Huawei nova 5T - test ciekawego smartfona za mniej niż 2000 zł.

nova 5T to najnowszy smartfon od Huawei'a, który na rynku konkuruje głównie z Xiaomi Mi 9T Pro. Czy holograficzny smartfon z Chin to dobry wybór?

Huawei jest rozpoznawalny nie tylko za sprawą tegorocznej afery z Departamentem Handlu USA. Chińskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Shenzen jest jednym z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Polscy odbiorcy szczególnie upodobali sobie smartfony tej firmy. Od czasu premiery modeli z serii P8 Huawei stale odnotowuje wzrosty sprzedaży w naszym kraju. Nie bez znaczenia jest fakt, że na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli, które skierowane są do konkretnych odbiorców. Czy aby na pewno każde urządzenie jest od siebie różne. To nie do końca prawda, ponieważ testowany przez nas najnowszy model Huawei nova 5T w rzeczywistości jest Honor'em 20 z logo Huawei'a i nakładką EMUI 9.

Czym spowodowany jest fakt, że Huawei zdecydował się na produkcję niemalże identycznych smartfonów pod dwiema markami? Podobne działania stosuje także Xiaomi, które sprzedaje swoje modele pod różnymi markami w różnych częściach świata. Wszystko ma na celu jak najlepsze dopasowanie produktu do odbiorców. W Polsce każdy konsument kojarzy markę Huawei, ale mało kto słyszał kiedyś o smartfonach Honor'a.

Huawei nova 5T to smartfon z bardzo popularnego segmentu cenowego. Jest to budżetowy flagowiec, który na rynku konkurować będzie głownie z Mi 9T Pro od Xiaomi. Oba urządzenia posiadają flagowe podzespoły, ale nie obyło się bez drobnych kompromisów.

Huawei nova 5T - Cena

Huawei nova 5T pojawił się już w regularnej sprzedaży w naszym kraju. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1999 zł. Zainteresowani zakupem w wybranych sklepach mogą otrzymać w gratisie opaskę Huawei Band 4 o wartości 199 zł. Jej test można przeczytać w tym miejscu. Smartfon dostępny jest w trzech holograficznych wersjach kolorystycznych. Kupujący mogą wybierać pomiędzy klasyczną czernią, a krzykliwym i mieniącym się niebieskim oraz fioletowym.

Huawei nova 5T - Specyfikacja techniczna

Procesor: Kirin 980 (2x2,60 GHz + 2x1,92 GHz, Cortex A76 + 4x1,80 GHz, Cortex A55)

Kirin 980 (2x2,60 GHz + 2x1,92 GHz, Cortex A76 + 4x1,80 GHz, Cortex A55) Układ graficzny: Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Pamięć RAM: 6 GB

6 GB Pamięć wbudowana: 128 GB

128 GB Typ ekranu: Dotykowy, LTPS LCD

Dotykowy, LTPS LCD Przekątna ekranu: 6,26 cala

6,26 cala Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080 pikseli (Full HD+)

2340 x 1080 pikseli (Full HD+) Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Nawigacja satelitarna GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Nawigacja satelitarna GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. Bateria: Litowo-polimerowa 3750 mAh

Litowo-polimerowa 3750 mAh Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką EMUI

Android 9.0 Pie z nakładką EMUI Rozdzielczość aparatu: 48.0 + 16.0 + 2.0 + 2.0 MP - tył, 32.0 Mpix - przód

48.0 + 16.0 + 2.0 + 2.0 MP - tył, 32.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.4 - tylny obiektyw makro

f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.8 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.4 - tylny obiektyw makro Lampa błyskowa: Wbudowana (LED)

Wbudowana (LED) Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K

4K Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop. Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Super Charge, USB OTG

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Akcelerometr, Żyroskop. Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Czujnik Halla, Czytnik linii papilarnych, Funkcja szybkiego ładowania Super Charge, USB OTG Dołączone akcesoria: Zasilacz, Kabel USB typ C, Przejściówka USB-C -> Jack 3.5 mm, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Zasilacz, Kabel USB typ C, Przejściówka USB-C -> Jack 3.5 mm, Słuchawki, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Wysokość: 154,25 mm

154,25 mm Szerokość: 73,97 mm

73,97 mm #Grubość: 7,87 mm

Waga: 174 g

Jak widać specyfikacja techniczna nova 5T jest bardzo solidna. W środku znajdziemy autorski procesor Kirin 980, który znajduje się także w flagowym P30 Pro. Nieco rozczarowywać może zastosowanie wyświetlacza LTPS LCD oraz brak bezprzewodowego ładowania, a także wodoszczelnej obudowy, ale należy pamiętać, że smartfon wyceniono na mniej, niż 2000 zł. Cieszy fakt, że nova 5T podobnie, jak droższe modele posiada wsparcie dla bardzo szybkiego ładowania przewodowego.

Huawei nova 5T - Zawartość zestawu

Huawei dostarcza smartfona w klasycznym białym opakowaniu. Na górze umieszczono logo producenta oraz nazwę modelu. Po bokach również znalazło się miejsce dla napisu Huawei nova 5T. Na dole przyklejono naklejkę, która informuje o ilości wbudowanej pamięci masowej oraz operacyjnej.

W środku znajdziemy:

Smartfon

Silikonowy pokrowiec

Igłę do wyjmowania karty SIM

Szybką 40 W ładowarkę SuperCharge

Przewód USB Typu A -> USB Typu C

Przejściówkę z USB Typu C na złącze słuchawkowe Jack (3,5 mm)

Zestaw sprzedażowy nie rozczarowuje. W środku znajdziemy wszystkie elementy niezbędne do pracy. Cieszy fakt, że producent nie zapomniał o dołączeniu przejściówki z USB Typu C na Jack'a. Miłym akcentem jest także silikonowy pokrowiec, który wraz z fabryczną folią na ekranie sprawia, że nie trzeba od razu wydawać kilkudziesięciu złotych na zabezpieczenie urządzenia.