Huawei Watch GT 3 Pro - smartwatch, który wpada w oko [RECENZJA]

Najnowszy smartwatch z rodziny Huawei przyciąga uwagę estetycznym designem z okrągła kopertą. Sprawdzamy, jakie ma możliwości i czy warto go nabyć.

Do momentu debiutu Huawei Watch GT 3 Pro, najdroższym i uznawanym za najlepszy smartwatch chińskiego producenta był model Huawei Watch GT 3 Elite. Jak pisał o nim Artur: to odpowiedni wybór dla konsumentów, którym zależy przede wszystkim na elegancji i jakości wykonania. Jeśli funkcje smartwatcha mają być kwestią drugoplanową, a główną rolę ma grać wygląd urządzenia, Huawei Watch GT 3 w wersji Elite sprawdzi się idealnie. Czy w nowej propozycji Huawei będzie inaczej? Sprawdzamy!

Huawei Watch GT 3 Pro - Specyfikacja techniczna

Typ wyświetlacza AMOLED Przekątna wyświetlacz 1,43 cala Rozdzielczość wyświetlacza 466 x 466 px (gęstość 326 ppi) Łączność GPS, Bluetooth 5.2, A2DP, LE Czujniki Akcelerometr, barometr, kompas, pulsoksymetr (SpO2), termometr, żyroskop Funkcje informacyjne Alarm dźwiękowy, budzik, prognoza pogody, stoper Funkcje telefoniczne Znajdź mój telefon, kończenie połączeń, odbieranie i odrzucanie połączeń, rozmowy głosowe Funkcje śledzenia aktywności Automatyczne wykrywanie czasu odpoczynku, monitorowanie snu, monitorowanie stresu, monitorowanie tętna, plany treningowe, pomiar czasu aktywności/treningu, pomiar kroków, pomiar wydajności i obciążenia organizmu, trening interwałowy, monitorowanie temperatury skóry Funkcje multimedialne Funkcja zestawu głośnomówiącego, rozpoznawanie mowy, sterowanie aparatem, sterowanie odtwarzaczem Pozostałe funkcje Alarm zgubienia telefonu, latarka, śledzenie cyklu menstruacyjnego Budowa i wykonanie Koperta ceramczna, ceramiczny pasek Typ i kolor paska Bransoleta, biały Kolor koperty Biała ze złotą obwódką Dołączone akcesoria Ładowarka, dodatkowe ogniwa do bransolety Rozmiar koperty 46,6 mm Szerokość 46,6 mm Wysokość 46,6 mm Grubość 10,99 mm Waga 50 g Gwarancja 12 miesięcy

Huawei Watch GT 3 Pro - Cena

Huawei Watch GT 3 Pro zalicza się do wyższej półki cenowej. W dniu premiery dostępne są dwie wersje. Classic - z tytanową kopertą oraz Elite - z kopertą ceramiczną. Ich ceny prezentują się następująco:

Classic - 1999 zł

Elite - 2399 zł

W poniższym materiale opisujemy wersję Elite.

Huawei Watch GT 3 Pro - Zawartość zestawu

W eleganckim białym pudełku znajdziemy zegarek z piankowym wypełnieniem bransoletki, ładowarkę magnetyczną z USB oraz dodatkowe ogniwa do bransolety wraz ze specjalnym śrubokrętem. Jest tam także trochę papierów - niewielka instrukcja w kilkunastu językach, gwarancja oraz karta z kodem kreskowym do pobrania aplikacji Zdrowie z AppGallery.

Fot. H Tur/PC World

Samo pudełko określiłbym jako "elegancko stonowane" - umieszczony na nim tylko zdjęcie smartwatcha z nazwą modelu na górze oraz informacją o HarmonyOS na dole.

Fot. H Tur/PC World

Fot. H Tur/PC World

Huawei Watch GT 3 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Choć koperta smartwatcha wygląda jak wykonana z tworzywa sztucznego, jest to ceramika w eleganckim białym kolorze. Jak podaje producent - została ona wypolerowana w specjalnej technologii, dzięki czemu wygląda tak estetycznie. I nie ukrywam - robi wrażenie. Ponadto, bardziej technicznie rzecz ujmując, jest nierdzewna oraz odporna na wysokie temperatury. Wyświetlacz wykonany z wysoce odpornego na zarysowania szkła szafirowego, otacza złota obwódka, dodając zegarkowi elegancji. Z tyłu znajduje się czujnik, odpowiedzialny za wszelkie pomiary.

