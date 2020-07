Huawei Wi-Fi AX3 - test taniego, wydajnego routera z Wi-Fi 6 oraz NFC

Huawei wprowadza na rynek najnowszy router do niewielkich mieszkań. AX3 oferuje wysoką wydajność, Wi-Fi 6 oraz niezwykle ciekawe funkcje w przystępnej cenie.

Huawei w dalszym ciągu rozwija swoją linię urządzeń sieciowych. Obecnie mało kto pamięta już, że chiński gigant zaczynał swoją dominację rynkową od produkcji przystępnych cenowo modemów 3G/4G. Teraz Huawei skupia się na rozwoju sieci 5G, ale producent nie zapomina również o urządzeniach sieciowych dla użytkowników domowych.

Pod koniec zeszłego roku do polskich sklepów trafiły trzy nowe urządzenia sieciowe z rodziny Huawei Wi-Fi - system Mesh Q2 Pro oraz routery - WS5200 i WS318n. Teraz do sprzedaży trafia Huawei Wi-Fi AX3 - najtańszy router z Wi-Fi 6, który jest następcą testowanego przez nas WS5200.

Huawei Wi-Fi AX3 to tani router z Wi-Fi 6, czterema antenami, czterordzeniowym procesorem oraz łącznością NFC. Sprawdzamy, jak ta niezwykle ciekawa konstrukcja sprawdzi się w naszych testach.

Huawei Wi-Fi AX3 - Specyfikacja techniczna

Rozmiary i waga: 225 mm x 159,2 mm x 39,7 mm, około 403 g

225 mm x 159,2 mm x 39,7 mm, około 403 g Łączność bezprzewodowa: 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO, prędkość Wi-Fi do 2976 Mbps (2.4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps)

802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO, prędkość Wi-Fi do 2976 Mbps (2.4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2402 Mbps) Procesor: Gigahome Quad-core 1.4 GHz CPU

Gigahome Quad-core 1.4 GHz CPU Złącza: 1x WAN: 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet, 3x LAN 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet

Przyciski: przycisk H do parowania za pomocą jednego kliknięcia kompatybilny z WPS, przycisk Reset

przycisk H do parowania za pomocą jednego kliknięcia kompatybilny z WPS, przycisk Reset Diody sygnalizacyjne: 1 dioda LED (wielokolorowa)

1 dioda LED (wielokolorowa) Zasilanie: 12 V DC, 1 A; pobór prądu < 12 W

12 V DC, 1 A; pobór prądu < 12 W Oprogramowanie: aplikacja mobilna Huawei AI Life

aplikacja mobilna Huawei AI Life Funkcje dodatkowe: Huawei Share (Dotknij, aby połączyć), Huawei HiLink & 802.11v, IPv4 / IPv6, PPPoE / DHCP / statyczna adresacja IP / Bridge WAN, Wi-Fi timer, Guest Wi-Fi, ograniczenie prędkości połączonia, filtrowanie adresów MAC, kontrola rodzicielska, VPN pass through, DMZ / virtual server

Bezpieczeństwo: TrustZone Security, algorytmy Anti-brute force, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP, DMZ / DoS attack protection…

Huawei Wi-Fi AX3 to przystępna cenowo konstrukcja, ale producentowi udało się wyposażyć testowany model w wiele nowoczesnych rozwiązań. Router posiada wsparcie dla Wi-Fi 6 3000 Mbps, a na dodatek oferuje moduł NFC. Element ten umożliwia szybkie parowanie smartfonów z Androidem. Nie zabrakło również obsługi i konfiguracji z poziomu aplikacji mobilnej oraz przejrzystego interfejsu WWW.

Naklejka sygnalizująca położenie modułu NFC

Niestety Huawei Wi-Fi AX3 podobnie, jak WS5200 nie posiada wbudowanego portu USB. Oznacza to, że router nie może współdzielić drukarek bez interfejsu sieciowego oraz udostępniać plików z podłączonej pamięci masowej.

Huawei Wi-Fi AX3 - Cena

Huawei Wi-Fi AX3 dostępny będzie w dwóch wersjach - z dwurdzeniowym oraz czterordzeniowym procesorem. Tańszy model nie został wyposażony w moduł NFC. Cena zaczyna się od 249 zł za model dwurdzeniowy, a kończy na 399 zł za wersję z czterordzeniowym procesorem oraz wbudowanym modelem NFC. Do testów otrzymaliśmy droższą konfigurację. Dodatkowo decydując się na zakup w przedsprzedaży, która potrwa od 17.07 do 2.08 2020 roku otrzymamy w gratisie Huawei Band 3e oraz powerbank o pojemności 10000 mAh.

Huawei Wi-Fi AX3 - Zawartość zestawu

Huawei Wi-Fi AX3 dostarczany jest w białym opakowaniu z czerwonymi detalami. Zestaw sprzedażowy wygląda bardzo elegancko i nie zdradza, że mamy do czynienia z przystępnym cenowo urządzeniem.

