Huawei Watch GT 3 Elite - elegancki design i świetna bateria

Watch GT 3 w wersji Elite to najdroższy i najlepiej wyposażony z najnowszych smartwatchy od Huawei. Oferuje on świetnie wykonaną kopertę, stylowy design oraz ciekawe funkcje, jednocześnie zachowując przy tym przystępną cenę. Czy warto go kupić?

Fot. Artur Tomala

Huawei nie zwalnia tempa i po tym jak postanowił wprowadzić na rynek pierwsze zegarki pracujące pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego HarmonyOS, przedstawia nam następną generację serii Watch. W sprzedaży pojawiły się aż 4 różne warianty, które różnią się od siebie kolorem, użytymi materiałami oraz specyfikacją techniczną.

Do redakcji PCWorld trafił najlepiej wyposażony z nich - Huawei Watch GT 3 Elite. Jest to model, którego koperta oraz bransoleta została wykonana ze stali nierdzewnej. Jak sprawdza się najnowszy smartwatch od Huaweii i czy jest wart swojej ceny?

Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Specyfikacja techniczna

Typ wyświetlacza AMOLED Przekątna wyświetlacz 1,43 cala Rozdzielczość wyświetlacza 466 x 466 px Łączność GPS, Bluetooth Czujniki Akcelerometr, barometr, magnetometr, pulsoksymetr (SpO2), termometr, żyroskop Funkcje informacyjne Alarm dźwiękowy, budzik, prognoza pogody, stoper Funkcje telefoniczne Znajdź mój telefon, kończenie połączeń, odbieranie i odrzucanie połączeń, rozmowy głosowe Funkcje śledzenia aktywności Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, monitorowanie snu, monitorowanie stresu, monitorowanie tętna, plany treningowe, pomiar czasu aktywności/treningu, pomiar wydajności i obciążenia organizmu, trening interwałowy, monitorowanie temperatury skóry Funkcje biegowe Przygotowanie wydolnościowe, treningi biegowe Funkcje multimedialne Funkcja zestawu głośnomówiącego, rozpoznawanie mowy, sterowanie aparatem ,sterowanie odtwarzaczem Pozostałe funkcje Alarm zgubienia telefonu, latarka, śledzenie cyklu menstruacyjnego Budowa i wykonanie Koperta z tworzywa sztucznego, koperta ze stali nierdzewnej, metalowy pasek Obwód nadgarstka 140 - 210 mm Typ i kolor paska Bransoleta, srebrny Kolor koperty Srebrny Dołączone akcesoria Ładowarka, dodatkowe ogniwa do bransolety Rozmiar koperty 46 mm Szerokość 45,9 mm Wysokość 45,9 mm Grubość 11 mm Waga około 43 g (sama koperta) Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Huawei Watch GT 3 Elite - Cena

Huawei Watch GT 3 to kolejna seria inteligentnych zegarków, która ma konkurować z takimi urządzeniami jak Apple Watch SE oraz Samsung Galaxy Watch 4. Bazowy model Huawei Watch GT 3 Active został wyceniony na 1099 zł, natomiast testowany przeze mnie Huawei Watch GT 3 Elite kosztuje 1399 zł.

Huawei Watch GT 3 Elite - Zawartość zestawu

Huawei Watch GT 3 Elite jest dostarczany w niewielkim, lecz eleganckim opakowaniu. Na górze pudełka można zauważyć podobiznę urządzenia i nazwę modelu. Od razu po jego otworzeniu naszym oczom ukaże się wyeksponowany Huawei Watch GT 3 Elite. Oprócz samego zegarka, wewnątrz znajdziemy także: dodatkowe ogniwa do bransolety, ładowarkę magnetyczną na USB oraz instrukcję obsługi.

Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Wygląd i jakość wykonania

Koperta Huawei Watch 3 Pro Elite została wykonana ze stali nierdzewnej, natomiast jej plecki z bliżej nieokreślonego przez producenta tworzywa. Po prawej stronie koperty znajdziemy koronkę z haptyczną reakcją zwrotną oraz dowolnie programowalny przycisk funkcyjny. Poniżej umieszczono także głośnik oraz mikrofon.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Model ten został stworzony dla tych, którzy cenią sobie klasyczny design - na szczycie koperty znajdziemy okrągłe szkło z cyferblatem, a wykonana ze stali nierdzewnej bloczkowa bransoleta dodatkowo uzupełnia elegancki charakter urządzenia. Natomiast na spodzie koperty znajdziemy sensory służące do pomiaru tętna, natlenienia krwi, temperatury skóry, jakości snu oraz poziomu stresu.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Szczególną uwagę na pewno przykuwa także wielkość tego zegarka, gdyż rozmiar koperty wynosi aż 46 mm. Rozmiar ten sprawia, że jest to jeden z największych smartwatch na rynku. Nie jest on jednak zbyt ciężki - sama koperta waży około 43 g.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Wyświetlacz

Huawei Watch GT 3 Elite posiada ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie na poziomie 326 PPI, co oznacza, że piksele nie są widoczne gołym okiem. Dodatkowym atutem z pewnością jest także funkcja Always-on-Display, która pozwala na nieprzerwane wyświetlanie informacji o czasie na ekranie zegarka.