Fot. H Tur/PC World

Po prawej stronie koperty umieszczone zostały dwa przyciski (górny to obrotowa koronka), a pod nimi znajduje się wylot głośnika i mikrofon.

Fot. H Tur/PC World

Jeśli chodzi o sam pasek, na ręce sprawdza się znakomicie i jest wygodny - nie obciera skóry. Wielkość paska można w łatwy sposób zmienić, usuwając lub dodając ogniwa, W zestawie otrzymujemy cztery. Proces zmiany jest bardzo prosty - każde ogniwo łączy się dwoma małymi "szpilkami" z uchwytem bransolety. Śrubokrętem wyjmujemy szpilki lub dociskamy je w celu dołączenia kolejnego ogniwa.

Fot. H Tur/PC World

Huawei Watch GT 3 Pro - Wyświetlacz

Podobnie jak i u poprzednika, także w tym modelu Huwaei zastosowało wyświetlacz AMOLED. Ma on szerokość 1,43", czyli dość sporą jak na tego typu urządzenie. Rozdzielczość wynosząca 466 x 466 pikseli umożliwia osiągnięcie gęstości 326 ppi, co przekłada się na bardzo czysty, wyraźny obraz. Nie ma tu jednak żadnych filtrów antyodblaskowych, dlatego korzystanie z urządzenia w pełnym słońcu jest mało komfortowe - aby w takie sytuacji coś przeczytać, trzeba osłonić ekran przed światłem.

Fot. H Tur/PC World

Huawei Watch GT 3 Pro - Oprogramowanie i wydajność

Jak wspomniałem, mamy na pudełku informację o HarmonyOS. Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia, musimy sparować go z telefonem, na którym została zainstalowana aplikacja Zdrowie. Jest ona dostępna zarówno w AppGallery, jak i sklepie Google Play Store - dzięki załączonemu kodowi kreskowemu wystarczy tylko szybki skan i już jest się w miejscu jej pobrania. Po zainstalowaniu należy sparować telefon i gotowe, nie trzeba na nim niczego konfigurować ręcznie. Automatycznie synchronizuje datę oraz czas, a także lokalizację. Na tą ostatnią musimy wyrazić zgodę i zalecam to zrobić, ponieważ znajomość lokalizacji jest wymagana do aktualizacji pogody oraz prawidłowego obliczania dystansu.

Więcej o Zdrowiu w dalszej części tekstu, teraz przyjrzyjmy się, co mamy w oprogramowaniu samego zegarka. Widok główny to oczywiście tarcza - która bardzo mi się spodobała. Jeśli ktoś ma inne zdanie, wówczas możesz zmienić ją za pośrednictwem aplikacji. Tarcza jest nie tylko ozdobna, ale również funkcjonalna - naciśnięcie każdego z elementów przenosi nas do poszerzonych informacji na powiązany z nim temat. Przykładowo - po dotknięciu temperatury można sprawdzić prognozę pogody na kolejne godziny. Gdy przesuniemy palcem w prawo na tarczy głównej, przechodzimy do wyników pomiarów EKG, serca, statystyk dziennych, fazy księżyca oraz statystyk związanych ze snem.

Fot. H Tur/PC World

Fot. H Tur/PC World

Przesuwają palcem w lewo zyskujemy szybki podgląd czasu oraz pogody, a do góry - wszystkie ustawienia, zaczynając od tarczy, poprzez Always on display idąc, a kończąc na osuszaniu zegarka. Choć jest on wodoodporny (ATM 30), nie zaleca się, aby był mokry bez potrzeby. Jeśli z tarczy skierujemy się w dół, mamy tam wszelkie powiadomienia. Do zaawansowanej nawigacji korzystamy z bocznych przycisków, służą one także do szybkiego dostawania się w wybrane miejsca. Górny, czyli koronka, do przejście do aplikacji HarmonyOS. Mamy tu m.in. latarkę, kompas, mapy Petal, minutnik czy kontakty. Co ważne - niektóre z nich należy najpierw pobrać poprzez aplikację Zdrowie. Wciśnięcie dolnego przycisku daje nam dostęp do funkcji związanych z aktywnościami sportowymi.

Fot. H Tur/PC World

Opcji ogólnie jest bardzo dużo i potrzeba czasu, aby się do nich przyzwyczaić. Ale warto to zrobić. Oprogramowanie na pokładzie spełni wymogi nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Jest tu nawet jeden utwór muzyczny, dzięki czemu można w dowolnej chwili sprawdzić, jak sprawuje się miniaturowy głośniczek.

