poziomu aplikacji treningowej.

Jak na zegarek sportowy przystało nie zabrakło nawigacji GPS oraz pulsometru. Watch GT 2e posiada również świetnie działającą funkcję TrueSleep 2.0 do monitorowania snu.

Huawei Watch GT 2e - Cena

Huawei Watch GT 2e dostępny jest w jednym rozmiarze z 46 mm kopertą w trzech wersjach kolorystycznych - czerwonej, zielonej oraz czarnej. Cena detaliczna wynosi 699 zł. Oznacza to, że Watch GT 2e jest znacznie tańszy od swoich konkurentów - Galaxy Watch Active 2 kosztuje ponad 1000 zł, a najtańszy, 38 mm Apple Watch Series 3 999 zł. Testowany Watch GT 2e jest również o 200 zł tańszy od swojego protoplasty - modelu GT 2.

Zegarek Huawei Watch GT 2e można kupić również na Aliexpress, gdzie na kupujących czekają zniżki od ceny detalicznej. Od 13 maja 2020 roku zegarek kosztuje $127,99. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Huawei Watch GT 2e - Zawartość zestawu

Huawei Watch GT 2e dostarczany jest w niewielkim, ale bardzo eleganckim opakowaniu. Na górze opakowania znajdziemy podobiznę urządzenie oraz nazwę modelu. Spodnia cześć zawiera najważniejsze informacje takie jak numer seryjny urządzenia.

Po otwarciu opakowania naszym oczom ukaże się zegarek Huawei Watch GT 2e.

W skład zestawu wchodzi:

Huawei Watch GT 2e z silikonowym paskiem sportowym

Stacja dokująca do ładowania (magnetyczna) z wtykiem USB Typu C

Przewód USB Typu A do USB Typu C

Skrócona instrukcja obsługi

Niestety Huawei podobnie, jak inni producenci smartwatch'y i zegarków sportowych nie dodaje do Watch'a GT 2e nawet najprostszej 5 W ładowarki. W zasilacz musimy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Zegarek naładujemy również korzystając z portu USB w komputerze. Na szczęście nie będziemy musieli robić tego zbyt często.

Huawei Watch GT 2e - Wygląd i jakość wykonania

Huawei przyzwyczaił nas, że smartwatch'e jego produkcji są duże i rewelacyjnie wykonane. Nie inaczej jest z Watch GT 2e. Ten sportowy zegarek posiada kopertę o średnicy 46 mm. To w chwili obecnej jeden z największych zegarków tego typu dostępnych na rynku. Dla porównania największy Apple Watch posiada średnice mniejszą o 2 mm, a najmniejszy model jest o aż 8 mm mniejszy.

Jakość wykonania zegarka oraz materiałów, które użyto do jego budowy jest rewelacyjna. Huawei Watch GT 2e spokojnie może konkurować z o wiele droższymi konkurentami.

Do testów otrzymaliśmy czarną wersję kolorystyczną, która jest elegancka oraz niezwykle uniwersalna. Czarny pasek oraz ciemna koperta idealnie odnajdą się zarówno podczas spotkania biznesowego, jak i treningu na siłowni.

Front urządzenia zagospodarowany jest przez spory ekran z analogowym minutnikiem będącym jednocześnie ramką. Szkło jest lekko zaokrąglone na krawędziach.

Z prawej strony znajdziemy dwa przyciski, które służą do obsługi urządzenia. Górny pełni funkcję wstecz, a dolny można zaprogramować w celu szybkiego uruchomienia ulubionej aplikacji.

Z tyłu urządzenia znajdziemy miejsce dla czujników optycznych oraz magnetycznego złącza do ładowania.

Względem droższego Huawei Watch GT 2 zabrakło głośnika, który pozwoliłby na prowadzenie rozmów głosowych. Zmieniono również nieco mocowanie paska. Niestety nowy kształt paska utrudnia nieco ładowanie zegarka z wyświetlaczem u góry.

Silikonowy pasek jest elastyczny i posiada spore możliwości dostosowania rozmiaru. Pochwalić należy go również dwie prowadnice utrzymujące pasek na miejscu podczas treningu. Pasek nie wywołuje żadnych reakcji alergicznych na skórze. Częste mycie pod bieżącą wodą nie spowodowało odbarwienia się .

Huawei Watch GT 2e - Wyświetlacz

Huawei Watch GT 2e posiada okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39 cala oraz rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Identyczny panel zastosowano w droższym modelu Watch GT 2.

Podczas testów nie mogliśmy narzekać na jakość ekranu. Jasność maksymalna oraz wysoki kontrast umożliwiają bezpośrednią interakcję z urządzeniem nawet w pełnym świetle słonecznym. Dodatkowo ekran posiada funkcję adaptacyjnego dostosowywania jasności do otoczenia. Rozwiązanie to działa bardzo dobrze.