Z tyłu opakowania producent umieścił najważniejsze parametry techniczne oraz kod QR pozwalający pobrać aplikację AI Life.

Program ten przyda się podczas konfiguracji routera. Podobnie, jak w przypadku WS5200 Huawei informuje, że AX3 to urządzenie przeznaczone dla mieszkań z 2-3 pokojami.

W środku opakowania znajdziemy:

router

zasilacz

przewód RJ 45-RJ 45 o długości 1 metra

skróconą instrukcję obsługi

Zestaw sprzedażowy Huawei Wi-FI AX3

Huawei dołączą do zestawu bardzo ciekawy kabel sieciowy z płaskim przewodem. Trochę szkoda, że jest on nieco za krótki - mierzy 1 metr.

Płaski przewód RJ-45

W opakowaniu znajdziemy również 12 W zasilacz z dedykowaną końcówką.

Zasilacz o mocy 12 W

Huawei Wi-Fi AX3 - Wygląd i jakość wykonania

Obudowa Huawei Wi-Fi AX3 została utrzymana w białej kolorystyce. Matowy plastik, z którego wykonano router idealnie maskuje wszelkie drobinki kurzu oraz odciska placów. Dodatkowo lekko chropowata powierzchnia powoduje, że router nie wyróżnia się spośród innych urządzeń.

Podobnie, jak w przypadku WS5200 producent postawił nacisk na prostotę i maksymalną funkcjonalność. Przednia część obudowy jest płaska i stopniowo rozszerza się w kierunku anten. Na froncie urządzenia znajdziemy przycisk H służący do podłączania nowych urządzeń z wykorzystanie WPS. Nieco niżej umieszczono logo producenta. Na dolnej krawędzi znalazło się miejsce dla diody sygnalizacyjnej LED.

Dioda powiadomień i logo producenta

Konstrukcja w kształcie klina pozwoliła wygospodarować sporo miejsca na otwory wentylacyjne, które znajdują się z lewej oraz prawej strony.

Otwory wentylacyjne

Najwięcej elementów znajdziemy w tylnej części obudowy. To właśnie tam znajdują się anteny oraz wszystkie porty. Anteny są składane, ale zabrakło możliwości regulacji kierunku.

Porty oraz mocowanie anten

Pod antenami wygospodarowano miejsce na złącze zasilania, port WAN, trzy porty LAN oraz przycisk reset. Niestety tak, jak już wcześniej wspominaliśmy brakuje chociaż jednego złącza USB, które znacząco zwiększyłoby funkcjonalność routera.

Na spodzie obudowy znajdzie otwory wentylacyjne, cztery nóżki (jedynie dwie są gumowe), a także sporą naklejkę z podstawowymi informacjami o routerze. Również na niej umieszczono kod QR pozwalający pobrać aplikację AI Life na urządzenia mobilne.

Huawei Wi-Fi AX3 - Konfiguracja

Konfiguracja routera Huawei Wi-Fi AX3 jest bardzo prosta. Wystarczy, że podłączymy router do zasilania oraz za pomocą przewodu RJ-45 (dołączonego do zestawu) połączymy go z modemem zapewniającym dostęp do Internetu. Aby to uczynić musimy wykorzystać jeden z portów RJ-45 oznaczony jako WAN. Do pozostałych trzech portów możemy podłączać urządzenia, które mają znaleźć się w naszej sieci lokalnej.

W kolejnym kroku możemy przejść do urządzenia mobilnego w celu zainstalowania i uruchomienia aplikacji AI Life. Program poprowadzi przez cały proces konfiguracji i pozwoli na zdefiniowanie nazwy tworzonej sieci Wi-Fi oraz hasła.

Huawei Wi-Fi AX3 pozwala również na konfiguracje za pomocą klasycznego interfejsu WWW. W tym celu należy połączyć się z routerem przewodowo lub podłączyć się do domyślnej sieci Wi-Fi o nazwie HUAWEI-104J6B54, która nie wymaga hasła. W kolejnym kroku należy udać się pod adres 192.168.3.1 i przeprowadzić proces konfiguracji.

Huawei Wi-Fi AX3 - Aplikacja mobilna

Routerem Wi-Fi AX3 możemy zarządzać z poziomu aplikacji mobilnej AI Life. Program jest przejrzysty i intuicyjny. Aplikacja na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy otrzymała dużą aktualizację. Z wykorzystaniem AI Life uzyskamy dostęp do wszystkich opcji, które znajdują się w interfejsie sieciowym. Program pozwala na monitorowanie ilości podłączonych urządzeń, stworzenie sieci Wi-Fi dla gości czy sprawdzenie aktualnego wykorzystania przepustowości łącza.

