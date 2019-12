Huawei Wi-Fi WS5200 - test taniego routera do trzypokojowego mieszkania

Sprawdzamy nowość Huawei'a - przystępny cenowo router Wi-Fi z czterema antenami zaprojektowany dla mieszkań średniej wielkości.

Huawei obecnie jest jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie, ale w Polsce firma ta po raz pierwszy pojawiła się lata temu ze swoimi modemami sieci 3G. Gdy nasze telekomy zaczęły mocno inwestować w rozwój sieci 3G, która z czasem ewoluowała w sieć 4G LTE, a obecnie zamienia się w sieć 5G w naszym kraju pojawiły się firmy takie, jak Huawei i ZTE, które oferowały rozwiązania sieciowe takie, jak stacje bazowe, ale także urządzenia klienckie dla odbiorców końcowych - modemy.

Huawei niedawno zaprezentował trzy nowe routery Wi-Fi, które w sprzedaży pojawiły się około miesiąc temu. Mowa o Huawei Wi-Fi Q2 Pro, Huawei Wi-Fi WS5200 oraz Huawei WS318n. Są to urządzenia dedykowane do zupełnie innych odbiorców. Model Q2 Pro kładzie nacisk na wydajność i zasięg, WS5200 jest idealny dla przeciętnego konsumenta posiadającego średniej wielkości mieszkanie, a WS318n to najtańszy, podstawowy model z niezbędnymi funkcjami.

Dziś testujemy pośredni Huawei Wi-Fi WS5200. Router ten oferuje obsługę sieci 5 GHz w standardzie 802.11ac z MU-MIMO oraz algorytmy korekcyjne LDPC i gigabitowe porty Ethernet.

Huawei Wi-Fi WS5200 - Specyfikacja techniczna

Rodzaj routera: Router - LAN/WiFi

Router - LAN/WiFi Przeznaczenie: xDSL

xDSL Obsługa sieci bezprzewodowej: Tak

Tak Obsługa VPN: Tak

Tak Qos (kontrola ruchu sieci): Tak

Tak Serwer druku: Nie (brak portu USB)

Nie (brak portu USB) Obsługiwane standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Protokoły i standardy sieciowe: DDNS, DHCP, HTTP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

DDNS, DHCP, HTTP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Funkcje: DMZ, Dual Band

DMZ, Dual Band Porty WAN: 1x RJ-45

1x RJ-45 Liczba portów LAN 10/100: Brak

Brak Liczba portów LAN 10/100/1000: 4x RJ-45 (3x LAN, 1x WAN)

4x RJ-45 (3x LAN, 1x WAN) Liczba portów SIM: Brak

Brak Liczba portów USB: Brak

Brak Rodzaj anteny: Zewnętrzna

Zewnętrzna Antena: 4x 5 dBi, 4x zewnętrzna

4x 5 dBi, 4x zewnętrzna Wysokość [mm]: 36.8

36.8 Szerokość [mm]: 205

205 Głębokość [mm]: 120

120 Waga [g]: 306

Specyfikacja techniczna jasno wskazuje, że Huawei Wi-Fi WS5200 to tanie i dosyć podstawowe urządzenie. Na szczęście nie zabrakło takich rozwiązań, jak dwuzakresowość (dual-band) i obsługa standardu AC1200. Producent nie zapomniał o umieszczeniu gigabitowych portów ethernet, ale ich konfiguracja jest dosyć niespotykana. Router oferuje łącznie cztery gniazda RJ-45, z czego jedno z nich pełni funkcję złącza WAN. Szkoda, że zabrakło portu USB, przez co Huawei Wi-Fi WS5200 nie jest w stanie współdzielić drukarek oraz plików w sieci lokalnej (LAN).

Producent chwiali się również, że w środku znalazł się wydajny dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 800 MHz. Z pewnością jest on odpowiedzialny za wykonywanie obliczeń na potrzeby przemyślanego, ładnego i sprawnie działającego interfejsu EMUI, o którym więcej w dalszej części recenzji.

Huawei Wi-Fi WS5200 - Cena

Huawei Wi-Fi WS5200 z pewnością nie zrujnuje domowego budżetu. Cena detaliczna tego modelu została ustalona na 189 zł, a w niektórych sklepach da się kupić router o 10 zł taniej. Oferowana specyfikacja techniczna w połączeniu z niewysoką ceną sprawia, że Huawei Wi-Fi WS5200 to bardzo opłacalne urządzenie.