Wyświetlacz świetnie spełnia swoje zadanie, dzięki czemu nie miałem żadnych problemów z widocznością wyświetlanych informacji. Panel jest rewelacyjnej jakości i spokojnie może konkurować z innym smartwatchami z podobnej półki cenowej.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Oprogramowanie i wydajność

Jak miało to miejsce z poprzednimi modelami z rodziny tych zegarków, Huawei Watch GT 3 Elite również działa w oparciu o autorski system operacyjny HarmonyOS. Dzięki wprowadzeniu nowego systemu, producent mógł sobie pozwolić na wykorzystanie i dopasowanie lepszych parametrów technicznych, a także optymalizację pod nie całego urządzenia.

Ekran domowy wyświetla wybraną przez użytkownika tarczę. Przesuwając palcem w prawo otrzymamy szybki dostęp do pogody, odtwarzacza muzyki oraz asystenta głosowego. Po przesunięciu w lewo sprawdzimy podsumowanie naszej aktywności lub jakości snu, a także zmierzymy tętno, poziom tlenu we krwi oraz temperaturę skóry. Nie są to jednak jedyne opcje, do jakich możemy uzyskać szybki dostęp - producent pozwala na swobodne ich dostosowanie.

Interfejs użytkownika w HarmonyOS

Poprzez kliknięcie koronki koperty można wywołać menu główne, gdzie znajdziemy wszystkie aplikacje zainstalowane na zegarku. Standardowo jest ono widoczne w formie siatki, lecz łatwo można zmienić ją na widok listy. Przycisk funkcyjny jest w pełni programowalny i można przypisać do niego dowolną aplikację zegarka (domyślnie jest to aplikacja treningowa).

Pomimo, że był to mój pierwszy raz z system HarmonyOS, nie miałem żadnych problemów z jego obsługą. Całość jest bardzo intuicyjna. Jeśli ktoś jest już użytkownikiem poprzednich zegarków firmy Huawei, z pewnością nie będzie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń.

Interfejs użytkownika w HarmonyOS

Huawei Watch GT 3 Elite - AppGallery

Huawei Watch GT 3, podobnie jak inne smartwatche z tej serii, posiada dostęp do sklepu z aplikacjami AppGallery, który dodatkowo rozszerza funkcjonalność urządzenia. Niestety jesteśmy ograniczeni jedynie do aplikacji producenta i innych wybranych firm trzecich - na próżno szukać tam Facebooka lub aplikacji od Google.

Programy dostępne w AppGallery Programy dostępne w AppGallery

Huawei Watch GT 3 Elite - Aplikacja i konfiguracja

Huawei Watch GT 3 Elite działa ze smartfonami z systemem HarmonyOS, a także Android oraz iOS. Zegarek komunikuje się z nimi z wykorzystaniem aplikacji Huawei Health, która pozwala na jego konfigurację oraz odczyt zebranych informacji. W przypadku korzystania z iOS, na plus jest także możliwość zintegrowania danych zdrowotnych z Health Kit.

Konfiguracja zegarka wymaga posiadania konta Huawei ID, które można założyć z poziomu aplikacji. Połączenie obu urządzeń jest bardzo proste i zajmuje zaledwie kilka minut. W programie Huawei Health przechodzimy do zakładki Urządzenia > Dodaj > Zegarek wielofunkcyjny > Seria Huawei Watch i czekamy na połączenie. Następnie wystarczy zaakceptować warunki licencyjne i gotowe.

Aplikacja Huawei Health wyświetla najważniejsze informacje o zegarku. Dzięki niej możemy sprawdzić poziom naładowania baterii, informacje o naszej aktywności, a także zmienić tarczę zegarka. Szczególnie przydatna jest zakładka ustawień, która pozwala na zarządzanie dodatkowymi funkcjami urządzenia, takimi jak: śledzenie snu TruSleep, przypomnienia o aktywności, monitorowanie pracy serca, automatyczny pomiar poziomu stresu, nasycenia tlenu we krwi oraz pomiaru temperatury skóry na nadgarstku.