Aplikacja mobilna na urządzenia z Androidem

Huawei Wi-Fi AX3 - Interfejs WWW

Huawei ma ogromne doświadczenie w produkcji urządzeń sieciowych, co widać po uruchomieniu interfejsu sieciowego WWW. Wszystko jest bardzo dopracowane i logicznie ułożone. EMUI routera AX3 podzielono na pięć podstawowych zakładek:

Strona główna

Łączenie z Internetem

Moja sieć Wi-Fi

Zarządzaj urządzeniem

Więcej funkcji

interfejs WWW

Podczas testów doceniliśmy zakładkę główną, która informuje użytkownika o najważniejszych statystykach takich, jak ilość podłączonych urządzeń, jakość połączenia, czas połączenia, czas działania systemu czy adres IP sieci WAN.

Huawei Wi-Fi AX3 - Testy

Huawei informuje, że Wi-Fi AX3 to router przeznaczony dla 2-3 pokojowych mieszkań. Testy routera postanowiliśmy przeprowadzić w niewielkim domku jednorodzinnym o powierzchni około 80 m2. Jeden z testów przeprowadzaliśmy poza domem - na tarasie.

Podczas wykonywania wszystkich pomiarów zwracaliśmy szczególną uwagę na stabilność połączenia, jakość zasięgu oraz przełączanie się pomiędzy sieciami 2,4 GHz oraz 5 GHz. Podczas użytkownika nie zanotowaliśmy żadnych problemów z połączeniem, a Huawei Wi-Fi AX3 pozytywnie zaskoczył nas swoją wydajnością i zasięgiem.

Na potrzeby testów wyznaczyliśmy sześc punktów pomiarowych znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od routera - w tym samym pomieszczeniu

3 metry od routera - 1 ściana po drodze

5 metrów od routera - 1 ściana po drodze

7 metrów od routera - 2 ściany po drodze

10 metrów od routera - 3 ściany po drodze

10 metrów od routera - na tarasie

Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Xiaomi Mi8) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Osiągnięte rezultaty pozytywnie nas zaskoczyły. Spodziewaliśmy się znacznej degradacji jakości sygnału i mocy połączenia na ostatnich dwóch punktach pomiarowych. W praktyce okazało się, że AX3 tworzy sieć o zasięgu większym, niż deklarowany przez producenta. W każdej z testowanych lokalizacji moc sygnału była wysoka, a opóźnienia bardzo niskie. W żadnym z punktów pomiarowych nie mieliśmy problemów z utratą zasięgu lub zbyt niską przepustowością połączenia.

Test siły sygnału Wi-Fi

Dodatkowo w każdym z punktów testowych smartfon był w stanie połączyć się z siecią przy wykorzystaniu Wi-Fi 5 GHz, które oferuje wyższą przepustowość, ale mniejszy zasięg.

iPerf 3

Sprawdziliśmy również, jak Huawei Wi-Fi AX3 poradzi sobie podczas testów narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 1,09 Gbytes , a Bandwidth 932 Mb/s.

iPerf - serwer oraz klient połączeni przewodowo

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do Huawei Wi-Fi AX3, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

iPerf 3 - serwer połączony przewodowo, klient połączony przez Wi-Fi

Podobnie, jak w przypadku poprzednich testów rezultaty są bardzo zadowalające, a nawet zaskakujące. Wiele droższych routerów Wi-Fi 5 oferuje gorsze wyniki.

Speedtest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć popularnym programem Speedtest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Huawei Wi-Fi AX3 testowaliśmy na łączu 25 Mbps/10 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi. Podobnie, jak w przypadku testów siły sygnału w każdym z punktów pomiarowych uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty.

Testy przy wykorzystaniu narzędzia Speedtest

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego. Również w tym teście wyniki są bardzo zadowalające.

Speedtest przy wykorzystaniu sieci LAN

Huawei Wi-Fi AX3 - Podsumowanie

Huawei Wi-Fi AX3 pozytywnie nas zaskoczył. Chiński producent po raz kolejny udowodnił, że tani router może w zupełności zaspokoić potrzeby mniej wymagającego użytkownika. Huawei Wi-FI AX3 nie jest najszybszym, najdroższym, ani najwydajniejszym routerem, ale nie taka jest idea tego urządzenia. Testowany router to niedrogie urządzenie, które ma sprawdzić się w niewielkich powierzchniowo mieszkaniach.

Testowany router bez problemu radzi sobie z pokryciem 80 m2 mieszkania, a i nieco większe powierzchnie nie powinny stanowić dla niego wyzwania. Nasze testy potwierdziły, że w takim scenariuszu Huawei Wi-Fi AX3 sprawdza się rewelacyjnie.

Podczas testów Huawei Wi-Fi AX3 doceniliśmy przemyślany interfejs, obecność Wi-Fi 6, NFC oraz moc sygnału sieci Wi-Fi. Praktycznie jedynym minusem Huawei Wi-Fi AX3 jest brak chociaż jednego portu USB. Nie spodobał się nam również system mocowania anten, który nie pozwala na regulację kierunku.

Podsumowując Huawei Wi-Fi AX3 to obecnie najtańszy router z Wi-Fi 6. Dodatkowo jest to jeden z najlepszych przystępnych cenowo routerów. AX3 to udana rewolucja testowanego przez nas pół roku temu WS5200.