Zegarek Watch GT 2e posiada funkcję Always-On-Display, dzięki której urządzenie zawsze wyświetla aktualną godzinę. Uruchomienie tego rozwiązania spowoduje skrócenie czasu pracy zegarka z około 14 dni do 5-6 dni. Przy takiej żywotności baterii nie powinien być to problem.

Huawei Watch GT 2e - Oprogramowanie i wydajność

Huawei Watch GT 2e posiada bardzo słabe podzespoły co może budzić obawy o wydajność i funkcjonalność tego zegarka. Nic bardziej mylnego. Watch GT 2e pracuje pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego Lite OS zaprojektowanego specjalne dla urządzeń ubieranych Huawei'a.

System operacyjny to jeden z największych wyróżników testowanego smartwatch'a. Producent postawił na prostotę, intuicyjność, funkcje sportowe oraz długi czas pracy na baterii. W systemie Lite OS znajdziemy jedynie najważniejsze funkcje takie, jak sterowanie muzyką, aplikacja treningowa, pogoda i centrum powiadomień.

W kwestii oprogramowania testowanemu zegarkowi znacznie bliżej do konstrukcji Polar'a czy Garmina, niż Apple Watch'a oraz Galaxy Watch'a.

Huawei Watch GT 2e to w rzeczywistości zegarek hybrydowy. Urządzenie idealnie łączy funkcje klasycznego zegarka, smartwatch'a wyświetlającego powiadomienia z telefonu oraz zegarka sportowego oferując przy tym wszystkim imponujące czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Sam system operacyjny działa sprawnie, ale nie możemy liczyć na płynne animacje oraz przejścia. Zamiast nich otrzymujemy dopracowane funkcje takie, jak monitorowanie snu za pośrednictwem TrueSleep oraz rozbudowaną aplikację treningową, o której w dalszej części tekstu.

Niestety Huawei Watch GT 2e podobnie, jak inne zegarki pracujące pod kontrolą Lite OS nie posiada dostęp do sklepu z aplikacjami. Oznacza to, że nie możemy zainstalować Spotify czy mobilnej wersji Messengera.

Huawei Watch GT 2e - Aplikacja na smartfona i konfiguracja

Zegarek Huawei Watch GT 2e kompatybilny jest ze smartfonami z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4 Kitkat lub nowszej oraz iOS w wersji 9.0 lub nowszej. W przypadku Androida producent zaleca parowanie ze smartfonami posiadającymi co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej.

Sposób parowania zegarków Huawei uległ ostatnio zmianie. Huawei mocno skupia się obecnie na rozwojowi własnych usług Huawei Mobile Services (HMS), które od pewnego czasu są niezbędne do działania aplikacji Zdrowie, która łączy smartfona z zegarkiem.

Aby skonfigurować zegarek Huawei Watch GT 2e ze smartfonem z Androidem należy pobrać aplikację Zdrowie z Google Play lub Huawei AppGallery. Jeżeli posiadamy urządzenie bez preinstalowanych usług Huawei Mobile Services konieczne będzie pobranie aplikacji Mobile usługi Huawei.

W dalszych krokach należy zalogować się za pomocą ID Huawei oraz przejść przez prosty proces konfiguracji.

Usług Huawei Mobile Services nie trzeba instalować podczas parowania zegarka z urządzeniem pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego iOS. W tym przypadku wystarczy pobrać aplikację Zdrowie Huawei z App Store.

Aplikacja Zdrowie Huawei gromadzi dane zdrowotne oraz pozwala zarządzać zegarkiem z poziomu smartfona. Program wykorzystywany jest również do instalacji aktualizacji oprogramowania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zegarek Watch GT 2e nie posiada Wi-Fi, w związku z czym dane przesyłane są za pośrednictwem Bluetooth. Aktualizacja ważąca 170 MB przesyłana była na zegarek przez ponad 15 minut.

Sam wygląd aplikacji Zdrowie Huawei jest bardzo podobny do interfejsu użytkownika EMUI.

Huawei Watch GT 2e - Funkcje sportowe

Huawei Watch GT 2e to zegarek sportowy. Oprogramowanie treningowe wbudowane w smartwatch'a posiada wiele funkcji i jest w stanie monitorować wiele rodzajów aktywności.

Użytkownik może wybrać następujące tryby:

Bieganie w terenie

Bieganie na bieżni

Marsz w terenie

Marsz na bieżni

Kolarstwo

Rower stacjonarny

Pływanie na basenie

Otwarte wody

Wspinaczka

Wędrówka piesza

Bieg przełajowy

Triathlon

Orbitrek

Ergometr

Inne

Zegarek posiada również sporą ilość treningów w pomieszczeniach, co ucieszy osoby trenujące na siłowni.