Podczas testów skorzystałem z każdej z wymienionych funkcji i nie mam zastrzeżeń do żadnej z nich. Umieszczone w zegarku czujniki idealnie radzą sobie z monitorowaniem funkcji zdrowotnych oraz aktywności fizycznych.

Funkcje zdrowotne

Huawei Watch GT 3 Elite - Funkcje sportowe

Pomimo swojego eleganckiego i bardziej oficjalnego designu, Huawei Watch GT 3 Elite posiada rozbudowaną aplikację treningową. Do naszej dyspozycji otrzymujemy spore możliwości śledzenia różnego rodzaju aktywności fizycznych. Domyślnie mamy dostęp do następujących pozycji:

Treningi biegowe (13 predefiniowanych kursów)

Bieganie na dworze

Bieganie na bieżni

Marsz na dworze

Marsz na bieżni

Kolarstwo

Rower stacjonarny

Pływanie w basenie

Pływanie - wody otwarte

Skakanka

Wędrówka górska

Wędrówka piesza

Bieg przełajowy

Jazda na nartach

Snowboarding

Narciarstwo biegowe

Triathlon

Orbitrek

Ergometr

Trening dowolny (inny)

Nie są to jednak wszystkie dostępne treningi, gdyż w aplikacji można dodać kolejne i rozbudować tę listę. Dzięki takiemu rozwiązaniu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Istnieje jednak pewna wada, która może nie spodobać się użytkownikom popularnych aplikacji treningowych - wyeksportowanie danych, zebranych za pomocą Huawei Watch GT 3 Elite, nie jest możliwe.

Fot. Artur Tomala Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Bateria

Najbardziej zaskoczyła mnie długość pracy baterii na jednym ładowaniu. Według producenta, bateria wytrzymuje od 14 do 8 dni, w zależności od intensywności użytkowania. Na czas testów korzystałem ze wszystkich możliwych funkcji działających w tle, takich jak Always-on-Display, pomiar SpO2, tętno czy temperatury skóry, a także na bieżąco korzystałem z podglądu powiadomień oraz prognozy pogody. Zegarek rozładował się do 20% po 8 dniach, co uważam za bardzo zadowalający wynik.

Pomimo pozytywnego wyniku żywotności baterii, na minus muszę zaliczyć czas jej ładowania. Średni czas potrzebny na naładowanie wynosi około 2 godzin. Kolejnym minusem jest także fakt, że Huawei Watch GT 3 Elite znacząco nagrzewa się podczas ładowania. Osobiście odradzałbym zakładanie zegarka od razu po odłączeniu od ładowarki.

Fot. Artur Tomala

Huawei Watch GT 3 Elite - Podsumowanie

Największą zaletą Huawei Watch GT 3 Elite z pewnością jest jego elegancki design, który świetnie sprawdzi się w bardziej oficjalnym charakterze, a także podczas codziennego użytku. Oprócz tego, że będzie spełniać funkcje smartwatcha, można go również traktować jak stylowy dodatek do ubioru. Co jednak ważne, przy pierwszym kontakcie z Huawei Watch GT 3 Elite czuć, że jest to zegarek premium. Wykorzystanie stali nierdzewnej oraz płaskiej tarczy z przyjemnym zaobleniem z pewnością dodatkowo wpływa na komfort użytkowania.

Podczas testów doceniłem jakość wykonania i design, świetną baterię, a także dopracowane oprogramowanie. Na plus są także wbudowane czujniki, które idealnie radzą sobie z monitorowaniem funkcji zdrowotnych oraz aktywności fizycznych.

Fot. Artur Tomala

Jest jednak kilka rzeczy, które nie do końca mi się spodobały. Z pewnością zabrakło systemu płatności zbliżeniowych, który w dzisiejszych czasach gra szczególną rolę. Na minus także aplikacja treningowa, która nie pozwala wyeksportować danych oraz uboga baza programów w AppGallery.

Niestety na tle konkurencji nie jest to zadowalający wynik. W przypadku kupna Apple Watch otrzymamy mnóstwo aplikacji, lepszą integrację z telefonem oraz płatności Apple Pay. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zegarków od Samsunga, które - dzięki wprowadzeniu WearOS - oferują o wiele więcej.

Fot. Artur Tomala

Podsumowując zegarek Huawei Watch GT 3 Elite to odpowiedni wybór dla konsumentów, którym zależy przede wszystkim na elegancji i jakości wykonania. Jeśli funkcje smartwatcha mają być kwestią drugoplanową, a główną rolę ma grać wygląd urządzenia, Huawei Watch GT 3 w wersji Elite sprawdzi się idealnie.