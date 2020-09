Huawei Watch GT2 Pro po tygodniu użytkowania

Flagowy zegarek od Huawei to sprzęt po który sięgną przede wszystkim najwięksi fani marki oraz... eleganci. Sprawdziliśmy jak producent zainwestował dodatkowe 600 zł z różnicy cen między modelami Watch GT2 i Watch GT2 Pro.

Przypomnijmy więc, że podstawowy Huawei Watch GT2 kupimy za 799 zł. Na rynku dostępna jest również usportowiona odmiana Huawei Watch GT2e, sprzedawana w cenie 599 zł. Obydwa zegarki doczekały się bardzo solidnych not wystawionych przez Daniela. Docenialiśmy w szczególności czasy pracy na baterii i bardzo atrakcyjny wygląd, sugerujący przynależność sprzętu do zdecydowanie wyższej półki cenowej. Pojawienie się modelu Watch GT2 Pro, zmienia nieco percepcję. Urządzenie wyceniono aż na 1399 zł, dając w zamian lepsze materiały i kilka dodatków premium. Doceniony przez nas stosunek jakości do ceny zostaje w tym miejscu nieco zachwiany.

Właściwie już Huawei Watch GT2 był wykończony w sposób, pozwalający założyć go do marynarki. W tym kontekście Huawei Watch GT2 Pro wydaje się być gadżetem wręcz luksusowym, skierowanym do największych fanów marki Huawei oraz konserwatywnej części użytkowników sprzętu elektronicznego. Specyfikacja urządzenia przypomina wręcz opis tradycyjnego, eleganckiego czasomierza. Tytanowa koperta ze szkiełkiem szafirowym oraz ceramicznym spodem. Zastosowanie lepszych materiałów przełożyło się również na większą masę urządzenia, która wzrosła z 41 g do 52 g.

Huawei Watch GT 2 Pro otrzymał ten sam wyświetlacz, taką samą baterię i bliźniaczo podobny interfejs względem modelu Watch GT2 (46 mm). Niezmiennie zegarek zaoferuje dokładne śledzenie pulsu i jakości snu, dedykowane treningi, podgląd pogody i bardzo rozbudowane statystyki dotyczące aktywności, obejmujące również rejestrowanie trasy przez GPS. Użytkownicy nadal będą mogli poprowadzić rozmowę za pośrednictwem mikrofonu i głośnika wbudowanego w zegarek i szybko sprawdzić poziom swojego stresu. Brak zmian można traktować w tym wypadku jako atut - właściwie od strony technicznej to jedna z najlepszych specyfikacji na rynku.

Oczywiście usprawnienia w Huawei Watch GT 2 Pro nie skończyły się wyłącznie na materiałach. Do dyspozycji użytkownika oddano nowe tryby sportowe - dedykowanych treningów doczekali się golfiści, a pomiary aktywności mogą teraz prowadzić również narciarze. Pojawiły się również kolejne, pre-instalowane tarcze. To jednak akurat funkcje, które na dobrą sprawę mogłyby pełnić rolę aktualizacji dla podstawowego Watch GT 2. Najistotniejszą zmianą jest bezprzewodowe ładowanie, które to okazuje się kluczowym plusem konstrukcji i przebiega bez najmniejszych problemów. Fajną nowością jest także funkcja pulsoksymetru.

Huawei Watch GT 2 Pro to bez wątpienia jedna z najdoskonalszych konstrukcji na rynku. Wzrost ceny w kontekście oferowanych zmian względem Huawei Watch GT 2 może zaskakiwać, ale wykonanie i specyfikacja wciąż świetnie uzasadniają cenę - nawet taką na poziomie 1399 zł. Można powiedzieć, że nowy model jest w każdym względzie lepszy względem wersji podstawowej. Nieco niepocieszeni mogą poczuć się biegacze - dodatkowe 11 g na przedramieniu to wystarczająco dużo żeby zmniejszyć komfort użytkowania na długich dystansach - tylko, że Huawei Watch GT 2 Pro chyba nie stara się udawać sprzętu stworzonego z myślą o sportowcach.