Huawei Watch GT 2e umożliwia również dodanie jednego z 85 spersonalizowanych treningów. Po kliknięciu opcji dodaj w aplikacji treningowej pojawią się dodatkowe treningi takie, jak crossfit, boks, karate czy szermierka.

Podczas testów zwróciliśmy szczególną uwagę na funkcje sportowe Watch'a GT 2e. Zegarek przetestowaliśmy zarówno podczas treningu w pomieszczeniu - bieg na bieżni, jak i na zewnątrz. Dodatkowo wyniki porównaliśmy z Apple Watch Series 3 GPS+LTE oraz Samsungiem Gear Sport.

Na bieżni Huawei Watch GT 2e przetestowaliśmy podczas standardowego 60 minutowego biegu. Po ukończeniu treningu bieżnia informowała o przebiegniętym dystansie na poziomie 12,73 km. W tym samym momencie zegarek informował o przebiegniętym dystansie na poziomie 9,86 km. Dla porównania Apple Watch Series 3 zaraportował dystans 10,63 km, a Samsung Galaxy Gear 10,21 km. Żaden z zegarków nie korzystał z pozycjonowania za pomocą GPS. Test ten pokazuje, że algorytmy Huawei'a nie są zbyt dokładne podczas testów w pomieszczeniu.

W teście biegowym przeprowadzonym na zewnątrz wszystkie zegarki wypadły bardzo podobnie. W przypadku biegu na dystansie 13 KM odchyły pomiędzy testowanymi zegarkami wynosiły 100-200 metrów i znajdowały się w tolerancji błędu związanego z dokładnością systemu GPS.

Sprawdziliśmy również, jak zegarek radzi sobie z szacowaniem przebiegniętego dystansu w momencie utraty sygnału GPS - np podczas biegu w tunelu. W tym przypadku należy pochwalić zegarek Huawei'a. Watch GT 2e w momencie utraty sygnału GPS zaczyna mierzyć czas i po odzyskaniu sygnału szacuje średni czas przebiegnięcia pomiędzy oboma punktami.

Podsumowując funkcje biegowe Huawei Watch GT 2e sprawdzi się raczej jako zegarek do monitorowania naszej aktywności z wykorzystaniem nawigacji GPS. W przypadku treningów w pomieszczeniach zamkniętych jego dokładność jest nieco niższa, niż u konkurencji.

Huawei Watch GT 2e - Bateria

Bateria to zdecydowanie największa zaleta testowanego zegarka. Z Watch'em GT 2e możemy niemalże zapomnieć o ładowaniu. Dzięki energooszczędnym podzespołom, zoptymalizowanemu systemowi operacyjnemu oraz wyświetlaczowi AMOLED Huawei Watch GT 2e faktycznie jest w stanie wytrzymać na baterii 14 dni bez ładowania. Aby osiągnąć taki wynik musimy zrezygnować z treningów oraz funkcji Always-On-Display.

Włączenie ekranu Always-On-Display skróci czas pracy równo o połowę. Jeżeli dołączymy do tego codzienny 60 mintowy trening na bieżni zegarek poprosi o podłączenie do ładowania średnio co 5 dni. To rewelacyjny wynik. Żaden konkurencyjny smartwatch nie jest w stanie dorównać Huawei'owi, a nawet stricte sportowe zegarki Garmin'a, Polar'a czy Sunnto mają problem z osiągnięciem podobnych czasów pracy.

Zegarek ładuje się magnetycznie za pomocą dołączonej ładowarki, która posiada wbudowany port USB Typu C.

Huawei Watch GT 2e - Podsumowanie

Huawei Watch GT 2e to świetny smartwatch dla każdego użytkownika, który od dłuższego czasu myśli o zakupie takiego urządzenia, ale boi się codziennego ładowania zegarka. W przypadku Watch'a GT 2e dużo bardziej prawdopodobne jest, że po dwóch tygodniach użytkowania nie będziemy w stanie znaleźć ładowarki.

Testowany Watch GT 2e to bardzo udane uzupełnienie gamy modelowej smartwatch'y Huawei'a. Model ten idealnie wpasowuje się pomiędzy droższego Watch'a GT 2, a starszego Watch'a GT oraz Honor'a Magic Watch.

Podczas testów Huawei Watch GT 2e doceniliśmy niesamowite czasy pracy na baterii, wygląd i jakość wykonania, nieskomplikowane i intuicyjne oprogramowanie, a także przemyślaną aplikację na smartfona.

Nie spodobał się nam brak Wi-Fi, który znacząco wydłuża proces aktualizacji oprogramowania układowego oraz brak dostępu do sklepu z aplikacjami.

Podsumowując Watch GT 2e to odpowiedni wybór dla osób które poszukują smartwatch'a z podstawowymi funkcjami takimi, jak przekazywanie powiadomień ze smartfona, rozbudowanymi opcjami sportowymi oraz rewelacyjną baterią. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Watch GT 2e może się podobać.