Huawei Watch GT 3 Pro - Aplikacja i konfiguracja

Wspomniałem o aplikacji Zdrowie. To właściwie centrum wszystkich urządzeń wearables od Huawei. Znajdziemy tam dosłownie każdą statystykę - snu, kroków, aktywności podczas ćwiczeń fizycznych, zmiany wagi etc. Wyniki można zobaczyć zarówno jako dzienne, jak i w innych okresach - tygodniowe, miesięczne oraz roczne. Wypada dodać, że wszystkie pomiary wykonywane są przy użyciu technologii TruSeen 5.0+. Smartwatch Huawei ma na oku tętno, poziom utlenienia krwi (SpO2), rytm oddychania czy cykl menstruacyjny. To bardzo praktyczne, a regularne sprawdzanie wyników może wcześniej dać sygnał o pojawiających się chorobach. Pamiętajmy jednak o tym, o czym ostrzega Huawei na opakowaniu: nie jest to urządzenie medyczne. Jeśli wyniki pomiarów będą Cię niepokoić, dla uzyskania pewności należy skonsultować się z lekarzami.

Huawei Watch GT 3 Pro - Funkcje sportowe

Jak wspomniałem wcześniej, wciśnięcie dolnego przycisku umożliwia nam otwarcie menu funkcji sportowych. Pierwsza opcja to możliwość ustalenia planów treningowych lub kursów biegowych. Można również zdać się na już przygotowane ćwiczenia, takie jak:

bieg na dworze

bieg na bieżni

marsz na dworze

chód w pomieszczeniu

kolarstwo

rower stacjonarny

pływanie w basenie

pływanie na wodach otwartych

nurkowanie

driving range

skakanka

wędrówka górska

wędrówka piesza

bieg przełajowy

jazda na nartach

snowboarding

narciarstwo biegowe

triathlon

orbitrek

ergometr

inne

Możemy także dodać kolejne, rozbudowując w ten sposób listę. Podczas ćwiczeń ruchowych widzimy ich czas, osiąganą prędkość oraz licznik dystansu. Zebrane informacje są gromadzone i możemy je porównywać, sprawdzając, czy utrzymujemy się w formie i robimy postępy.

Huawei Watch GT 3 Pro - Bateria

Huawei Watch GT 3 Pro został wyposażony w baterię, która - wg producenta - ma umożliwiać do czterech dni intensywnej pracy bez konieczności ładowania. I jest to prawda. Wykorzystując intensywnie wszystkie funkcje zegarka, byłem zmuszony ładować urządzenie właśnie co cztery dni. Proces ładowania do 100% zajmuje ok. 70 minut i nie ma tu zjawiska, na które narzekał mój redakcyjny kolega przez GT 3 Elite - tamten smartwatch nagrzewał się w trakcie ładowania. Tutaj tego nie zauważyłem.

Huawei Watch GT 3 Pro - Podsumowanie

Fot. H Tur/PC World

Jest kilka rzeczy, które bardzo mi się spodobały w tym zegarku. Przede wszystkim sam wygląd - Watch GT 3 Pro wygląda jak klasyczny zegarek klasy premium i prezentuje się nad wyraz elegancko. Domyślna tarcza oraz interfejs również przypadły mi do gustu. Poza tym, użyteczną funkcją jest informowanie o zbyt długim siedzeniu. Daje w ten sposób znak, aby rozruszać kości. Ponieważ większość dnia pracuję w pozycji siedzącej, jest to dla mnie niezwykle praktyczne.

Huawei Watch GT 3 Pro w pełni zaspokoił moje potrzeby związane zarówno z monitorowaniem organizmu, jak i samą aktywnością ruchową. To w chwili obecnej jeden z najlepszych smartwatchy na rynku, którego inwestycję polecam wszystkim osobom, chcącym nie tylko świetnie wyglądać (wszak to elegancki dodatek), ale również mieć na oku swoje zdrowie. A wracając do pytania ze wstępu, czyli: "czy w nowej propozycji Huawei zaoferuje zarówno doskonały wygląd, jak i funkcje smartwatcha na pierwszym planie?", mogę z całym przekonaniem odpowiedzieć: tak.

Najnowsze smartwatche Huawei od 18 maja do 5 czerwca dostępne są przedsprzedaży w zestawach z innymi urządzeniami producenta. W tych dniach cena Huawei Watch GT 3 Pro z tytanową kopertą to 2199 zł, a do zestawu można otrzymać słuchawki FreeBuds 4 za 1 zł. Edycja z kopertą ceramiczną to wydatek 2399 zł a w zestawie za 1 zł dołączono słuchawki FreeBuds Lipstick.